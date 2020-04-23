Хвороба, смерть чи відпочинок: що сталося з лідером КНДР

Останні дні навколо лідера Північної Кореї Кім Чен Ина крутилося багато чуток: він нібито погано себе почував після операції, чи, можливо, був при смерті.

Що сталося із Кім Чен Ином?

Кім Чен Ин не з'являється на публіці, але точно невідомо, що з ним / Фото gulfnews

Сайт 24 каналу зібрав усі можливі варіанти. Кім Третій точно має зайву вагу, любить палити цигарки, мало займається фізичними навантаженнями. Він постійно і довго працює, через що багато їсть та вживає алкоголь, щоб врятуватись від стресу. Його батько та дід померли від серцевого нападу, тож це спадковий недолік в організмі. Цілком можливо, що у нього є та чи інша форма діабету. Жарт про це звучить так: він у "одній шоколадній вафлі від серцевого нападу".

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Останній раз він був на публіці 11 квітня на Політбюро партії (за день до засідання "кишенькового" парламенту). Кіму не було потрібно там знаходитись – він більше не є депутатом. Але попереду був найголовніший день у календарі КНДР – День Сонця, 15 квітня. Натомість, Daily NK каже, що 11-го бачили особистий гелікоптер та машину Кім Чен Ину, які покинули Пхеньян. Незалежно перевірити це неможливо, бо Кіма могли просто берегти від спалаху коронавірусу (наївно думати, що у країні його немає).

15 квітня – день народження засновника КНДР Кім Ір Сена. Головні чиновники та жителі Пхеньяну йдуть до Палацу Сонця Кумсусан, щоб вклонитися Кім Ір Сену та Кім Чен Іру, які там лежать забальзамовані. Цього року святкування були без звичного параду армії через загрозу коронавірусу.

День Сонця – головне свято Північної Кореї / Фото Wikipedia

Нечувано, щоб Кім Чен Ин пропустив святкування та вшанування свого діда. Але його не було. Це породило спекуляції, що у нього проблеми зі здоров'ям.

Першими повідомило видання Daily NK, яке базується у Південній Кореї та пише про Північ. Вони повідомили, що Кім Чен Ину зробили операцію на серці в лікарні Хянсан, яка зарезервована за правлячою родиною. Після цього він відновлювався на віллі за межами Пхеньяну. Коли ситуація стабілізувалася, більшість лікарів повернулися до Пхеньяну.

Кім страждав від запалення кровоносних судин за участю серця з серпня минулого року після частих візитів на гору Пекту, – повідомило джерело Daily NK.

Гора Пекту – священна для обох Корей, а родина Кіма веде звідти своє походження. Лідери КНДР любили сходити на її вершину перед прийняттям важливих рішень. Але останній візит був нещодавно – в грудні, після чого хвороба очільника держави могла ще раз активізуватися.

Cлід зважати, що в історії Daily NK (як і пізніше від CNN) було лише одне джерело, тому вірити цьому треба дуже обережно. Через деякий час після публікації історії CNN (у ній журналісти стверджували, що стан Кіма Третього серйозно погіршився) одна з американських журналісток навіть написала в Твіттері, що у Кім Чен Ина "помер мозок". Пізніше вона була змушена видалити допис.

На цьому фоні Пекін та Сеул були змушені активізуватися, щоб заспокоїти (хоч це не дуже допомогло) світ: нічого екстраординарного в КНДР не відбувається, Кім Чен Ин не є важко або невиліковно хворим, на їх думку. З боку Китаю це заявив комітет Компартії, який прямо займається співпрацею з Північною Кореєю.

На Півдні відкинули чутки: "Можливо, йому зробили операцію, але він все ще повністю контролює ситуацію. Немає причин вірити у зворотнє". Їхня розвідка не знайшла жодних сигналів, що очільник Півночі взагалі хворий. Сполучені Штати відповіли ще більш коротко: "Ми не знаємо, моніторимо повідомлення".

Останнім часом було багато неправдивих повідомлень щодо лідерів Північної Кореї та їх смерті. Коли у 2008 році Кім Чен Ір перенес інсульт та впав у кому, Пхеньян мовчав тижнями. Коли він у 2011 таки помер, столиця нічого не повідомляла дві доби. Тому вкрай дивно, що будь-які новини про стан Кім Чен Ина так швидко дісталися би головних сторінок світових ЗМІ. З тією обережністю та параноєю, з якою діє північнокорейський режим, це майже нереально.

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Південнокорейські ЗМІ знову ж таки, посилаючись на невідомі джерела, повідомили, що з Кім Чен Ином "все добре". Він працює на своїй віллі в провінції та навіть здійснює неафішовані поїздки.

І хоча самого Лідера не було на запуску крилатих ракет 14 квітня біля міста Вонсан на східному узбережжі КНДР, джерело сказало "він був недалеко". Сестра Кіма та Чо Йон Вон – заступник партійного відділу Організації та управління – теж, ймовірно, поїхали з ним і не були присутні на святі.

Вони слідують за ним як тіні, у будь-яку польову поїздку, – пояснило виданню Korea Joongang Daily джерело в розвідувальній службі Південної Кореї.

Втім, питання залишається: хто очолить КНДР, якщо молодого Лідера дійсно не стане?

Якщо не Кім Чен Ин, тоді хто?



Сестра Кім Чен Ина стає все більш впливовою / Фото SCMP

Конституція КНДР не передбачає передачі влади, але це не завадило режиму двічі передати владу всередині однієї родини. Ставши, таким чином, єдиною республікою з де-факто монархічним наслідуванням. І поки Кіми живі, ця система збережеться, бо інакше вона впаде. Захистити режим та Кімів, яких в КНДР почитають майже як живих богів – ось головне завдання.

Кім Чен Ин ще молодий – йому приблизно 36 років. Він, за деякими даними, має трьох дітей. Найстаршому зараз може бути 10 років. Вони ще доволі маленькі, тож якщо Кім Чен Ин помре у найближче десятиліття чи раніше, можуть запровадити інститут регента. Не факт, що він не спробує захопити повний контроль (згадуємо, що КНДР – ядерна держава). Якщо такий варіант видається занадто небезпечним, можна передати владу живому члену родини. І тут є кілька варіантів.

​Перший: Кім Йо Чжон

Сестра Кім Чен Ира, його найближчий родич та впливовий радник. Іміджмейкер та помічниця, очільниця пропаганди та королева контрабанди. Про неї розповідають багато різного. Вони зростали разом – спочатку у Швейцарії, а потім вдома.

Нещодавно її повернули до складу Політбюро (щоправда, лише альтернативним членом) після тимчасової обструкції через провальний саміт з Трампом у Ханої, В'єтнам. Це найбільш вірогідний варіант, хоча армія та стара політична еліта можуть не сприйняти жінку на чолі країни через глибоку патріархальність та конфуціанство КНДР. Щоправда, самого Кім Чен Ина спочатку теж ніхто не сприймав серйозно, та він зміг зцементувати владу, звільнивши або вбивши супротивників, включаючи родичів (дядько Чан Сон Тхек, брат Кім Чен Нам).

Другий: Кім Пьон Ір

Це інша дитина Кім Ір Сена, тож знову – дядько нинішнього лідера. Він десятки років був на засланні у якості посла. Югославія, Болгарія, Чехія, Фінляндія, Польща… Де він тільки з 1970-х не бував. З Праги він повернувся додому в Пхеньян. Мінус цього Кіма – вік, йому вже за 60 років.



Дружина Кім Чен Ина – колишня артистка / Фото Women in the World Summit

Третій: Лі Соль Чжу

Дружина Кім Чен Ина, мати його дітей, колишня артистка ансамблю, перша ерша Леді КНДР. Може бути регентом при синові і формально (але не реально) керувати державою, поки він не досягне повноліття або іншого віку, коли зможе взяти владу у свої руки.

Далі варіанти стають менш ймовірними. У Кім Чен Ина є ще один живий брат – Кім Чен Чоль, але він ніколи не цікавився політикою (тому й не очолив державу), а лише музикою та гітарами. Він веде тихе життя та навіть не має формальної посади. Теж саме і з сином Кім Чен Нама – Кім Хан Солем. Сину зрадника (з точки зору верхівки КНДР) немає місця в країні.

І ми переходимо до тих, хто не належить до Першої Родини, але знаходиться поряд і може, якщо що, розраховувати на топ-посаду у північнокорейський Грі Престолів. Наприклад, Чхве Рьон Хе, очільник Президії парламенту КНДР, але йому вже 70 років. Найбільше шансів таки у Кім Йо Чжон.

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Центральна площа Пхеньяну зі статуями перших двох Кімів / Фото Newsweek

Якщо Кім Чен Ин помре молодим (це навряд чи станеться, але передумови є) – це може запустити боротьбу за владу. Найбільше питання – кому дістанеться зброя масового ураження? А це не тільки ракети та ядерні боєголовки, але й біологічна та хімічна зброя. По факту, КНДР наразі озброєна "до зубів".

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І громадянська війна, якщо вона спалахне, може стати дуже жорстокою. Інший фактор – залежність Пхеньяну від Москви та Пекіну, якби він не намагався показати свою незалежність.

Якщо все пройде без крові та без особливих "розбірок", то Росія та Китай, в принципі, зможуть визнати нову владу та будувати з нею відносини. Щоправда, Сі Цзіньпін не дуже любив та поважав Кім Чен Ина на початку його сходження до влади і знадобилися роки, поки молодий Кім приїхав в Пекін. Активно Пекін втручатись, скоріш за все, не буде бо не хоче почати конфлікт з США. Хоча спокійна і стабільна КНДР Пекіну дуже потрібна як буфер між Китаєм та капіталістичним Півднем Кореї.

Навряд чи смерть диктатора призведе до юніфікації (об'єднання) двох Корей, бо це вже давно абсолютно різні ментально нації, хоч формально всі – корейці. І молодь на Півдні не особливо підтримує єдину країну на відміну від старшого покоління. Бо старші люди мають на Півночі друзів та рідних, яких вони можуть ніколи не бачити (або на деякий час під час спеціальних днів).

Що стосується лібералізації, то вона може бути у деякій формі, наприклад, вибори по волі народу Північної Кореї. Або буде продовження нинішнього тоталітарного курсу, особливо за правління Кім Йо Чжон. Смерть Кім Чен Ина, навіть закінчення правління його династії, не закінчить, ймовірно, існування Північної Кореї.