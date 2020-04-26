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      Реакція соцмереж на "смерть Кім Чен Ина"

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      Кім Чен Ин помер чи ні – реакція, меми на смерть диктатора
      Як реагують мережі на чутки про Кім Чен Ина / GettyImages

      Стан здоров'я північнокорейського диктатора Кім Чен Ина неабияк обростає чутками. Тим часом користувачі мереж дають волю фантазії і генерують меми з приводу того, що Кім Чен Ин помер.

      У твіттері тег #KIMJONGUNDEAD за лічені години 25 квітня став топовим, породивши гору дописів користувачів. 24 канал підготував огляд найпоширеніших реакцій соцмереж на нібито смерть Кім Чен Ина. 

      Раніше ЗМІ у США повідомили про смерть Кім Чен Ина

      У ЗМІ багато інформації щодо здоров'я північнокорейського лідера. У їхній основі йдеться про те, що Кім Чен Ину провели операцію на серце, однак воно не витримало. За чутками, і самому хірургу було неабияк лячно "рятувати життя" диктатору.

      Важливо! Наразі немає офіційної інформації про стан здоров'я Кім Чен Ина. Тим паче, поки не спростовані і не підтверджені чутки щодо його смерті.

      Нагадують у мережі і про те, як сумували корейці за своїм попереднім лідером – Кім Чен Иром.

      Якщо ж смерть Кім Чен Ина таки підтвердиться – 2020 рік можна справді вважати одним із найбожевільніших та найнепередбачуванішим.

      А це мем у стилі заголовків ЗМІ, які інтригують нібито подробицями смерті Кім Чен Ина, а насправді рекламують якісь дрібниці.

      Змішали реакції на "смерть" північнокорейського лідера із мемом про чотирьох афроамериканців, які несли труну пританцьовуючи.

      Кім Чен Ин
      Четверо афроамериканців хочуть подружитися з північнокорейським лідером

      І в ще одне поєднання долучили резонансну щодо висловлень Регіни Тодоренко про домашнє насилля.

      Детально Регіна Тодоренко потрапила в скандал через висловлювання про домашнє насильство

      "Смерть Кім Чен Ина" у ЗМІ: коротко про передумови чуток

      • Інформація про погіршення стану здоров'я Кім Чен Ина з'явилась після того, як він пропустив святкування дня народження свого діда Кім Ір Сена 15 квітня.
      • Через чотири дні  – 19 квітня був присутнім на урядовому засіданні. Опісля на людях він не з'являвся.
      • ЗМІ пояснювали публічну відсутність Кім Чен Ина тим, що йому нібито провели операцію через серцево-судинне захворювання. А стан його здоров’я погіршився через ожиріння, перевтому та куріння.
      • 24 квітня з’явилися повідомлення, що Китай відправив до Північної Кореї медичних експертів для консультацій.
      • У Південній Кореї не підтверджують хворобу Кім Че Ина. Тамтешня інформаційна агенція Yonhap переконувала, що політик може перебувати в місті Вонсан на сході країни, щоб уникнути зараження коронавірусом.
      • Після сповіщень про смерть диктатора іспанський активіст, керівник Корейської асоціації дружби Алехандро Као де Бенос запевнив у твіттері, що політик – живий.
      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Соцмережі Меми Кім Чен Ин КНДР
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