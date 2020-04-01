КНДР може приховувати інформацію про хворих на COVID-19,– ЗМІ

У Пхеньяні стверджують, що на території КНДР не зареєстровано жодного хворого на COVID-19. Проте експерти впевнені: це неправда і спалах коронавірусу може стати для північнокорейської медицини катастрофою.

КНДР дуже швидко пішла на жорсткі заходи, аби стримати появу коронавірусу на своїй території. Кордони закрили ще з січня і зупинили бізнес з Китаєм. А це майже вся зовнішня торгівля, інформує The New York Times.

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Всі дипломати у Пхеньяні пішли на карантин на місяць. КНДР також зупинила весь потік контрабанди, з якого існували всі неофіційні ринки країни. Проте незважаючи на ці зусилля, є малоймовірним, що у КНДР – жодного хворого на коронавірус. Можливо, його не продіагностували.

"У них можуть бути випадки зараження, але вони не знають, як їх виявити. Тому вони можуть сказати, що не підтвердили поширення", – cтверджує лектор Гарвардської медичної школи Кі Бі Парк. У КНДР немає необхідного медичного забезпечення для боротьби з коронавірусом.

Вони грубо брешуть, коли говорять, що ніхто не заразився. Найменше Північна Корея хоче початку соціального хаосу, який може спалахнути, якщо населення усвідомить, що люди помирають від епідемії, від якої немає ліків,

– переконаний генеральний секретар Асоціації втікачів з Північної Кореї в Сеулі Сео Дже Пайон.

Джерела інформують, що в КНДР від коронавірусу вже померла щонйаменше одна сім'я. А минулого місяця сеульський сайт Daily NK повідомив про смерть 200 північнокорейських солдат та ще 23 інших осіб, можливо, від коронавірусу, проте офіційних підтверджень цьому немає.





У КНДР тотально контролюють пересування / Фото The New York Times

Про те, що у КНДР вже є коронавірус, свідчить й те, що Пхеньян звернувся до груп допомоги з проханням передати засоби для діагностики COVID-19.

У самих північнокорейських ЗМІ – розповіді про те, як страждає від коронавірусу світ – з жахливими фото та історіями. У той же час самі жителі КНДР дезінфікують вулиці та транспорт, шиють маски на фабриках.





На фабриках КНДР шиють маски / Фото The New York Times

Пхеньян повідомляє, що відправив на карантин 10 тисяч людей. За словами правозахисників, вони отримують відео, на яких – будинки з написами "Карантин", куди поселяють людей з симптомами коронавірусу, та фургони, з яких оголошують вимоги ходити лише в масках.

Пересування людей повністю контролюють.

Можна впевнено сказати, що в Північній Кореї є випадки зараження. Але я не думаю, що епідемія там настільки ж велика, як і в Південній Кореї, Італії чи США,

– сказав голова дослідного центру DPRK Health and Welfare Ан Кюн Су.

Про те, що поки у КНДР ситуація не є загрозливою, на думку Ан Кюн Су свідчить той факт, що лідер КНДР Кім Чен Ин спостерігав за запуском ракет в оточенні військових без масок.

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Цього місяця в КНДР надійшли 1500 тестів для виявлення коронавірусу від Росії, діагностичне обладнання надіслав і Китай. ООН пом'якшила санкції проти Пхеньяна. аби Червоний Хрест міг постачати в країну тести, діагностичні набори та апарати для штучної вентиляції легень. Проте наразі цей процес відбувається повільно.

У світі діагностовано понад 860 тисяч випадків коронавірусу, більше 42 тисяч людей померли. Найбільше інфікувань у США, Італії, Іспанії, Китаю та Німеччині.



Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу