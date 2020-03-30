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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕРХОВНА РАДА
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      МАУ здійснили останній спецрейс з евакуації українців: що відомо

      - Читать новость на русском
      МАУ здійснили останній спецрейс з евакуації українців / interfax.com.ua

      Авіакомпанія МАУ завершила програму спеціальних польотів з евакуації українців. Останнім у Бориспіль 29 березня прибув рейс з Бангкока. Після цього літак традиційно продезінфікували.

      Про завершення евакуації українців з різних куточків світу повідомили у фейсбуці МАУ.

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      На цьому програму наших спеціальних польотів завершено. Ми, як завжди, здійснили глибоку і повну дезінфекцію літака та запаркували його до відновлення льотної діяльності,
      – йдеться у повідомленні.

      У МАУ зазначили, що підтримують позицію держави, що безпека українців є пріоритетом. Та додали, що після рішення уряду повністю припинити пасажирське сполучення, у період 26 – 28 березня виконали низку додаткових евакуаційних рейсів. Ними повернули в Україну приблизно 2 тисячі людей.

      Останній спецрейс виконали 29 березня. В аеропорт Борисполя прилетів літак з Бангкока. Ним додому повернулися 274 пасажирів.

      Важливо! Загалом Україна за час карантину евакуювала з різних країн світу майже 145 тисяч своїх громадян.

      Коронавірус в Україні: основне

      • Станом на 30 березня в Україні зафіксували 480 випадків зараження коронавірусом. Померли 11 людей, одужали – 6.
      • Найбільше випадків зафіксували у Києві, а також у Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Київській та Черкаській областях. Наразі єдиною областю, де немає зареєстрованих випадків недуги, залишається Миколаївська.
      • 12 березня Україна ввела карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але уряд продовжив обмеження до 24 квітня.
      • 25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні.

      Як відрізнити коронавірус
      Як відрізнити коронавірус / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини України Таїланд авіація МАУ
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