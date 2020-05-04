Пропаганда и контрабанда: что известно о сестре лидера КНДР

Ким Ё Чжон причастна не только к организации пропаганды в тоталитарной стране, но и к обогащению власти и собственной семьи.

Чем известна Ким Ё Чжон



Ким Ё Чжон в более молодом возрасте / Фото The National Interest

Младшая сестра Кима (32 года) – его главная советница, которая контролирует культ личности Ким Чен Ына и набирает политический вес. Сайт 24 канала решил присмотреться к ее биографии.

Недавно она опубликовала свои первые заявления (осудила Мун Чжэ Ина за военные учения и поблагодарила Трампа за предложение помощи КНДР). Когда ее брат исчез с радаров на 21 день, в мире активно обсуждали, что именно она может заменить его как глава КНДР.

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Ким Чен Ын успешно вернулся, но Ким Ё Чжон от этого стала еще более влиятельной. Есть легенда о Ким Чен Ире и его выборе преемника. Он высоко оценил своих дочерей в противовес сыновьям. Особенно он любил молодую Ким Ё Чжон, которую называл "сладкой принцессой" и отмечал, что у нее "острый политический ум".



Коллаж ранних фото Ким Ё Чжон / Фото Korea Joongang Daily

Она росла вместе с братом в Пхеньяне в резиденции Чангкванг, почти не появляясь на публике. Пока Ким Чен Ир не отправил двух детей в Берн – столицу Швейцарии. Там двое Кимов учились в школе до шестого класса, ведя закрытые и окруженные охраной жизни. Где они учились дальше, информации мало. Упоминается Университет имени Ким Ир Сена (якобы, политическая экономика для сестры и физика для брата).

КНДР – крайне патриархальное государство, где женщины до недавнего времени имели небольшую роль и в основном должны быть женами и матерями. Сексуальное насилие, дискриминация и бесправие женщин тоже довольно распространены. На юге ситуация лучше, но не идеальна: разрыв в зарплате мужчин и женщин все еще очень велик. Та же ситуация с неравенством и преследованием в публичных местах (включая незаконные съемки в уборных и другие случаи).

На Юге уже была президентка – первой это сделала Пак Кын Хе в 2015 году (правда, за коррупцию и разглашение государственных секретов парламент объявил ей импичмент, пока она отбывает наказание за решеткой). В КНДР две женщины сейчас находятся очень близко к центру принятия решений (сестра и жена Кима).

С 2001 года времена изменились. Сейчас КНДР уже более сдержанно смотрят на такую ​​рокировку. Но младшей Ким придется приложить гораздо больше усилий, чтобы консолидировать власть, чем ее брату.

На похоронах своего отца Ким Чен Ира Ким Ё Чжон впервые выступила публично. С этого момента, ее карьера шла только вверх. Год 2011 подходил к концу. Через некоторое время Ким Ё Чжон возглавила Национальную комиссию обороны – это ее первая официальная должность.

В 2015 году она стала заместителем директора партийного отдела агитации и пропаганды, но фактически управляет им (директор там должность чисто номинальная). Именно она отвечает за всю продукцию пропаганды и прославления семьи Кимов дома и в мире. Ким Ё Чжон сопровождает своего брата во всех поездках и помогает ему. Через три года оказалась в черном списке США якобы за нарушение прав человека (на самом деле, немного за другое, но об этом ниже).



Ким Ё Чжон в Южной Корее на Олимпиаде / Фото MSN

Период улучшения отношений между двумя Кореями начался именно с визита Ким Ё Чжон на Юг на открытие Зимней Олимпиады в 2018 году. Она стала первой из монархии "Герметического Королевства", кто ступил на южнокорейскую землю. Там ее называли "Иванка Трамп из Северной Кореи" по аналогии с дочерью президента Трампа.

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Впрочем, после провального саммита в Ханое, Вьетнам, Ким Ё Чжон была ненадолго выведена из состава Политбюро, прежде чем брат восстановил ее 11 апреля 2020 года. Имеются сообщения, что младшая сестра Ким также стала первым вице-директором всесильного департамента Организации и Управления (известный просто как OGD). Он контролирует назначение должностных лиц и следит за их деятельностью.

Учитывая, что бывший директор Ли Ман Гон был уволен, то Ким Ё Чжон фактически исполняет обязанности председателя. "Все вопросы, которые требуют утверждения от Ким Чен Ына, идут через Ким Ё Чжон", – пишет ветеран Пентагона Роберт Коллинз. "Партия должна бояться ее и уважать", – добавляет он.

Она знает все о политике семьи Кимов, о взлетах и ​​падениях чиновников и ракетно-ядерной программе. Теперь она контролирует не только пропаганду, но и контрабанду.

Офис на третьем этаже номер 39



Партийное здание в Пхеньяне, где базируется Офис 39 / Фото recordnews.uk

Частный банк семьи КимовБюро 39 – партийная организация в Пхеньяне, которая пытается обогащать семью Кимов за счет иностранной валюты. По оценкам, Бюро приносит режиму Кимов от 500 миллионов до 2,5 миллиардов долларов США ежегодно.

Вместе с Офисом 35 (внешняя разведка) и Офисом 38 (легальные финансовые операции, возможно – персональные финансы семьи Кимов), "тридцать девятый" формирует так называемый "Третий Этаж" самых влиятельных институтов в КНДР. Офис 39 является самым большим из них. Скорее всего, они все базируются в партийном здании в столице КНДР, в бывших офисах Ким Чен Ира. Основателем в 1970-х годах считают еще Ким Ир Сена.

Сначала Бюро 39 продавало золото и другие полезные ископаемые. Они ввозились в Китай и формально продавались как китайские. В то время, говорит важный перебежчик, который работал в этой организации, "обойти санкции ООН было легко благодаря роли Китая". КНДР просто меняла названия компаний и открывала их в разных странах. Часы, предметы роскоши, алкоголь, машины, бумажные деньги... Они даже яхту Ким Чен Ыну приобрели!

Именно поэтому сотрудники "этажа" базируются и за рубежом (в основном, в посольствах). Там они покупают и незаконно переправляют домой вещи, которые северокорейская элита пожелает. Подобным образом, растет автопарк Ким Чен Ына (где есть и "Мерседесы", и даже "Роллс-Ройс").

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Бюро 39 также было связано с подделкой стодолларовых купюр, производством популярных в КНДР тяжелых наркотиков, контрабандой сигарет и оружия.

Считается, что именно через этот офис Ким Чен Ын покупает политическую лояльность и финансирует свою программу вооружения. Поддельные доллары стали известны как "супербанкноты" и имели очень хорошее качество. Еще Офис 39 "просто монополизирует все, что приносит деньги в КНДР", говорит перебежчик в разговоре с ABC. "30-40% прибыли идет вверх в то время как люди живут в бедности", – добавляет он.

Но времена меняются и сейчас почти главные финансовые операции Офиса 39 – это кибератаки. Приносят они почти ту же сумму. В 2016 году хакеры КНДР почти украли у федеральной резервной системы Нью-Йорка 1 млрд долларов!

Прежде чем попытку остановили, КНДР украла 81 млн долларов США в Бангладеше. А дальше был вирус WannaCry. Кроме собственно денег, хакеры украли оборонительные документы у Южной Кореи. Для сотрудников "этажа" Интернет – идеальное поле битвы, которое сложно контролировать.

Ким Ё Чжон стала гораздо более сильной в политике КНДР / Коллаж Daily Beast

Как в эту комнату вошла молодая сестра Ким Чен Ына? Считается, что именно она и ее муж (говорят, что это – сын Чхве Рён Хэ, номинального главы государства и спикера парламента) контролируют деньги, которые проходят через Офис 39.

Далее они оседают или на частных семейных счетах, или в государственных сокровищницах. Ким Ё Чжон контролирует критически важное направление для выживания режима. Возможно, в этом замешана и старшая сестра Ё Чжон – Ким Соль Сон (она тоже дочь Ким Чен Ира, но от другой женщины).

За что же на самом деле Ким Ё Чжон в 2017 году США внесли в санкционный список?

Никто не был настолько наивен, чтобы пытаться изменить ситуацию с правами человека в КНДР – этого не произойдет. Санкции имели целью нарушить стандарты жизни Кимов и усложнить "покупку" лояльности людей, в которых они нуждаются для выживания,

– сказали TIME бывшие и действующие чиновники.

Здоровье Ким Чен Ына все еще остается под большим вопросом, поэтому нельзя исключать версию о том, что Ким Ё Чжон однажды возглавит страну.