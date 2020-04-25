Китай направив медиків до КНДР для консультацій Кім Чен Ина
Влада Китаю відправила до Північної Кореї групу своїх медичних фахівців. Вони мають консультувати лідера КНДР Кім Чен Ина щодо подолання наслідків пандемії коронавірусу.
Делегація виїхала з Пекіна до Північної Кореї у четвер, 23 квітня, пише The Telegraph.
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Китай направив групу медичних експертів до Північної Кореї, які мають консультувати лідера Північної Кореї Кім Чен Ина,
– мовиться у повідомленні.
Зауважимо, що відрядження китайських експертів відбувається на тлі суперечливих повідомлень про стан здоров'я північнокорейського лідера.
Що відомо про стан Кім Чен Ина: головне
- Видання CNN з посиланням на американського чиновника повідомило про проблеми зі здоров'ям лідера Північної Кореї.
- За їхніми даними, Кім Чен Ин пропустив державні святкування з нагоди дня народження свого дідуся Кім Ір Сена 15 квітня.
- Причиною того, що лідер КНДР не відвідав свято, буцімто, є погіршення стану його здоров'я.
- 12 квітня йому провели операцію через серцево-судинне захворювання, зараз він нібито відновлюється на своїй віллі.
- Здоров'я північнокорейського лідера погіршилося начебто через ожиріння, перевтому та куріння.
- У Південній Кореї не підтвердили хворобу Кім Чен Ина після проведеної операції.
- Офіційний Сеул каже, що лідер Північної Кореї займається державними справами.
- Схожа ситуація вже була з батьком Ина – Кім Чен Іром. Після його відсутності у 2008 році до 60-річчя КНДР теж почали поширюватися чутки про погіршення стану його здоров'я.
- Як стало відомо пізніше, у Кім Чен Іра був інсульт, і його здоров'я постійно погіршувалося аж до самої смерті у 2011 році.