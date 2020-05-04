Пропаганда и контрабанда: что известно о сестре лидера КНДР
Ким Ё Чжон причастна не только к организации пропаганды в тоталитарной стране, но и к обогащению власти и собственной семьи.
Чем известна Ким Ё Чжон
Ким Ё Чжон в более молодом возрасте / Фото The National Interest
Младшая сестра Кима (32 года) – его главная советница, которая контролирует культ личности Ким Чен Ына и набирает политический вес. Сайт 24 канала решил присмотреться к ее биографии.
Недавно она опубликовала свои первые заявления (осудила Мун Чжэ Ина за военные учения и поблагодарила Трампа за предложение помощи КНДР). Когда ее брат исчез с радаров на 21 день, в мире активно обсуждали, что именно она может заменить его как глава КНДР.
Читайте еще Наркомания и жизнь без интернета: 10 шокирующих фактов о КНДР
Ким Чен Ын успешно вернулся, но Ким Ё Чжон от этого стала еще более влиятельной. Есть легенда о Ким Чен Ире и его выборе преемника. Он высоко оценил своих дочерей в противовес сыновьям. Особенно он любил молодую Ким Ё Чжон, которую называл "сладкой принцессой" и отмечал, что у нее "острый политический ум".
Коллаж ранних фото Ким Ё Чжон / Фото Korea Joongang Daily
Она росла вместе с братом в Пхеньяне в резиденции Чангкванг, почти не появляясь на публике. Пока Ким Чен Ир не отправил двух детей в Берн – столицу Швейцарии. Там двое Кимов учились в школе до шестого класса, ведя закрытые и окруженные охраной жизни. Где они учились дальше, информации мало. Упоминается Университет имени Ким Ир Сена (якобы, политическая экономика для сестры и физика для брата).
КНДР – крайне патриархальное государство, где женщины до недавнего времени имели небольшую роль и в основном должны быть женами и матерями. Сексуальное насилие, дискриминация и бесправие женщин тоже довольно распространены. На юге ситуация лучше, но не идеальна: разрыв в зарплате мужчин и женщин все еще очень велик. Та же ситуация с неравенством и преследованием в публичных местах (включая незаконные съемки в уборных и другие случаи).
На Юге уже была президентка – первой это сделала Пак Кын Хе в 2015 году (правда, за коррупцию и разглашение государственных секретов парламент объявил ей импичмент, пока она отбывает наказание за решеткой). В КНДР две женщины сейчас находятся очень близко к центру принятия решений (сестра и жена Кима).
С 2001 года времена изменились. Сейчас КНДР уже более сдержанно смотрят на такую рокировку. Но младшей Ким придется приложить гораздо больше усилий, чтобы консолидировать власть, чем ее брату.
На похоронах своего отца Ким Чен Ира Ким Ё Чжон впервые выступила публично. С этого момента, ее карьера шла только вверх. Год 2011 подходил к концу. Через некоторое время Ким Ё Чжон возглавила Национальную комиссию обороны – это ее первая официальная должность.
В 2015 году она стала заместителем директора партийного отдела агитации и пропаганды, но фактически управляет им (директор там должность чисто номинальная). Именно она отвечает за всю продукцию пропаганды и прославления семьи Кимов дома и в мире. Ким Ё Чжон сопровождает своего брата во всех поездках и помогает ему. Через три года оказалась в черном списке США якобы за нарушение прав человека (на самом деле, немного за другое, но об этом ниже).
Ким Ё Чжон в Южной Корее на Олимпиаде / Фото MSN
Период улучшения отношений между двумя Кореями начался именно с визита Ким Ё Чжон на Юг на открытие Зимней Олимпиады в 2018 году. Она стала первой из монархии "Герметического Королевства", кто ступил на южнокорейскую землю. Там ее называли "Иванка Трамп из Северной Кореи" по аналогии с дочерью президента Трампа.
История семьи Кимов Тайна Ким Чен Ына: как умер отец лидера и чего ждать сейчас
Впрочем, после провального саммита в Ханое, Вьетнам, Ким Ё Чжон была ненадолго выведена из состава Политбюро, прежде чем брат восстановил ее 11 апреля 2020 года. Имеются сообщения, что младшая сестра Ким также стала первым вице-директором всесильного департамента Организации и Управления (известный просто как OGD). Он контролирует назначение должностных лиц и следит за их деятельностью.
Учитывая, что бывший директор Ли Ман Гон был уволен, то Ким Ё Чжон фактически исполняет обязанности председателя. "Все вопросы, которые требуют утверждения от Ким Чен Ына, идут через Ким Ё Чжон", – пишет ветеран Пентагона Роберт Коллинз. "Партия должна бояться ее и уважать", – добавляет он.
Она знает все о политике семьи Кимов, о взлетах и падениях чиновников и ракетно-ядерной программе. Теперь она контролирует не только пропаганду, но и контрабанду.
Офис на третьем этаже номер 39
Партийное здание в Пхеньяне, где базируется Офис 39 / Фото recordnews.uk
Частный банк семьи КимовБюро 39 – партийная организация в Пхеньяне, которая пытается обогащать семью Кимов за счет иностранной валюты. По оценкам, Бюро приносит режиму Кимов от 500 миллионов до 2,5 миллиардов долларов США ежегодно.
Вместе с Офисом 35 (внешняя разведка) и Офисом 38 (легальные финансовые операции, возможно – персональные финансы семьи Кимов), "тридцать девятый" формирует так называемый "Третий Этаж" самых влиятельных институтов в КНДР. Офис 39 является самым большим из них. Скорее всего, они все базируются в партийном здании в столице КНДР, в бывших офисах Ким Чен Ира. Основателем в 1970-х годах считают еще Ким Ир Сена.
Сначала Бюро 39 продавало золото и другие полезные ископаемые. Они ввозились в Китай и формально продавались как китайские. В то время, говорит важный перебежчик, который работал в этой организации, "обойти санкции ООН было легко благодаря роли Китая". КНДР просто меняла названия компаний и открывала их в разных странах. Часы, предметы роскоши, алкоголь, машины, бумажные деньги... Они даже яхту Ким Чен Ыну приобрели!
Именно поэтому сотрудники "этажа" базируются и за рубежом (в основном, в посольствах). Там они покупают и незаконно переправляют домой вещи, которые северокорейская элита пожелает. Подобным образом, растет автопарк Ким Чен Ына (где есть и "Мерседесы", и даже "Роллс-Ройс").
Актуально Болезнь, смерть или отдых: что случилось с лидером КНДР
Бюро 39 также было связано с подделкой стодолларовых купюр, производством популярных в КНДР тяжелых наркотиков, контрабандой сигарет и оружия.
Считается, что именно через этот офис Ким Чен Ын покупает политическую лояльность и финансирует свою программу вооружения. Поддельные доллары стали известны как "супербанкноты" и имели очень хорошее качество. Еще Офис 39 "просто монополизирует все, что приносит деньги в КНДР", говорит перебежчик в разговоре с ABC. "30-40% прибыли идет вверх в то время как люди живут в бедности", – добавляет он.
Но времена меняются и сейчас почти главные финансовые операции Офиса 39 – это кибератаки. Приносят они почти ту же сумму. В 2016 году хакеры КНДР почти украли у федеральной резервной системы Нью-Йорка 1 млрд долларов!
Прежде чем попытку остановили, КНДР украла 81 млн долларов США в Бангладеше. А дальше был вирус WannaCry. Кроме собственно денег, хакеры украли оборонительные документы у Южной Кореи. Для сотрудников "этажа" Интернет – идеальное поле битвы, которое сложно контролировать.
Ким Ё Чжон стала гораздо более сильной в политике КНДР / Коллаж Daily Beast
Как в эту комнату вошла молодая сестра Ким Чен Ына? Считается, что именно она и ее муж (говорят, что это – сын Чхве Рён Хэ, номинального главы государства и спикера парламента) контролируют деньги, которые проходят через Офис 39.
Далее они оседают или на частных семейных счетах, или в государственных сокровищницах. Ким Ё Чжон контролирует критически важное направление для выживания режима. Возможно, в этом замешана и старшая сестра Ё Чжон – Ким Соль Сон (она тоже дочь Ким Чен Ира, но от другой женщины).
За что же на самом деле Ким Ё Чжон в 2017 году США внесли в санкционный список?
Никто не был настолько наивен, чтобы пытаться изменить ситуацию с правами человека в КНДР – этого не произойдет. Санкции имели целью нарушить стандарты жизни Кимов и усложнить "покупку" лояльности людей, в которых они нуждаются для выживания,
– сказали TIME бывшие и действующие чиновники.
Здоровье Ким Чен Ына все еще остается под большим вопросом, поэтому нельзя исключать версию о том, что Ким Ё Чжон однажды возглавит страну.