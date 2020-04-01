COVID-19 и фейки: чума раз в 100 лет и другие манипуляции

В эти сложные для Украины времена величайшим источником паники являются интернет и телевидение. Каждый день на нас сваливается множество информационного мусора, который некоторые люди воспринимают всерьез.

Приведем несколько примеров фейков и манипуляций, связанных с коронавирусом, которые должны способствовать более критическому отношению к сомнительным материалам из "альтернативных источников".

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Чума раз в 100 лет

Когда стало понятно, что вирус приобретает масштабы пандемии, по сети начала распространяться конспирологическая информация о "чуме раз в 100 лет", которая якобы с хронологической точностью приходится на 20 год каждого века.​



Все по "секретным документам" / Скриншот с сайта konkurent.ua

Если разобрать историю каждой из перечисленных болезней, то концепция не выдержит никакой критики, так как средневековые города регулярно страдали от эпидемий. Например, если говорить о бубонной чумой, то в период с 1536 по 1670 годы в одной только Франции эпидемии были каждые 15 лет.

Интернет-историки обычно вспоминают Большую эпидемию Марселя 1720 года, которая унесла 100 тысяч жизней. Однако, никто не упомянул большую эпидемию в Вене 1679 года, жертвами которой стали 76 тысяч человек. Или же Большую эпидемию в Лондоне 1665 года, от которой погибли 100 тысяч людей.

1665, 1679, 1720... что-то уже не очень конспирологично получается.

Идем дальше. Холера. Историки различают 7 пандемий холеры, 6 из которых начались в 19 веке: в 1816, 1829, 1852, 1863, 1881 и 1899 годах. Закономерность в таком ряде чисел можно найти только если попытаться вывести некую магическую пропорцию. Однако, реальность намного проще – в тогдашней Европе просто не было антибиотиков, аппаратов для вентиляции легких и другой техники для лечения болезней. Именно поэтому в последние 50 лет мы почти не наблюдаем схожие по масштабам эпидемии.

Почему молчат сторонники конспирологии об эпидемии оспы 1870 года. Наверное, несколько миллионов погибших в Европе не тянут на понятие "чумы". Или же просто не сошлось по желаемым датам.

С испанкой все намного проще. Началась эпидемия в 1918 году, а в 1920 как раз закончилась. Болезнь образовалась, в частности, вследствие антисанитарии на полях Первой мировой войны. Это была закономерность.

Маски не защищают

В самом начале эпидемии главный санитарный врач Виктор Ляшко сказал, что маски не защитят вас от инфекции – обязательно нужно соблюдать правила личной гигиены, а еще лучше – сидеть дома.

Подтверждают это и некоторые врачи. В интернете много информации о том, что от маски нет никакой пользы. Кто-то говорит, что маска только вредит, потому что человек, поправляя маску, якобы будет больше трогать руками лицо. Более того, вирус воздушно-капельным путем может попасть в организм через слизистые глаза, поэтому надо дополнительно носить специальные очки.



Мнение врача-терапевта о том, что здоровым маски не нужны / Скриншот с сайта The Village

У простого человека сразу возникнет вопрос: зачем мне маска?

Она нужна для того, чтобы потенциально больной человек не распространял вокруг, особенно в воздух, свои бактерии и не подвергал опасности окружающих.

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Человек касается лица в среднем 15 раз в час и может разносить бактерии со своих слизистых по всему, к чему прикасается руками. Также потенциально инфицированный человек может заражать воздух во время кашля или чихания. Маска должна быть барьером для того, чтобы окружающая среда была чище и риск для людей принести вирус домой был меньше.

Некоторые врачи говорят, что маску нужно носить людям с симптомами, а здоровым – нет смысла. Однако, вирус исследуется. И уже известно о случаях, когда вирус передавался в инкубационный период, то есть еще до появления первых симптомов. Также известно, что некоторые организмы могут переносить вирус, однако не быть им пораженными.

Пока исследования продолжаются, и никто не может дать точный рецепт профилактики. Сейчас мы пользуемся общеизвестными рекомендациями для минимизации риска. На всякий случай.

Схема будет работать только при том условии, если будут носить маски все. Это некий тест на социальную ответственность. Надевая маску, мы защищаем не столько себя, сколько окружающих сограждан. Профилактические меры для личной защиты будут работать, только если выполнять все рекомендации Минздрава.



Как не заболеть коронавирусом / Инфографика 24 канала

Разворовали миллионы тестов

20 марта президент Зеленский сообщил о том, что в Украину направляются 10 миллионов тестов. Впоследствии появилась информация об 1 миллионе тестов. Затем о 250 тысячах, потом 50 тысячах, а потом вообще о 521.

Цифра в 10 миллионов, очевидно, была ошибочной, потому что прозвучала один раз из уст президента. Потом премьер-министр Денис Шмыгаль обмолвился об 1 миллионе тестов, а с самолета уже поступила информация о 250 тысячах тестов.

Поскольку закупки Министерства здравоохранения происходят в авральном режиме, то ошибку в коммуникациях президента можно понять. Но куда исчезли 750 тысяч из миллиона – загадка.

Журналисты "Украинской правды" и "Лиги" спросили о цене тестов нардепа от "Слуги народа", который сопровождал рейс.

Эта информация будет предоставлена позже, сейчас она не комментируется. Вы, наверное, слышали, что происходит в мире. Цены никто не хочет раскрывать. Мы готовы к аудиту после окончания работы,

– ответил нардеп.

Информацию о количестве тестов депутат также отказался комментировать, потому что это "больная тема" и "лучше обратиться в компетентные органы". Пока можно только догадываться, что за проблемы возникли во время переговоров с поставщиками, но факт в том, что в Украину поступило 250 тысяч экспресс-тестов.

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Откуда же тогда взялись цифры 50 тысяч и 521? Все очень просто. Тесты в Украину поступили двух видов: экспресс-тесты и лабораторные. В Минздрав поступило 250 тысяч экспресс-тестов и 521 тест-система для лабораторного анализа. Этих тест-систем хватит на 50 тысяч высококачественных исследований.

То есть, в Украину в целом поступило 300 тысяч тестов. Не 250 тысяч, не 50 тысяч и не 521. Но куда исчезли миллионы обещанных тестов? Это "испорченный телефон" в Офисе Президента или срыв контрактов с китайскими партнерами? В такое время можно ожидать чего угодно, так как бизнес по-разному реагирует на события и провалы власти происходят по всей Европе.

Украинцам важно понять, что сейчас 300 тысяч тестов хватает для проверок в текущем режиме работы украинских больниц. Также стоит отметить, что города и частные клиники могут закупать тесты за свой счет. Что будет дальше – посмотрим.

Карантин до лета

Недавно глава МВД Арсен Аваков дал комментарий относительно возможного продления карантина.

Мы исходим из того, что сейчас карантин продлен до 24 числа, и мы посмотрим. Я думаю, что 2 месяца нам придется находиться, как и всей Европе, в режиме карантина,

– сказал Арсен Аваков.

Некоторые СМИ и популярные телеграм-каналы восприняли это так, будто карантин продлят ЕЩЕ на 2 месяца и придется сидеть дома до лета.



Манипуляция с заявлением Арсена Авакова / Скриншот с канала "Березовый сок"

Если вслушаться в слова Авакова, то он сказал, что украинцам придется 2 месяца провести в режиме карантина. Ограничительные меры начались 12 марта. То есть, если речь идет о 2 месяцах, то продлить карантин должны до 12 мая.

Пока никакой информации о карантине до лета или до осени не было.

Вертолеты, распыляющие лекарства, целебный метиловый спирт, штрафы и прочее

В самом начале карантина в сети ходила информация о вертолетах, которые якобы будут распылять лекарства, и что надо закрыть окна. Источником такого информационного мусора являются конференции в Viber, картинки в Facebook и тому подобное.

Конечно, эта информация является, вероятно, чьей-то шуткой, которая сильно полняла панику среди медийно-безграмотного населения. Звучит абсурдно, однако слухи ползут по селам и городкам довольно быстро.



Фэйковая новость о вертолетах / Фото из открытых источников

Последствия этих слухов могут быть фатальными. Например, в Иране кто-то пустил слух о том, что профилактикой от коронавируса является употребление метилового спирта. Казалось бы, все знают о ядовитых свойствах этого вещества. Однако, как результат, 3117 людей с алкогольным отравлением и более 320 погибших.

Так же недавно ходил в Украине фейк о том, что полиция будет штрафовать за шашлыки на карантине и за выход из дома без защитной маски.

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Эти фейки образуются из-за страха и недоверия людей к власти, а также из-за эффекта "испорченного телефона". Чем больше напряжение и недоверие к власти – тем больше люди будут верить "альтернативным источникам информации". Это недоверие часто взращивают в медиа в рамках политической борьбы.

Доверять стоит только официальным источникам информации и проверенным СМИ, несмотря на желание прикоснуться к чему-то секретному. Люди склонны к искажению информации, это может происходить даже без злого умысла.

Об информационной гигиене стоит заботиться не меньше, чем об обычной. Особенно это касается наших родителей и дедушек, которые могут всерьез воспринять недостоверную информацию из интернета и стать носителем фейка и поддаться панике. Стоит рассказать им, какой информации верить нужно, а какую лучше 10 раз проверить.