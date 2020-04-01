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      МВС не дасть дозволу більше на жоден чартерний рейс, – Аваков

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      Чартерних рейсів для евакуації українців не буде / Фото 24 каналу

      Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відреагував на нещодавні скандали, пов'язані з евакуацією українців. Ідеться зокрема про рейси з Балі та Катару, пасажири яких не хотіли йти на обсервацію.

      Заради безпеки мільйонів українців МВС більше не дозволить чартерний рейсів, хоч це і призведе до незручностей для тисяч інших. Про це Арсен Аваков написав у своєму фейсбуці.

      Раніше МАУ здійснила останній спецрейс з евакуації українців: що відомо

      МВС не дасть більше згоди ні на один авіаційний чартер. Пасажирське авіасполучення – закрито. Винятки будуть рідкісні і тільки окремим рішенням  – зі 100% обсервацією під контролем санітарних лікарів з подальшим тестом ПЛР. Крапка,
      – написав міністр МВС.

      Так, міністр МВС зокрема зазначив, що кожен третій, який повернувся цим скандальнним рейсом, вилетів з України на Балі 13 – 15 березня. Тобто коли вже діяв загальнонаціональний карантин та МЗС всіляко застерігало від поїздок.

      Ті, хто втік з автобусів і ухилився від обсервації, наразі вже отримали адміністративні протоколи або будуть піддані санкціям: штраф до 17 000 гривень.

      Важливо! Загалом Україна за час карантину евакуювала з різних країн світу майже 145 тисяч своїх громадян.

      Коротко про скандал зі спецрейсом "Доха – Київ":

      • 30 березня, в Україну прибули два рейси з Катару. На рейсах перебували близько 350 людей. Частина з них направилася у в місця обсервації.
      • Приблизно 50 осіб ще перебували в літаках категорично відмовилися від обсервації.
      • Пасажири заявляли, що рішення Кабміну про обсервацію ухвалили, коли їхній літак вже був у небі. В обох рейсах всі були від початку згодні і на двотижневу самоізоляцію, і на аналізи прямо в аеропорту. Однакпроти обсервації в готелях за власний кошт.

      Детальніше про умови одного з готелів, де перебувають українці, читайте за посиланням

       

      Відповідальність карантин
      Відповідальність за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Коронавірус COVID-19 Новини України Карантин в Україні 2020 Міністерство внутрішніх справ Арсен Аваков Евакуація українців авіація
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