Таємниця Кім Чен Ина: як помер батько лідера й чого чекати зараз

Причиною смерті став гострий запущений інфаркт міокарду на фоні серцевого шоку. Навіть розвідка Південної Кореї не знала правди, а світу новину повідомили через дві доби.

Неочікувана смерть лідера

Статуї Кім Ір Сена та Кім Чен Іра, центр Пхеньяну / Фото Вікіпедія

Сайт 24 каналу розпочинає серію матеріалів про КНДР. Та у першому з них розкаже як диктатура прощалася з Кім Чен Іром та як виникли чутки про хворобу та смерть Кіма Третього.

"Для північних корейців, Кім був живим богом. А потім їм сказали, що їх бог помер", – сказав експерт Майкл Мадден у фільмі "Кім Ір Сен". І він мав рацію. Кім Чен Ір, другий лідер КНДР або ж Північної Кореї, помер 17 грудня 2011 року. Щоправда, про це світу повідомили лише через дві доби, 19-го грудня. Протягом цих двох днів державні медіа працювали як завжди, нічого екстраординарного помічено не було. Робітники на індустріальному комплексі Кесон (тоді він ще працював) повернулися до роботи, все було "неочікувано тихо". Подекуди лише спустили державні прапори. Саме тому повідомлення про смерть стало шоком для багатьох.

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Навіть розвідка Південної Кореї не знала нічого та залишила адміністрацію президентва Лі Мьон Бака "у темряві". Щоб описати шок, можна згадати, що оголошення надійшло, коли міністр оборони Південної Кореї робив звичайний брифінг! Армія КНДР теж не робила жодних неочікуваних активностей, окрім горювання по лідеру.

Де саме помер Кім Чен Ір Щодо місця смерті дані різняться. Одна версія каже про смерть у поїзді під час поїздки по країні. Інша – про смерть удома в Пхеньяні. Причиною став гострий запущений інфаркт міокарду на фоні серцевого шоку. В 2012 році ЗМІ висунули ще один здогад: нібито Кім Другий не витримав власної злості через перебої у роботі однієї з важливих електростанцій КНДР.

Відомий пристрастю до алкоголю та вечірок Кім Чен Ір мав слабке серце. Так, у 2008 році він зник з поля зору (прямо як його син зараз) на кілька місяців. Тоді він пропустив важливий військовий парад. Офіційно КНДР спростовувала новини про хворобу свого керівника. Дійсно, він прожив ще три роки.

Масова істерика після оголошення про смерть другого лідера КНДР / Фото The Atlantic

Люди в Пхеньяні та по всій країні відкрито голосили та плакали, падали на землю та перебували в істерії. Плакав і сам наступник Кім Чен Ин. Ходять легенди, що тих хто недостатньо активно плескав у долоні та виражав свій смуток, потім покарали.

Тодішний президент Президіуму "кишенькового" парламенту Кім Йон Нам заявив: "Велике серце товариша Кім Чен Іра перестало битися. Такий неочікуваний та ранній відхід від нас… Найбільша втрата для нашої партії та революції". Інші питали: "Як він міг так поступити з нами? Що нам робити?". Це відображає крайній ступінь патерналізму в КНДР та відношення до вождя як до "батька нації".

Поховальна процесія Кім Чен Іра, Кім Чен Ин на першому плані / Фото The Times

Найвідоміша дикторка країни Лі Чун Гі оголошує про смерть Кім Чен Ира / Фото Comtourist

Цікаво, що вона ж сповістила націю у 1994 році про смерть її засновника. Поховальний комітет очолив онук – Кім Чен Ин. Незважаючи на те, що він був наймолодшим серед трьох братів, саме його Кім Чен Ір приготував до влади після пережитих серцевих нападів. Проблема була в тому, що йому тоді було всього лише 29 років.

Бальзамоване тіло Кім Чен Іра після поховання / Фото The Straits Times

Тепер Кім Чен Ір мав приєднатися до батька Кім Ір Сена у Палаці Сонця Кумсусан. Його було набагато коротшим, ніж очікувалось. Ховали Кім Чен Ира 28-29 грудня, у останні дні 2011 року. Після проїзду процесії довжиною у 25 км центром столиці, бальзамоване тіло Кім Чен Іра покрили червноним прапором та залишили у скляній труні. Поряд стояли названі у його честь червоні квіти – кімченірії.

Як відреагував світ Реакція соцмереж на "смерть Кім Чен Ина"

Як ЗМІ та соцмережі "ховали" Кім Чен Іна

Фото з "померлим" Кім Чен Ином замість батька – лише один фейк з багатьох / Фото Metro

Кім Чен Ин, нинишній лідер КНДР, останній раз був на публіці 11 квітня і пропустив День Сонця 15 квітня – свято вшанування його діда Кім Ір Сена. Скоріш за все, це було зроблено через побоювання пандемії коронавірусу, який є і в КНДР (хоча офіційно держава цього не визнає).

З тих пір не було опубліковано жодного чи відео з ним, що породило хвилю спекуляій про хворобу, невдалу операцію та навіть смерть молодого керманича. КНДР не повідомляє про його місцезнаходження чи стан здоров'я.

Зафіксували нібито поїзд Кім Чен Ина у східному куроротно-ракетному місті Вонсан. Можливо, Кім там був чи є зараз. Ми ж подивимось, як ЗМІ та соцмережі вже кілька разів "поховали" Кім Чен Ина. Почалося все з видання Daily NK.

Листи, але не фото Кім Чен Ин не з'являється на людях: державні ЗМІ розповсюджують листи від його імені

Воно знаходиться у Південній Кореї, але пише і про Північну, маючи там свої "джерела". Так-от, 21-го квітня Daily NK повідомило, що Кіму зробили операцію на серці. При цьому після неї більшість лікарів повернулися до Пхеньяну, бо стан лідера нібито стабілізувався. Кінець історії? Ні, лише початок!

Що у Кіма медичні проблеми не має викликати здивування. Зважаючи на його фігуру та спосіб життя – неконтрольоване вживання їжі, алкоголю, паління цигарок, а ще й надлишкову вагу та стрес. Після цього історію підхопили Reuters, а СNN видало сенсаційний заголовок, що Кім Чен Ин може бути "у великій небезпеці" після операції і ледь не помирає.

Поки що остання фотографія Кім Чен Ина на публіці / Фото The Sun

А далі в соцмережах, переважно китайських, писали, що він таки "помер". Все це базувалося на анонімних джерелах, інформацію не можна було незалежно перевірити. Зазвичай така чутлива інформація не передається оточенням Кім Чен Ина у зовнішній світ, Північна Корея занадто закрита для такого.

Нестача підтверджених новин з закритої республікі – ось головна причина чуток та міркувань щодо долі лідера КНДР. Від його імені надсилаються листи, але чи дійно він їх бачив, читав, підписував? Ми не знаємо, бо немає цьому підтвердження.

Тому в соцмережах публікувалися нібито скріншоти переписки "китайських лікарів", які нібито були відправлені до КНДР, але не встигли врятувати Кім Чен Ина й він "помер" 22 квітня. Або, згідно тої же Daily NK, 25 квітня під час робочої поїздки. Відео з його нібито "смертю" вірусно поширюється навіть в самій КНДР, стверджує видання.

Навіть були публікації, що операція пройшла погано і Кім знаходиться "у вегетативному стані" або ж в комі. На цьому фоні абсолютно неможливі чутки продовжували ширитись.

Писали й про те, що його дядько, експосол Кім Пьон Ір, захопив владу (і арештував сестру Іна Кім Йо Чжон!), коли вже французські лікарі не змогли розбудити Кім Чен Ина. В цьому упускається, що Пьон Ір 40 років не був вдома і не має настільки великої влади та зв'язків, щоб організувати переворот. Якби він цього навіть реально хотів.

Є сенс вірити американській та південнокорейській владі, які останнім часом намагаються заспокоїти світ і кажуть. Але, як показано вище, смерть Кім Чен Іра теж стала повним сорпризом! Наразі, ніхто не може сказати, що саме відбувається з молодим лідером Півночі.

Втім, подальша відсутність лідера КНДР на людях може спровокувати вже серйозну занепокоєність, чи він живий і чи з ним дійсно все добре, а також розмови про те, хто керує країною та її ядерним арсеналом.