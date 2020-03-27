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      МАУ не будет возвращать деньги за отмененные рейсы

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      МАУ не будет возвращать деньги за билеты / Аdvtraining.it

      Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" пока не планируют возвращать деньги за билеты на рейсы, которые отменили из-за пандемии коронавируса. В компании предложили две альтернативы – ваучеры или бесплатно перенести перелет.

      В МАУ предложили пассажирам обменять билеты на отмененные рейсы на электронные ваучеры на перелет в течение года или перенести перелет на другие даты. Об этом сказал президент МАУ Евгений Дыхне в интервью "Лига.Бизнес".

      Важно Отмена рейсов из коронавируса: как вернуть деньги за билеты

      Он добавил, что пассажиры могут получить электронный ваучер на сумму покупки неиспользованного билета с 25% бонусом от этой суммы, который следует предъявить для покупки билетов на рейс МАУ в течение года.

      Возврат средств возможно в будущем периоде, но не в сегодняшней ситуации. Когда мы вернемся к мирной жизни, сможем обработать запросы и выполнить пожелания пассажиров, сможем предложить и такой вариант,
      – отметил Дыхне.

      Взаимоотношения авиакомпании с пассажирами Дыхне назвал нерелевантными. Он объяснил, что это связано с форс-мажорными обстоятельствами, "которые от нас не зависят".

      В то же время МАУ продолжает выполнять спецрейсы, которыми украинцы возвращаются на родину.

      Обратите внимание! На сайте МАУ появилась страница "Возвращайся домой", где постоянно обновляется расписание специальных рейсов, которыми можно вернуться в Украину во время карантина.

      Карантин в Украине: главное

      • 14 марта Кабмин принял решение о временном запрете въезда в Украину иностранцев и закрыл международное пассажирское сообщение.
      • С 17 марта закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.
      • С 18 марта в Украине временно остановлено все внутреннее пассажирское междугороднее сообщение: железнодорожное, автобусное и авиационное.
      • Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" отменила все регулярные рейсы по 24 апреля включительно в связи с решением правительства о режиме чрезвычайной ситуации на территории Украины.

       

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Коронавирус в Украине Новости Украины Деньги Карантин в Украине 2020 Путешествия авиация МАУ
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