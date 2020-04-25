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      Китай направил медиков в КНДР для консультаций Ким Чен Ына

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      Китай направил медиков в КНДР
      Китай направил медиков в КНДР / Time

      Власти Китая отправили в Северную Корею группу своих медицинских специалистов. Они должны консультировать лидера КНДР Ким Чен Ына в вопросах преодоления последствий пандемии коронавируса.

      Делегация выехала из Пекина в Северную Корею в четверг, 23 апреля, пишет The Telegraph.

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      Китай направил группу медицинских экспертов в Северную Корею, которые должны консультировать лидера Северной Кореи Ким Чен Ына,
      – говорится в сообщении.

      Заметим, что командировка китайских экспертов происходит на фоне противоречивых сообщений о состоянии здоровья северокорейского лидера.

      Что известно о состоянии Ким Чен Ына: главное

      • Издание CNN со ссылкой на американского чиновника сообщило о проблемах со здоровьем у лидера Северной Кореи.
      • По их данным, Ким Чен Ын пропустил государственные празднования по случаю дня рождения своего деда Ким Ир Сена 15 апреля.
      • Причиной того, что лидер КНДР не посетил праздник, якобы является ухудшение состояния его здоровья.
      • 12 апреля ему провели операцию из-за сердечно-сосудистого заболевания, сейчас он якобы восстанавливается на своей вилле.
      • Здоровье северокорейского лидера ухудшилось якобы из-за ожирения, переутомления и курения.
      • В Южной Кореи не подтвердили болезнь Ким Чен Ына после проведенной операции.
      • Официальный Сеул говорит, что лидер Северной Кореи занимается государственными делами.
      • Похожая ситуация уже была с отцом Ына – Ким Чен Иром. После его отсутствия в 2008 году на 60-летии КНДР тоже начали распространяться слухи об ухудшении состояния его здоровья.
      • Как стало известно позже, у Ким Чен Ира был инсульт и его здоровье постоянно ухудшалось вплоть до самой смерти в 2011 году.
      Автор: Алена Захарова
      Теги: Ким Чен Ын Китай КНДР
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