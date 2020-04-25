Китай направил медиков в КНДР для консультаций Ким Чен Ына

Власти Китая отправили в Северную Корею группу своих медицинских специалистов. Они должны консультировать лидера КНДР Ким Чен Ына в вопросах преодоления последствий пандемии коронавируса.

Делегация выехала из Пекина в Северную Корею в четверг, 23 апреля, пишет The Telegraph.

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Китай направил группу медицинских экспертов в Северную Корею, которые должны консультировать лидера Северной Кореи Ким Чен Ына,

– говорится в сообщении.

Заметим, что командировка китайских экспертов происходит на фоне противоречивых сообщений о состоянии здоровья северокорейского лидера.

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