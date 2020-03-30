МАУ здійснили останній спецрейс з евакуації українців: що відомо
Авіакомпанія МАУ завершила програму спеціальних польотів з евакуації українців. Останнім у Бориспіль 29 березня прибув рейс з Бангкока. Після цього літак традиційно продезінфікували.
Про завершення евакуації українців з різних куточків світу повідомили у фейсбуці МАУ.
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На цьому програму наших спеціальних польотів завершено. Ми, як завжди, здійснили глибоку і повну дезінфекцію літака та запаркували його до відновлення льотної діяльності,
– йдеться у повідомленні.
У МАУ зазначили, що підтримують позицію держави, що безпека українців є пріоритетом. Та додали, що після рішення уряду повністю припинити пасажирське сполучення, у період 26 – 28 березня виконали низку додаткових евакуаційних рейсів. Ними повернули в Україну приблизно 2 тисячі людей.
Останній спецрейс виконали 29 березня. В аеропорт Борисполя прилетів літак з Бангкока. Ним додому повернулися 274 пасажирів.
Важливо! Загалом Україна за час карантину евакуювала з різних країн світу майже 145 тисяч своїх громадян.
Коронавірус в Україні: основне
- Станом на 30 березня в Україні зафіксували 480 випадків зараження коронавірусом. Померли 11 людей, одужали – 6.
- Найбільше випадків зафіксували у Києві, а також у Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Київській та Черкаській областях. Наразі єдиною областю, де немає зареєстрованих випадків недуги, залишається Миколаївська.
- 12 березня Україна ввела карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але уряд продовжив обмеження до 24 квітня.
- 25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні.
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