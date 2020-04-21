У Кім Чен Ина погіршився стан здоров'я, йому проводили операцію, – ЗМІ

Лідер КНДР Кім Чен Ин пропустив державні святкування з нагоди дня народження свого дідуся засновника країни Кім Ір Сена. Це викликало чутки про те, що у диктатора буцімто погіршився стан здоров'я і після проведеної операції йому загрожує небезпека.

Про проведену операцію і поблеми зі здоров'ям лідера Північної Кореї повідомляє видання CNN з посиланням на американського чиновника.

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Як відомо, Кім Чен Ин пропустив святкування дня народження свого дідуся 15 квітня. У КНДР цю дату відзначають на державному рівні.

Причиною того, що Ин пропусти це свято, буцімто є погіршення стану його здоров'я. Як повідомляє чиновник, 12 квітня йому провели операцію через серцево-судинне захворювання.

Нині північнокорейський диктатор відновлюється на своїй віллі. Причиною погіршення стану його здоров'я буцімто стали ожиріння, перевтоми і куріння.

Що варто знати про цю ситуацію?Справа у тім, що у режимі диктатури правдивої інформації про стан здоров'я Кім Чен Ина дуже мало. У самій КНДР її майже немає, а для розвідки США ця країна є дуже закритою.



Втім схожа ситуація вже була з батьком Ина – Кім Чен Іром. Після його відсутності у 2008 році до 60-річчя КНДР теж почали поширюватися чутки про погіршення стану його здоров'я.



Як стало відомо пізніше, у Кім Чен Іра був інсульт, і його здоров'я постійно погіршувалося аж до самої смерті у 2011 році.