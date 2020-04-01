COVID-19 та фейки: чума раз на 100 років та інші маніпуляції

У ці складні для України часи найбільшим джерелом паніки є інтернет та телебачення. Кожного дня на нас звалюється безліч інформаційного сміття, яке деякі люди сприймають всерйоз.

Наведемо декілька прикладів фейків та маніпуляцій, пов'язаних з коронавірусом, які мають сприяти більш критичному ставленню до сумнівних матеріалів з "альтернативних джерел".

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Чума раз на 100 років

Коли стало зрозуміло, що вірус набуває масштабів пандемії, мережею почала поширюватись конспірологічна інформація про "чуму раз на 100 років", яка нібито з хронологічною точністю припадає на 20 рік кожного століття.​



Усе за "секретними документами" / Скріншот з сайту konkurent.ua

Якщо розібрати історію кожної з наведених хвороб, то концепція не витримає жодної критики, адже середньовічні міста регулярно страждали епідеміями. Наприклад, якщо говорити про бубонну чуму, то в період з 1536 по 1670 роки в одній тільки Франції епідемії були кожні 15 років.

Інтернет-історики, зазвичай, згадують Велику епідемію Марселя 1720 року, яка забрала 100 тисяч життів. Однак, ніхто не згадав Велику епідемію у Відні 1679 року, жертвами якої стали 76 тисяч людей. Або ж Велику епідемію в Лондоні 1665 року, від якої загинуло 100 тисяч людей.

1665, 1679, 1720… Щось вже не дуже конспірологічно виходить.

Йдемо далі. Холера. Історики розрізняють 7 пандемій холери, 6 з яких почались у 19 столітті: у 1816, 1829, 1852, 1863, 1881 та 1899 роках. Закономірність у такому ряді чисел можна знайти лише якщо спробувати вивести якусь магічну пропорцію. Однак, реальність набагато простіше – у тогочасній Європі просто не було антибіотиків, апаратів для вентиляції легень та іншої техніки для лікування хвороб. Саме тому в останні 50 років ми майже не спостерігаємо схожі за масштабами епідемії.

Чомусь мовчать прибічники конспірології про епідемію віспи 1870 року. Мабуть, декількох мільйонів загиблих у Європі не тягне на поняття "чуми". Або ж просто не зійшлось по бажаним датам.

З іспанкою все набагато простіше. Почалась епідемія у 1918 році, а у 1920 якраз закінчилась. Хвороба утворилась, зокрема, внаслідок антисанітарії на полях Першої світової війни. Це була закономірність.

Маски – не захищають

На самому початку епідемії головний санітарний лікар Віктор Ляшко сказав, що маски не захистять вас від інфекції – обов'язково треба дотримуватись правил особистої гігієни, а ще краще – сидіти вдома.

Підтверджують це і деякі лікарі. В інтернеті багато інформації про те, що від маски немає ніякої користі. Хтось каже, що маска тільки шкодить, адже людина, поправляючи маску, нібито буде більше чіпати руками обличчя. Ба більше, вірус повітряно-крапельним шляхом може потрапити до організму через слизові ока, тому треба додатково носити спеціальні окуляри.



Думка лікарки-терапевта про те, що здоровим маски не потрібні / Скріншот з сайту The Village

У простої людини одразу виникне питання: навіщо мені маска?

Сенс від маски, звичайно, є. Вона потрібна задля того, щоб потенційно хвора людина не розповсюджувала навколо, надто у повітря, свої бактерії та не наражала на небезпеку оточуючих.

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Людина торкається обличчя в середньому 15 разів на годину і може розносити бактерії зі своїх слизових по всьому, чого торкається руками. Також потенційно інфікована людина може заражати повітря під час кашлю або чхання. Маска має бути бар'єром задля того, щоб навколишнє середовище було чистішим і менше був ризик для людей принести вірус додому.

Деякі лікарі кажуть, що маску треба носити людям із симптомами, а здоровим – немає сенсу. Однак, вірус досліджується. І вже відомо про випадки, коли вірус передавався в інкубаційний період, тобто ще до появи перших симптомів. Також відомо, що деякі організми можуть переносити вірус, однак не бути ним ураженим.

Наразі дослідження тривають і ніхто не може дати точного рецепту профілактики. Зараз ми користуємось загальновідомими рекомендаціями для мінімізації ризику. Про всяк випадок.

Схема працюватиме лише за тієї умови, якщо носитимуть маски усі. Це такий собі тест на соціальну відповідальність. Надягаючи маску, ми захищаємо не стільки себе, скільки оточуючих співгромадян. Профілактичні заходи для особистого захисту працюватимуть лише якщо виконувати всі рекомендації МОЗ.



Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 каналу

Розікрали мільйони тестів

20 березня президент Зеленський повідомив про те, що до України прямують 10 мільйонів тестів. Згодом з'явилась інформація про 1 мільйон тестів. Потім 250 тисяч, потім 50 тисяч, а потім взагалі про 521.

Цифра 10 мільйонів, очевидно, була помилковою, бо прозвучала один раз з уст президента. Потім Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обмовився про 1 мільйон тестів, а з літака вже надійшла інформація про 250 тисяч тестів.

Оскільки закупівлі Міністерства охорони здоров'я відбуваються в авральному режимі, то помилку в комунікаціях президента можна зрозуміти. Але куди зникли 750 тисяч з мільйона – загадка.

Журналісти "Української правди" та "Ліги" запитали про ціну тестів нардепа від "Слуги народу", який супроводжував рейс.

Ця інформація буде надана пізніше, зараз вона не коментується. Ви, напевно, чули, що відбувається в світі. Ціни ніхто не хоче розкривати. Ми готові на аудит після закінчення роботи,

– відповів нардеп.

Інформацію про кількість тестів депутат також коментувати відмовився, бо це "хвора тема" і "краще звернутись до компетентних органів". Наразі можна лише здогадуватись, що за проблеми виникли під час переговорів з постачальниками, але факт в тому, що до України надійшло 250 тисяч експрес-тестів.

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Звідки ж тоді взялися цифри 50 тисяч та 521? Все дуже просто. Тести до України надійшли двох видів: експрес-тести та лабораторні. До МОЗ надійшло 250 тисяч експрес-тестів та 521 тест-система для лабораторного аналізу. Цих тест-систем вистачить на 50 тисяч високоякісних досліджень.

Тобто, до України загалом надійшло 300 тисяч тестів. Не 250 тисяч, не 50 тисяч і не 521. Але куди зникли мільйони обіцяних тестів? Це "зіпсований телефон" в Офісі Президента чи зрив контрактів із китайськими партнерами? У такий час можна очікувати що завгодно, адже бізнес по-різному реагує на події і провали влади відбуваються по всій Європі.

Українцям важливо зрозуміти, що наразі 300 тисяч тестів вистачає для перевірок у поточному режимі роботи українських лікарень. Також варто зазначити, що міста та приватні клініки можуть закуповувати тести власним коштом. Що буде далі – подивимось.

Карантин до літа

Нещодавно голова МВС Арсен Аваков дав коментар щодо можливого продовження карантину.

Ми виходимо з того, що зараз карантин продовжено до 24 числа, і ми подивимось. Я думаю, що 2 місяці нам доведеться перебувати, як і всій Європі, в режимі карантину, – сказав Арсен Аваков.

Деякі ЗМІ та популярні телеграм-канали сприйняли це так, ніби карантин продовжать ЩЕ на 2 місяці і доведеться сидіти вдома до літа.



Маніпуляція із заявою Арсена Авакова / Скріншот з каналу "Березовый сок"

Якщо вслухатись у слова Авакова, то він сказав, що українцям доведеться 2 місяці провести в режимі карантину. Обмежувальні заходи почались 12 березня. Тобто, якщо мова йде про 2 місяці, то продовжити карантин мають до 12 травня.

Наразі жодної інформації про карантин до літа або до осені не було.

Гелікоптери, що розпилюють ліки, цілющий метиловий спирт, штрафи та інше

На самому початку карантину в мережі ходила інформація про гелікоптери, які нібито будуть розпилювати ліки і що треба зачинити вікна. Джерелом такого інформаційного сміття є конференції у Viber, картинки на Facebook тощо.

Звісно, ця інформація є, певно, чиїмось жартом, який неабияк розбурхав паніку у медійно-безграмотного населення. Звучить абсурдно, однак чутки повзуть по селах та містечкам доволі швидко.



Фейкова новина про гелікоптери / Фото з відкритих джерел

Наслідки від цих чуток можуть бути фатальними. Наприклад, в Ірані хтось пустив чутку про те, що профілактикою від коронавірусу є вживання метилового спирту. Здавалося б, усі знають про отруйні властивості цієї речовини. Однак, як результат, 3117 людей з алкогольним отруєнням і понад 320 загиблих.

Так само нещодавно Україною ходив фейк про те, що поліція штрафуватиме за шашлики на карантині та за вихід з дому без захисної маски.

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Ці фейки утворюються через страх та недовіру людей до влади, а також через ефект "зіпсованого телефону". Що більше напруга та недовіра до влади – тим більше люди будуть вірити "альтернативним джерелам інформації". Цю недовіру часто розбурхують у медіа в рамках політичної боротьби.

Довіряти варто лише офіційним джерелам інформації та перевіреним ЗМІ попри бажання доторкнутись до чогось секретного. Люди схильні до викривлення інформації, це може відбуватись навіть без злого умислу.

Про інформаційну гігієну варто піклуватись не менше, ніж про звичайну. Особливо це стосується наших батьків та дідусів, які можуть всерйоз сприйняти недостовірну інформацію з інтернету і стати носієм фейку та піддатися паніці. Варто розповісти їм, якій інформації вірити слід, а яку краще 10 разів перевірити.