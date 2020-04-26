Реакция соцсетей на "смерть Ким Чен Ына"

Состояние здоровья северокорейского диктатора Ким Чен Ына изрядно обрастает слухами. Тем временем пользователи сетей дают волю фантазии и генерируют мемы поводу того, что Ким Чен Ын умер.

У твіттері тег #KIMJONGUNDEAD за лічені години 25 квітня став топовим, породивши гору дописів користувачів. 24 канал підготував огляд найпоширеніших реакцій соцмереж на нібито смерть Кім Чен Ина.

Раніше ЗМІ у США повідомили про смерть Кім Чен Ина

У ЗМІ багато інформації щодо здоров'я північнокорейського лідера. У їхній основі йдеться про те, що Кім Чен Ин провели операцію на серце, однак воно не витримало. За чутками, і самому хірургу було неабияк лячно "рятувати життя" диктатору.

Меня забанят

Но

Сердце Ким Чен Ына би лайк pic.twitter.com/2B0FOTSKGw — блять,потом придумаю (@krQEHEA6PkFAPpN) April 25, 2020

Хирург, который оперировал Ким Чен Ына такой:#KIMJONGUNDEAD pic.twitter.com/R6p6xgv6tJ — Точно не ты (@mamba_otkrivai) April 25, 2020

Важливо! Наразі немає офіційної інформації про стан здоров'я Кім Чен Ина. Тим паче, поки не спростовані і не підтверджені чутки щодо його смерті.

Нагадують у мережі і про те, як сумували корейці за своїм попереднім лідером – Кім Чен Иром.

Пока мир замер в ожидание новостей о состоянии здоровья Ким Чен Ына, давайте вспомним как Северная Корея прощалась с его отцом Ким Чен Иром. pic.twitter.com/nmaeTEp7LT — Jöкer (@Joker__Poxer) April 25, 2020

Якщо ж смерть Кім Чен Ина таки підтвердиться – 2020 рік можна справді вважати одним із найбожевільніших та найнепередбачуванішим.

2020 is such a rollercoaster year:



• World War 3

• Kobe Bryant died

• The Coronavirus

• The Pandemic

• Quarantine

• The impeachment trial for Trump

• US Elections

• Online Classes

• Kim Jong Un Died



And we are only 4 months in 2020... #KIMJONGUNDEAD #2020WasFunUntil pic.twitter.com/UGQjfBOI6G — ryan (@rjxshua) April 26, 2020

А це мем у стилі заголовків ЗМІ, які інтригують нібито подробицями смерті Кім Чен Ина, а насправді рекламують якісь дрібниці.

Мир вздрогнул, узнав о преемнике Ким Чен Ына. Северной Кореей будет править... pic.twitter.com/P2cA7vINsE — Доктор Далек ? (@Gipotez4) April 25, 2020

Змішали реакції на "смерть" північнокорейського лідера із мемом про чотирьох афроамериканців, які несли труну пританцьовуючи.



Четверо афроамериканців хочуть подружитися з північнокорейським лідером

Kim jong-un trying to escape from death but

#KIMJONGUNDEAD pic.twitter.com/RnA7OMDW82 — Rana Usman (@RanaUsman96) April 26, 2020

І в ще одне поєднання долучили резонансну щодо висловлень Регіни Тодоренко про домашнє насилля.

что общего у Ким Чен Ына и репутации Регины Тодоренко? pic.twitter.com/OnlglCWWDO — W H R (@whrmedia) April 25, 2020

Детально Регіна Тодоренко потрапила в скандал через висловлювання про домашнє насильство

"Смерть Кім Чен Ина" у ЗМІ: коротко про передумови чуток