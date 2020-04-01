МВС не дасть дозволу більше на жоден чартерний рейс, – Аваков

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відреагував на нещодавні скандали, пов'язані з евакуацією українців. Ідеться зокрема про рейси з Балі та Катару, пасажири яких не хотіли йти на обсервацію.

Заради безпеки мільйонів українців МВС більше не дозволить чартерний рейсів, хоч це і призведе до незручностей для тисяч інших. Про це Арсен Аваков написав у своєму фейсбуці.

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МВС не дасть більше згоди ні на один авіаційний чартер. Пасажирське авіасполучення – закрито. Винятки будуть рідкісні і тільки окремим рішенням – зі 100% обсервацією під контролем санітарних лікарів з подальшим тестом ПЛР. Крапка,

– написав міністр МВС.

Так, міністр МВС зокрема зазначив, що кожен третій, який повернувся цим скандальнним рейсом, вилетів з України на Балі 13 – 15 березня. Тобто коли вже діяв загальнонаціональний карантин та МЗС всіляко застерігало від поїздок.

Ті, хто втік з автобусів і ухилився від обсервації, наразі вже отримали адміністративні протоколи або будуть піддані санкціям: штраф до 17 000 гривень.

Важливо! Загалом Україна за час карантину евакуювала з різних країн світу майже 145 тисяч своїх громадян.

Коротко про скандал зі спецрейсом "Доха – Київ":

30 березня, в Україну прибули два рейси з Катару. На рейсах перебували близько 350 людей. Частина з них направилася у в місця обсервації.

Приблизно 50 осіб ще перебували в літаках категорично відмовилися від обсервації.

ще перебували в літаках від обсервації. Пасажири заявляли, що рішення Кабміну про обсервацію ухвалили, коли їхній літак вже був у небі. В обох рейсах всі були від початку згодні і на двотижневу самоізоляцію, і на аналізи прямо в аеропорту. Однакпроти обсервації в готелях за власний кошт.

Детальніше про умови одного з готелів, де перебувають українці, читайте за посиланням.



Відповідальність за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу