Реакція соцмереж на "смерть Кім Чен Ина"
Стан здоров'я північнокорейського диктатора Кім Чен Ина неабияк обростає чутками. Тим часом користувачі мереж дають волю фантазії і генерують меми з приводу того, що Кім Чен Ин помер.
У твіттері тег #KIMJONGUNDEAD за лічені години 25 квітня став топовим, породивши гору дописів користувачів. 24 канал підготував огляд найпоширеніших реакцій соцмереж на нібито смерть Кім Чен Ина.
Раніше ЗМІ у США повідомили про смерть Кім Чен Ина
У ЗМІ багато інформації щодо здоров'я північнокорейського лідера. У їхній основі йдеться про те, що Кім Чен Ину провели операцію на серце, однак воно не витримало. За чутками, і самому хірургу було неабияк лячно "рятувати життя" диктатору.
Важливо! Наразі немає офіційної інформації про стан здоров'я Кім Чен Ина. Тим паче, поки не спростовані і не підтверджені чутки щодо його смерті.
Нагадують у мережі і про те, як сумували корейці за своїм попереднім лідером – Кім Чен Иром.
Якщо ж смерть Кім Чен Ина таки підтвердиться – 2020 рік можна справді вважати одним із найбожевільніших та найнепередбачуванішим.
А це мем у стилі заголовків ЗМІ, які інтригують нібито подробицями смерті Кім Чен Ина, а насправді рекламують якісь дрібниці.
Змішали реакції на "смерть" північнокорейського лідера із мемом про чотирьох афроамериканців, які несли труну пританцьовуючи.
Четверо афроамериканців хочуть подружитися з північнокорейським лідером
І в ще одне поєднання долучили резонансну щодо висловлень Регіни Тодоренко про домашнє насилля.
Детально Регіна Тодоренко потрапила в скандал через висловлювання про домашнє насильство
"Смерть Кім Чен Ина" у ЗМІ: коротко про передумови чуток
- Інформація про погіршення стану здоров'я Кім Чен Ина з'явилась після того, як він пропустив святкування дня народження свого діда Кім Ір Сена 15 квітня.
- Через чотири дні – 19 квітня був присутнім на урядовому засіданні. Опісля на людях він не з'являвся.
- ЗМІ пояснювали публічну відсутність Кім Чен Ина тим, що йому нібито провели операцію через серцево-судинне захворювання. А стан його здоров’я погіршився через ожиріння, перевтому та куріння.
- 24 квітня з’явилися повідомлення, що Китай відправив до Північної Кореї медичних експертів для консультацій.
- У Південній Кореї не підтверджують хворобу Кім Че Ина. Тамтешня інформаційна агенція Yonhap переконувала, що політик може перебувати в місті Вонсан на сході країни, щоб уникнути зараження коронавірусом.
- Після сповіщень про смерть диктатора іспанський активіст, керівник Корейської асоціації дружби Алехандро Као де Бенос запевнив у твіттері, що політик – живий.