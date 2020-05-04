Пропаганда та контрабанда: що відомо про сестру лідера КНДР

Кім Йо Чжон причетна не лише до організації пропаганди в тоталітарній країні, але й до збагачення влади та власної родини.

Чим відома Кім Йо Чжон

Кім Йо Чжон у більш молодому віці / Фото The National Interest

Молодша сестра Кіма (32 роки) – його головна радниця, яка контролює культ особистості Кім Чен Ина та набирає політичної ваги. Сайт 24 каналу вирішив придивитися до її біографії.

Нещодавно вона опублікувала свої перші заяви (засудила Мун Чже Іна за військові навчання та подякувала Трампу за пропозицію допомоги КНДР). Коли її брат зник з радарів на 21 день, у світі активно обговорювали, що саме вона може замінити його на чолі КНДР.

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Кім Чен Ин успішно повернувся, але Кім Йо Чжон від цього стала ще більш впливовою. Є легенда про Кім Чен Іра та його вибір наступника. Він високо оцінив своїх дочок на противагу синам. Особливо він любив наймолодшу Кім Йо Чжон, яку називав "солодкою принцесою" та відзначав, що у неї "гострий політичний розум".

Колаж ранніх фото Кім Йо Чжон / Фото Korea Joongang Daily

Вона зростала разом з братом в Пхеньяні у резиденції Чангкванг, майже не з'являючись на публіці. Поки Кім Чен Ір не відправив двох дітей в Берн – столицю Швейцарії. Там двоє Кімів прожили навчання у школі до шостого класу, ведучи закрите та оточене охороною життя. Де вони навчалися далі, інформації мало. Згадується Університет імені Кім Ір Сена (нібито, політична економіка для сестри та фізика для брата).

КНДР – вкрай патріархальна держава, де жінки донедавна мали невелику роль та в основному мали бути дружинами та матерями. Сексуальне насильство, дискримінація та безправність жінок теж доволі поширені. На Півдні ситуація краща, але не ідеальна: розрив у зарплатнях чоловіків та жінок все ще дуже великий. Та ж ситуація з нерівністю та переслідуванням у публічних місцях (включаючи незаконні зйомки у вбиральнях та інші випадки).

На Півдні вже була президентка – першою це зробила Пак Кин Хе у 2015 році (щоправда, за корупцію та розголошення державних секретів парламент оголосив їй імпічмент, наразі вона відбуває покарання за гратами). В КНДР дві жінки зараз знаходяться дуже близько до центру прийняття рішень (сестра та дружина Кіма).

З 2001 часи змінилися. Зараз КНДР вже більш стримано дивляться на таку рокіровку. Але молодшій Кім доведеться докласти набагато більше зусиль, щоб консолідувати владу, ніж її братові.

На похованні свого батька Кім Чен Іра Кім Йо Чжон вперше виступила публічно. З цього моменту, її кар'єра йшла лише вгору. Рік 2011 добігав свого кінця. Через деякий час Кім Йо Чжон очолила Національну комісію оборони – це її перша офіційна посада.

В 2015 році вона стала заступником директора партійного відділу агітації та пропаганди, але фактично керує ним (директор там посада суто номінальна). Саме вона відповідає за всю продукцію пропаганди та прославляння родини Кімів вдома та у світі. Кім Йо Чжон супроводжує свого брата у всіх поїздках та допомогає йому. Через три роки опинилась у чорному списку США нібито за порушення прав людини (насправді, трохи за інше, але про це нижче).

Кім Йо Чжон в Південній Кореї на Олімпіаді / Фото MSN

Період покращення відносин між двома Кореями почався саме з візиту Кім Йо Чжон на Південь на відкриття Зимової Олімпіади у 2018 році. Вона стала першою з монархії "Герметичного Королівства", хто ступив на південнокорейську землю. Там її називали "Іванка Трамп з Північної Кореї" по аналогії з дочкою президента Трампа.

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Втім, після провального саміту в Ханої, В'єтнам, Кім Йо Чжон була ненадовго виведена зі складу Політбюро, перш ніж брат поновив її 11 квітня 2020 року. Є повідомлення, що молодша сестра Кіма також стала першим віце-директором всесильного департаменту Організації та Управління (відомий просто як OGD). Він контролює призначення посадовців та слідкує за їх діяльністю.

Зважаючи, що колишній директор Лі Ман Гон був звільнений, то Кім Йо Чжон, фактично, виконує обов'язки голови. "Усі питання, які потребують затвердження від Кім Чен Ина, йдуть через Кім Йо Чжон", – пише ветеран Пентагону Роберт Коллінз. "Партія має боятися її та поважати", – додає він.

Вона знає все про політику родини Кімів, про злети та падіння чиновників та ракетно-ядерну програму. Тепер вона контролює не тільки пропаганду, але й контрабанду.

Офіс на третьому поверсі номер 39

Партійна будівля в Пхеньяні, де базується Офіс 39 / Фото recordnews.uk

Приватний банк родини КімівБюро 39 – партійна організація в Пхеньяні, яка намагається збагачувати родину Кімів за рахунок іноземної валюти. За оцінками, Бюро приносить режиму Кімів від 500 млн до 2,5 млрд доларів США щорічно.

Разом з Офісом 35 (зовнішня розвідка) та Офісом 38 (легальні фінансові операції, можливо – персональні фінанси родини Кімів), "39-ий" формує так званий "Третій Поверх" найвпливовіших інституцій в КНДР. Офіс 39 є найбільшим з них. Скоріш за все, вони всі базуються у партійній будівлі в столиці КНДР, у колишніх офісах Кім Чен Іра. Засновником у 1970-х роках вважають ще Кім Ір Сена.

Спочатку Бюро 39 продавало золото та інші корисні копалини. Вони ввозилися до Китаю і формально продавалися як китайські. У той час, каже важливий перебіжчик, який працював у цій організації, "обійти санкції ООН було легко завдяки ролі Китаю". КНДР просто змінювала назви компаній і відкривала їх у різних країнах. Годинники, предмети розкоші, алкоголь, машини, паперові гроші… Вони навіть яхту Кім Чен Ину придбали!

Саме тому співробітники "поверху" базуються і за кордоном (в основному, в посольствах). Там вони купують та незаконно переправляють додому речі, які північнокорейська еліта бажає собі. Подібним чином, зростає автопарк Кім Чен Ина (де є і "Мерседеси" і навіть "Ролс-Ройс").

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Бюро 39 також було пов'язано з підробкою стодоларових купюр, виробництвом популярних в КНДР важких наркотиків, контрабандою цигарок та зброї.

Вважається, що саме через цей офіс Кім Чен Ин купує політичну лояльність та фінансує свою програму озброєння. Підроблені долари стали відомі як "супербанкноти" і мали дуже гарну якість. Ще Офіс 39 "просто монополізує все, що приносить гроші в КНДР", каже перебіжчик у розмові з ABC. "30-40% прибутків йде нагору у той час як люди живуть у бідності" – додає він.

Але часи змінюються і зараз майже головні фінансові операції Офісу 39 – це кібератаки. Приносять вони майже ту саму суму. У 2016 році хакери КНДР майже вкрали у федеральної резервної системи Нью-Йорку 1 млрд доларів!

Перш ніж спробу зупинили, КНДР вкрала 81 млн доларів США в Бангладеш. А далі був вірус WannaCry. Окрім власне грошей, хакери вкрали оборонні документи у Південної Кореї. Для співробітників "поверху" Інтернет – ідеальне поле битви, яке складно контролювати.

Кім Йо Чжон стала набагато більш сильною в політиці КНДР / Колаж Daily Beast

Як у цю кімнату увійшла молода сестра Кім Чен Ина? Вважається, що саме вона та її чоловік (кажуть, що це – син Чхве Рьон Хе, номінального голови держави та спікеру парламенту) контролюють гроші, які проходять через Офіс 39.

Далі вони осідають або на приватних сімейних рахунках, чи у державних скарбницях. Кім Йо Чжон контролює критично важливий напрямок для виживання режиму. Можливо, у цьому замішана й старша сестра Йо Чжон – Кім Соль Сон (вона теж дочка Кім Чен Іра, але від іншої жінки).

За що ж насправді Кім Йо Чжон у 2017 США внесли у санкційний список?

Ніхто не був настільки наївний, щоб намагатися змінити ситуацію з правами людини у КНДР – цього не станеться. Санкції мали ціллю порушити стандарти життя Кімів та ускладнити "купівлю" лояльності людей, яких вони потребують для виживання, –сказали TIME колишні та діючі чиновники.

Здоров'я Кім Чен Ина все ще лишається під великим питанням, тому не можна відкидати версію про те, що Кім Йо Чжон одного разу очолить країну.