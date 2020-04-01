МВС не дасть дозволу більше на жоден чартерний рейс, – Аваков
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відреагував на нещодавні скандали, пов'язані з евакуацією українців. Ідеться зокрема про рейси з Балі та Катару, пасажири яких не хотіли йти на обсервацію.
Заради безпеки мільйонів українців МВС більше не дозволить чартерний рейсів, хоч це і призведе до незручностей для тисяч інших. Про це Арсен Аваков написав у своєму фейсбуці.
Раніше МАУ здійснила останній спецрейс з евакуації українців: що відомо
МВС не дасть більше згоди ні на один авіаційний чартер. Пасажирське авіасполучення – закрито. Винятки будуть рідкісні і тільки окремим рішенням – зі 100% обсервацією під контролем санітарних лікарів з подальшим тестом ПЛР. Крапка,
– написав міністр МВС.
Так, міністр МВС зокрема зазначив, що кожен третій, який повернувся цим скандальнним рейсом, вилетів з України на Балі 13 – 15 березня. Тобто коли вже діяв загальнонаціональний карантин та МЗС всіляко застерігало від поїздок.
Ті, хто втік з автобусів і ухилився від обсервації, наразі вже отримали адміністративні протоколи або будуть піддані санкціям: штраф до 17 000 гривень.
Важливо! Загалом Україна за час карантину евакуювала з різних країн світу майже 145 тисяч своїх громадян.
Коротко про скандал зі спецрейсом "Доха – Київ":
- 30 березня, в Україну прибули два рейси з Катару. На рейсах перебували близько 350 людей. Частина з них направилася у в місця обсервації.
- Приблизно 50 осіб ще перебували в літаках категорично відмовилися від обсервації.
- Пасажири заявляли, що рішення Кабміну про обсервацію ухвалили, коли їхній літак вже був у небі. В обох рейсах всі були від початку згодні і на двотижневу самоізоляцію, і на аналізи прямо в аеропорту. Однакпроти обсервації в готелях за власний кошт.
Детальніше про умови одного з готелів, де перебувають українці, читайте за посиланням.
Відповідальність за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу
Читайте також
-
Кризи 1998, 2008 та 2014 років в Україні: яке було безробіття і курс доларасьогодні , 06:40
-
Через пандемію коронавірусу кримські татари перенесли "марш на Крим"сьогодні , 05:19
-
Прогноз погоди на 1 квітня: вдень буде сонячно та тепло, а вночі – морозсьогодні , 09:22
-
Бойовики продовжують атаки на Донбасі: один військовий загинув, є пораненісьогодні , 07:26
-
Україна підтримала санкції Євросоюзу проти Білорусі: деталісьогодні , 03:02
-
Що зміниться у квітні: надбавки до пенсій, 2 етап медреформи, карантин і податкові канікулисьогодні , 06:00