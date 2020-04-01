КНДР может скрывать информацию о больных COVID-19, – СМИ

В Пхеньяне утверждают, что на территории КНДР не зарегистрировано ни одного больного COVID-19. Однако эксперты уверены: это неправда и вспышка коронавируса может стать для северокорейской медицины катастрофой.

КНДР очень быстро пошла на жесткие меры, чтобы сдержать появление коронавируса на своей территории. Границы закрыли еще с января и остановили бизнес с Китаем. А это почти вся внешняя торговля, информирует The New York Times.

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Все дипломаты в Пхеньяне пошли на карантин на месяц. КНДР также остановила весь поток контрабанды, из которого существовали все неофициальные рынки страны. Однако, несмотря на эти усилия, маловероятно, что в КНДР – нет ни одного больного коронавирусом. Возможно, его не продиагностировали.

"У них могут быть случаи заражения, но они не знают, как их обнаружить. Поэтому они могут сказать, что не подтвердили распространение", – утверждает лектор Гарвардской медицинской школы Ки Би Парк. В КНДР нет необходимого медицинского обеспечения для борьбы с коронавирусом.

Они грубо врут, когда говорят, что никто не заразился. Меньше всего Северная Корея хочет начала социального хаоса, который может вспыхнуть, если население осознает, что люди умирают от эпидемии, от которой нет лекарств,

– убежден генеральный секретарь Ассоциации беженцев из Северной Кореи в Сеуле Сео Дже Пайон.

Источники сообщают, что в КНДР от коронавируса уже умерла по меньшей мере одна семья. А в прошлом месяце сеульский сайт Daily NK сообщил о смерти 200 северокорейских солдат и еще 23 других лиц, возможно, от коронавируса, однако официальных подтверждений этому нет.





В КНДР тотально контролируют передвижение / Фото The New York Times

О том, что в КНДР уже есть коронавирус, свидетельствует и то, что Пхеньян обратился к группам помощи с просьбой передать средства для диагностики COVID-19.

В самих северокорейских СМИ – рассказы о том, как страдает от коронавируса мир – с ужасными фото и историями. В то же время сами жители КНДР дезинфицируют улицы и транспорт, шьют маски на фабриках.



На фабриках КНДР шьют маски / Фото The New York Times

Пхеньян сообщает, что отправил на карантин 10 тысяч человек. По словам правозащитников, они получают видео, на которых – дома с надписями "Карантин", куда селят людей с симптомами коронавируса, и фургоны, из которых объявляют требования ходить в масках.

Передвижение людей полностью контролируют.

Можно уверенно сказать, что в Северной Корее есть случаи заражения. Но я не думаю, что эпидемия там столь же велика, как и в Южной Корее, Италии или США,

– сказал председатель исследовательского центра DPRK Health and Welfare Ан Кюн Су.

О том, что пока в КНДР ситуация не является угрожающей, по мнению Ан Кюн Су, свидетельствует тот факт, что лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдал за запуском ракет в окружении военных без масок.

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В этом месяце в КНДР поступило 1500 тестов для выявления коронавируса от России, диагностическое оборудование прислал и Китай. ООН смягчила санкции против Пхеньяна, чтобы Красный Крест мог поставлять в страну тесты, диагностические наборы и аппараты для искусственной вентиляции легких. Однако пока этот процесс идет медленно.

В мире диагностировано более 860 тысяч случаев коронавируса, более 42 тысяч человек умерли. Больше всего заражений в США, Италии, Испании, Китае и Германии.



Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала