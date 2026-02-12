Об этом сообщает BBC. В то же время разведчики удивляются, зачем это Ыну, ведь он еще относительно молод и здоров.

Кто станет наследником Ким Чен Ына

По мнению разведчиков, диктатор Северной Кореи уже определился с тем, что страной после него будет руководить женщина. А именно его дочь Ким Чжу Э.

Она единственная из детей Ына, о которой говорят официально. Есть еще якобы старший сын, но публично о нем никогда не упоминали.

Хотя такие высокие должности в КНДР никогда не занимала женщина и это может показаться странным, однако есть пример младшей сестры Ына – Ким Ё Чжон.

Обратите внимание! Ким Ё Чжон очень жестокая и влиятельная. Она член политбюро, заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации Трудовой партии Кореи. Именно из ее уст постоянно звучат угрозы в сторону Южной Кореи. Также Чжон критиковала Украину – будто наше государство имеет манию величия и несет миру ядерную катастрофу.

Если Ким Чжу Э станет во главе Северной Кореи, это будет нетипичным для патриархальной страны. Долгое время перебежчики из КНДР вообще отвергали мысль, что Ким может назначить женщину своим преемником.

Сейчас девушке 13 лет, и на фото ее показывают рядом с отцом, а не позади. Она может стать четвертой правительницей из династии Кимов после отца, а также Ким Чен Ира и Ким Ир Сена.

О том, что Ким Чжу Э могут готовить на главу государства, стало известно еще несколько лет назад. Сейчас разведка считает, что диктатор перешел от этапа воспитания наследницы к этапу назначения ее таковой. Все зависит от того, появится ли Ким Чжу Э на съезде Трудовой партии Кореи в конце февраля и в каком статусе.

Поскольку Ким Чжу Э присутствовала на различных мероприятиях и есть признаки того, что она высказывала мнение по определенным государственным вопросам, разведка считает, что она вступила в стадию назначения преемницей,

– рассказали журналистам.

Съезд партии важен, потому что это главное политическое событие в Северной Корее. Такие мероприятия проводят раз в пять лет, на них объявляют о планах на ближайшие годы.

Интересно, что Чжу Э часто появляется в кадре с длинными распущенными волосами и в дорогой дизайнерской одежде. Распускать косы запрещено ее простым сверстникам, а дорогая одежда недоступна большинству северных корейцев.

"Депутат парламента Южной Кореи Пак Сон Вон после встречи с представителями разведки сказал, что, по их оценке, характер появления Чжу Э на публике свидетельствует о том, что она уже участвует в принятии решений и к ней относятся как к фактическому второму лицу в государстве", – говорится в статье.

