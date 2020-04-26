СМИ в США сообщили о смерти Ким Чен Ына

В китайской социальной сети Weibo появилось сообщение о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына. Впоследствии информацию об этом обнародовало американское издание The New York Post. По данным журналистов, Ким Чен Ын умер после операции на сердце, которую он недавно перенес. Зато в КНДР утверждают, что с их лидером все – хорошо.

Смерть Ким Чен Ына: что известно

Слухи о смерти лидера КНДР распространились после сообщения вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV в китайской социальной сети Weibo. И ссылается она на очень авторитетный источник. Заметим, что медиа-руководительница имеет 15 миллионов подписчиков.

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Информацию об этом обнародовало и американское издание The New York Post . В материале со ссылкой на неподтвержденные источники журналисты отмечают, что состояние Ким Чен Ына ухудшилось после операции на сердце. По их информации, установление стента прошло неправильно из-за ошибки хирурга. Якобы руки медика сильно дрожали.

Что такое стент? Это цилиндрическая конструкция, которую размещают в просвете полых органов с целью расширения участка, суженного в результате патологического процесса. Существует много видов стентов различного назначения, от расширяемых коронарных, сосудистых и билиарных стентов до простых пластиковых, обеспечивающих прохождение мочи от почек в мочевой пузырь.

В то же время японские СМИ написали, что Ким Че Ын после операции находится в "вегетативном состоянии". Также японские журналисты передали рассказ китайского эксперта, который якобы узнал от северокорейских медиков. По его словам, Ким Чен Ын ранее в апреле "схватился за грудь и упал", находясь за городом. В результате ему нужен был непрямой массаж сердца.

Какими были предпосылки слухов о смерти Ким Чен Ына

Информация об ухудшении состояния здоровья Ким Чен Ына появилась после того, как он пропустил празднование дня рождения своего деда Ким Ир Сена. Эти мероприятия прошли 15 апреля. Правда, за четыре дня до этого политик присутствовал на правительственном заседании. После на людях он не появлялся.

СМИ объясняли публичное отсутствие Ким Чен Ына тем, что ему якобы провели операцию из-за сердечно-сосудистого заболевания. А состояние его здоровья ухудшилось из-за ожирения, переутомление и курения. После операции он якобы проходил лечение на вилле в курортном уезде Хянсан за пределами Пхеньяна.

Впоследствии телеканал CNN со ссылкой на осведомленного чиновника сообщил, что США проверяют информацию о плохом самочувствии северокорейского лидера, в частности, данные разведки о том, что Ким Чен Ын находится в серьезной опасности после операции.

24 апреля появились сообщения, что Китай отправил в Северную Корею медицинских экспертов для консультаций. Один из представителей этой делегации якобы заявил, что задержка в простой процедуре привела к серьезному заболеванию северокорейского вождя.

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Что говорят об этом в Корее

В Южной Кореи не подтверждают болезнь Ким Че Ына. Местное информационное агентство Yonhap убеждало, что политик может находиться в городе Вонсан на востоке страны, чтобы избежать заражения коронавирусо . В то же время официальный Сеул уверял, что лидер Северной Кореи продолжает заниматься государственными делами.

"Нам ничего подтвердить, и в Северной Корее не было обнаружено ни одной необычной активности ", - говорилось в сообщении для СМИ Кан Мин Сока, прес-секретар администрации южнокорейского президента Мун Чжэ Ина.

После уведомлений о смерти диктатора руководитель Корейской ассоциации дружбы, дипломат Алехандро Као де Бенос, заверил в комментарии изданию Bloomberg, что политик – живой.

Информация о тяжелом состоянии здоровья нашего маршала Ким Чен Ына является ошибочной и злонамеренной,

– отметил северокорейский чиновник.

К слову, ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что информация об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына является лживой. Он подчеркивал, что СМИ, которые распространили подобные новости, могли использовать устаревшую информацию.

"Я думаю, что сообщение о состоянии Ким Чен Ына недостоверны. Появившиеся в сети сообощения недостоверны. Я получил данные о том, что эти сведения недостоверны ", - заявлял хозяин Белого дома.

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Интересные факты

Ким Чен Ын уже исчезал из поля зрения общественности более чем на месяц в 2014 году. После он появился с тростью. Южнокорейская разведка тогда сообщила, что ему удалили кисту с лодыжки.