МАУ не повертатиме гроші за скасовані рейси
Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" наразі не планують повертати гроші за квитки на рейси, які скасували через пандемію коронавірусу. Натомість у компанії запропонували дві альтернативи – ваучери або безкоштовно перенести переліт.
У МАУ запропонували пасажирам обміняти квитки на скасовані рейси на електронні ваучери на переліт протягом року або ж перенести переліт на інші дати. Про це сказав президент МАУ Євген Дихне в інтерв'ю для "Ліга.Бізнес".
Важливо Скасування рейсів через коронавірус: як повернути гроші за квитки
Він додав, що пасажири можуть отримати електронний ваучер на суму покупки невикористаного квитка з 25% бонусом від цієї суми, який слід пред'явити для купівлі квитків на рейс МАУ протягом року.
Повернення коштів можливе в майбутньому періоді, але не в сьогоднішній ситуації. Коли ми повернемося до мирного життя, будемо здатні опрацювати запити й виконати побажання пасажирів, зможемо запропонувати й такий варіант,
– наголосив Дихне.
Взаємовідносини авіакомпанії з пасажирами Дихне назвав нерелевантними. Він пояснив, що це пов'язано з форс-мажорними обставинами, "які від нас не залежать".
Водночас МАУ продовжує виконувати спецрейси, якими українці повертаються на батьківщину.
Зверніть увагу! На сайті МАУ з'явилася сторінка "Повертайся додому", де постійно оновлюється розклад спеціальних рейсів, якими можна повернутися в Україну під час карантину.
Карантин в Україні: головне
- 14 березня Кабмін ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців і закрив міжнародне пасажирське сполучення.
- З 17 березня закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.
- З 18 березня в Україні тимчасово зупинено все внутрішнє пасажирське міжміське сполучення: залізничне, автобусне та авіаційне.
- Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" скасувала всі регулярні рейси по 24 квітня включно у зв'язку з рішенням уряду про режим надзвичайної ситуації на території України.
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