Китай направил медиков в КНДР для консультаций Ким Чен Ына
Власти Китая отправили в Северную Корею группу своих медицинских специалистов. Они должны консультировать лидера КНДР Ким Чен Ына в вопросах преодоления последствий пандемии коронавируса.
Делегация выехала из Пекина в Северную Корею в четверг, 23 апреля, пишет The Telegraph.
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Китай направил группу медицинских экспертов в Северную Корею, которые должны консультировать лидера Северной Кореи Ким Чен Ына,
– говорится в сообщении.
Заметим, что командировка китайских экспертов происходит на фоне противоречивых сообщений о состоянии здоровья северокорейского лидера.
Что известно о состоянии Ким Чен Ына: главное
- Издание CNN со ссылкой на американского чиновника сообщило о проблемах со здоровьем у лидера Северной Кореи.
- По их данным, Ким Чен Ын пропустил государственные празднования по случаю дня рождения своего деда Ким Ир Сена 15 апреля.
- Причиной того, что лидер КНДР не посетил праздник, якобы является ухудшение состояния его здоровья.
- 12 апреля ему провели операцию из-за сердечно-сосудистого заболевания, сейчас он якобы восстанавливается на своей вилле.
- Здоровье северокорейского лидера ухудшилось якобы из-за ожирения, переутомления и курения.
- В Южной Кореи не подтвердили болезнь Ким Чен Ына после проведенной операции.
- Официальный Сеул говорит, что лидер Северной Кореи занимается государственными делами.
- Похожая ситуация уже была с отцом Ына – Ким Чен Иром. После его отсутствия в 2008 году на 60-летии КНДР тоже начали распространяться слухи об ухудшении состояния его здоровья.
- Как стало известно позже, у Ким Чен Ира был инсульт и его здоровье постоянно ухудшалось вплоть до самой смерти в 2011 году.