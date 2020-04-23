Болезнь, смерть или отдых: что случилось с лидером КНДР

Последние дни вокруг лидера Северной Кореи Ким Чен Ына крутилось много слухов: он якобы плохо себя чувствовал после операции, или, возможно, был при смерти.

Что произошло с Ким Чен Ыном?



Ким Чен Ын не появляется на публике, но точно неизвестно, что с ним / Фото gulfnews

Сайт 24 канала собрал все возможные варианты. Ким Третий точно имеет лишний вес, любит курить, мало занимается физическими нагрузками. Он постоянно и долго работает, из-за чего много ест и употребляет алкоголь, чтобы спастись от стресса. Его отец и дед умерли от сердечного приступа, поэтому это наследственный недостаток в организме. Вполне возможно, что у него есть та или иная форма диабета. Шутка об этом звучит так: он в "одной шоколадной вафле от сердечного приступа".

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Последний раз он был на публике 11 апреля на Политбюро партии (за день до заседания "карманного" парламента). Киму не требовалось там находиться – он больше не является депутатом. Но впереди был самый главный день в календаре КНДР – День Солнца, 15 апреля. Зато Daily NK говорит, что 11-го видели личный вертолет и машину Ким Чен Ына, которые покинули Пхеньян. Независимо проверить это невозможно, потому что Кима могли просто беречь от вспышки коронавируса (наивно думать, что в стране его нет).

15 апреля – день рождения основателя КНДР Ким Ир Сена. Главные чиновники и жители Пхеньяна идут во Дворец Солнца Кумсусан, чтобы поклониться Ким Ир Сену и Ким Чен Иру, которые там лежат забальзамированными. В этом году празднование было без привычного парада армии из-за угрозы коронавируса.



День Солнца – главный праздник Северной Кореи / Фото: Wikipedia

Неслыханно, чтобы Ким Чен Ын пропустил празднования и чествования своего деда. Но его не было. Это породило спекуляции, что у него проблемы со здоровьем.

Первыми сообщило издание Daily NK, основанное в Южной Корее и пишущее о Севере. Они сообщили, что Ким Чен Ыну сделали операцию на сердце в больнице Хянсан, которая зарезервирована за правящей семьей. После этого он восстанавливался на вилле за пределами Пхеньяна. Когда ситуация стабилизировалась, большинство врачей вернулись в Пхеньян.

Ким страдал от воспаления кровеносных сосудов при участии сердца с августа прошлого года после частых визитов на гору Пэкту,

– сообщил источник Daily NK.

Гора Пэкту – священная для обеих Корей, а семья Кима ведет оттуда свое происхождение. Лидеры КНДР любили восходить на вершину перед принятием важных решений. Но последний визит был недавно – в декабре, после чего болезнь главы государства могла еще раз активизироваться.

Следует учитывать, что в истории Daily NK (как и позже CNN) был только один источник, поэтому верить этому надо очень осторожно. Через некоторое время после публикации истории CNN (в ней журналисты утверждали, что состояние Кима Третьего серьезно ухудшилось) одна из американских журналисток даже написала в Твиттере, что у Ким Чен Ына "умер мозг". Позже она была вынуждена удалить сообщение.

На этом фоне Пекин и Сеул были вынуждены активизироваться, чтобы успокоить (хотя это не очень помогло) мир: ничего экстраординарного в КНДР не происходит, Ким Чен Ын не является трудно или неизлечимо больным, по их мнению. Со стороны Китая заявил комитет Компартии, который прямо занимается сотрудничеством с Северной Кореей.

На юге отвергли слухи: "Возможно, ему сделали операцию, но он все еще полностью контролирует ситуацию. Нет причин верить в обратное". Их разведка не нашла никаких сигналов, что глава Севера вообще больной. Соединенные Штаты ответили еще более кратко: "Мы не знаем, мониторим сообщения".

В последнее время было много ложных сообщений о лидерах Северной Кореи и их смерти. Когда в 2008 году Ким Чен Ир перенес инсульт и впал в кому, Пхеньян молчал недели. Когда он в 2011-м таки умер, столица ничего не сообщала двое суток. Поэтому крайне странно, что любые новости о состоянии Ким Чен Ына так быстро добрались бы до главных страниц мировых СМИ. С той осторожностью и паранойей, с которой действует северокорейский режим, это почти нереально.

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Южнокорейские СМИ опять же, ссылаясь на неизвестные источники, сообщили, что с Ким Чен Ыном "все хорошо". Он работает на своей вилле в провинции и даже осуществляет неафишируемые поездки.

И хотя самого Лидера не было на запуске крылатых ракет 14 апреля у города Вонсан на восточном побережье КНДР, источник сказал, что "он был недалеко". Сестра Кима и Чо Йон Вон – заместитель партийного отдела Организации и управления – тоже, вероятно, поехали с ним и не присутствовали на празднике.

Они следуют за ним как тени, в любую полевую поездку,

– пояснил изданию Korea Joongang Daily источник в разведывательной службе Южной Кореи.

Впрочем, вопрос остается: кто возглавит КНДР, если молодого Лидера действительно не станет?

Если не Ким Чен Ын, тогда кто?



Сестра Ким Чен Ына становится все более влиятельной / Фото SCMP

Конституция КНДР не предусматривает передачи власти, но это не помешало режиму дважды передать власть внутри одной семьи. Став, таким образом, единственной республикой с де-факто монархическим подражанием. И пока КИМы живы, эта система сохранится, иначе она упадет. Защитить режим и Кимов, которых в КНДР почитают почти как живых богов – вот главная задача.

Ким Чен Ын еще молод – ему примерно 36 лет. Он, по некоторым данным, имеет троих детей. Самому старшему сейчас может быть 10 лет. Они еще достаточно маленькие, поэтому если Ким Чен Ын умрет в ближайшее десятилетие или раньше, могут ввести институт регента. Не факт, что он не попытается захватить полный контроль (вспоминаем, что КНДР – ядерная держава). Если такой вариант кажется слишком опасным, можно передать власть живом члену семьи. И здесь есть несколько вариантов.

Первый: Ким Йо Чжон

Сестра Ким Чен Ира, его ближайший родственник и влиятельный советник. Имиджмейкер и помощница, глава пропаганды и королева контрабанды. О ней рассказывают много разного. Они росли вместе сначала в Швейцарии, потом дома.

Недавно ее вернули в состав Политбюро (правда, только альтернативным членом) после временной обструкции за провальный саммит с Трампом в Ханое, Вьетнам. Это наиболее вероятный вариант, хотя армия и старая политическая элита могут не воспринять женщину во главе страны из-за глубокой патриархальности и конфуцианстве КНДР. Правда, самого Ким Чен Ына сначала тоже никто не воспринимал всерьез, но он смог сцементировать власть, уволив или убив противников, включая родственников (дядя Чан Сон Тхэк, брат Ким Чен Нам).

Второй: Ким Пьон Ир

Это другой ребенок Ким Ир Сена, и снова – дядя нынешнего лидера. Он десятки лет был в ссылке в качестве посла. Югославия, Болгария, Чехия, Финляндия, Польша... Где он только с 1970-х не бывал. Из Праги он вернулся домой в Пхеньян. Минус этого Кима – возраст, ему уже 60 лет.



Жена Ким Чен Ына – бывшая артистка / Фото Women in the World Summit

Третий: Ли Соль Чжу

Жена Ким Чен Ына, мать его детей, бывшая артистка ансамбля, первая Первая Леди КНДР. Может быть регентом при сыне и формально (но не реально) управлять государством, пока он не достигнет совершеннолетия или иного возраста, когда сможет взять власть в свои руки.

Далее варианты становятся менее вероятными. У Ким Чен Ына есть еще один живой брат – Ким Чен Чоль, но он никогда не интересовался политикой (поэтому и не возглавил государство), а только музыкой и гитарами. Он ведет тихую жизнь и даже не имеет формальной должности. Тоже самое и с сыном Ким Чен Нама – Ким Хан Солем. Сын предателя (с точки зрения верхушки КНДР) нет места в стране.

И мы переходим к тем, кто не принадлежит к Первой Семье, но находится рядом и может, если что, рассчитывать на топ-должность в северокорейской Игре Престолов. Например, Чхве Рьон Хэ, глава Президиума парламента КНДР, но ему уже 70 лет. Больше всего шансов таки у Ким Йо Чжон.

Северная Корея без Ким Чен Ына: либерализация или анархия?



Центральная площадь Пхеньяна со статуями первых двух Кимов / Фото Newsweek

Если Ким Чен Ын умрет молодым (это вряд ли произойдет, но предпосылки есть) – это может запустить борьбу за власть. Самый большой вопрос – кому достанется оружие массового поражения? А это не только ракеты и ядерные боеголовки, но и биологическое и химическое оружие. По факту, КНДР пока вооруженна "до зубов".

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И гражданская война, если она разразится, может стать очень жестокой. Другой фактор – зависимость Пхеньяна от Москвы и Пекина, как бы он не пытался показать свою независимость.

Если все пройдет без крови и без особых "разборок", то Россия и Китай, в принципе, смогут признать новую власть и строить с ней отношения. Правда, Си Цзиньпин не слишком любил и уважал Ким Чен Ына в начале его восхождения к власти и понадобились годы, пока молодой Ким приехал в Пекин. Активно Пекин вмешиваться, скорее всего, не будет, не желая начать конфликт с США. Хотя спокойная и стабильная КНДР Пекину очень нужна как буфер между Китаем и капиталистическим Югом Кореи.

Вряд ли смерть диктатора приведет к юнификации (объединению) двух Корей, потому что это уже давно совершенно разные ментально нации, хотя формально все – корейцы. И молодежь на Юге не особо поддерживает единую страну в отличие от старшего поколения. Потому что пожилые люди имеют на Севере друзей и родных, которых они могут никогда не видеть (или на некоторое время во время специальных дней).

Что касается либерализации, то она может быть в некоторой форме, например, выборы по воле народа Северной Кореи. Или продолжение нынешнего тоталитарного курса, особенно при правлении Ким Йо Чжон. Смерть Ким Чен Ына, даже окончание правления его династии, не закончит, вероятно, существование Северной Кореи.