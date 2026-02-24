Об этом сообщили южнокорейские медиа со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве, передает Newsweek.

Кто в Северной Корее теперь отвечает за ядерный арсенал?

Накануне Кима Чен Ына снова избрали генеральным секретарем Трудовой партии Кореи – должность, которую он занимает уже полтора десятилетия. Формально это подтвердило его полный контроль над политической системой, но внимание наблюдателей привлек другой сигнал – активное появление его дочери рядом с ним.

Девушка, которую за рубежом идентифицируют как Ким Джу Е и которой, по оценкам, около 13 лет, все чаще сопровождает отца во время публичных мероприятий, в частности на ракетных испытаниях. Это усилило предположение, что ее готовят к роли наследницы. Такой сценарий означал бы нетипичный шаг для династии Кимов, где ранее власть передавалась исключительно мужчинам.

По информации Chosun Daily, девушка могла получить должность, эквивалентную руководителю ракетного управления. Источники в разведке утверждают, что этот шаг имеет целью постепенную подготовку ее к командованию Корейской народной армией. Сообщается, что генералы уже проводят для нее отдельные брифинги, а в отдельных случаях она может давать указания, несмотря на то, что формальным руководителем структуры с конца 2023 года является Чан Чанг Ха.



Ким Чен Ын и Ким Чжу Е / Фото KCNA VIA KNS / AFP via Getty Images

Может ли Джу Е унаследовать власть Ким Чен Ына?