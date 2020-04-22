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      Хто замість Кім Чен Ина: лідера КНДР може замінити його молодша сестра

      - Читать новость на русском
      Кім Йо Чжон / Expert.in.ua

      Кім Чен Ин пропустив святкування дня народження Кім Ір Сена. ЗМІ припускають, що здоров'я лідера КНДР – у небезпеці після перенесеної операції. Головною претенденткою на його посаду є молодша сестра Кім Йо Чжон.

      Очолити КНДР може жінка. Якщо чутки про важкий стан Кім Чен Ина – правдиві, то на його місце вже активно готують молодшу сестру Кім Йо Чжон, інформує Independent.

      До теми З Кім Чен Ином все гаразд: Південна Корея не підтверджує інформацію про хворобу лідера КНДР

      На пленумі ЦК Трудової партії КНДР у 2019 році ухвалили рішення, що у разі раптової смерті Кім Чен Ина, його посаду обійме саме Кім Йо Чжон.

      Хто така Кім Йо Чжон

      Кім Йо Чжон, найімовірніше, народилась у 1987 році. Вчилась у Швейцарії. До КНДР повернулась у 2000 році.

      Продовжила навчання у Військовому університеті імені Кім Ір Сена.


      Приватне життя сестри Кім Чен Ина не афішують / Фото Wiadomosci

      Вперше з'явилась публічно на похороні Кім Чен Іра у 2011 році.

      Є інформація, що у 2015 році Кім Йо Чжон вийшла заміж за сина високопоставленого чиновника та чекала на дитину.

      Наразі Кім Йо Чжон обіймає посаду першого віце-директора департаменту пропаганди та агітації КНДР. Минулого року вона видала свій перший військовий наказ, надісланий усім жіночим воєнним підрозділам. Кім Йо Чжон не раз помічали на офіційних заходах разом із братом.

      Кім Йо Чжон часто бачать разом з братом / Фото The Independent

      Молодша сестра Кім Чен Ина потрапила під санкції Міністерства фінансів США три роки тому "за тривалі порушення прав людини та цензуру з боку режиму".

      Західні спецслужби також стверджують, що вона є старшим членом урядового відомства, яке курує закордонну незаконну діяльність щодо залучення фальсифікату, здійснення кібер-крадіжок, продажу наркотиків та зброї.

      Що відомо про стан здоров'я Кім Чен Ина?

      • Кім Чен Ин пропустив державні святкування з нагоди дня народження дідуся Кім Ір Сена 15 квітня.
      • За інформацією ЗМІ, 12 квітня лідер КНДР переніс операцію через серцево-судинне захворювання. Зараз він відновлюється після хірургічного втручання на віллі під наглядом кількох десятків охоронців
      • Причиною погіршення стану здоров'я Кім Чен Ина, начебто, стало ожиріння та куріння.
      • Влада Південної Кореї спростувала інформацію про погіршення стану лідера КНДР. У Сеулі кажуть, що незвичної діяльності на території КНДР не бачать.
      • Адміністрація Км Чен Ина теж запевняє, що з ним все гаразд і він займається державними справами.
      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини політики Кім Чен Ин КНДР
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