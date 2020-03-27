МАУ не будет возвращать деньги за отмененные рейсы

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" пока не планируют возвращать деньги за билеты на рейсы, которые отменили из-за пандемии коронавируса. В компании предложили две альтернативы – ваучеры или бесплатно перенести перелет.

В МАУ предложили пассажирам обменять билеты на отмененные рейсы на электронные ваучеры на перелет в течение года или перенести перелет на другие даты. Об этом сказал президент МАУ Евгений Дыхне в интервью "Лига.Бизнес".

Важно Отмена рейсов из коронавируса: как вернуть деньги за билеты

Он добавил, что пассажиры могут получить электронный ваучер на сумму покупки неиспользованного билета с 25% бонусом от этой суммы, который следует предъявить для покупки билетов на рейс МАУ в течение года.

Возврат средств возможно в будущем периоде, но не в сегодняшней ситуации. Когда мы вернемся к мирной жизни, сможем обработать запросы и выполнить пожелания пассажиров, сможем предложить и такой вариант,

– отметил Дыхне.

Взаимоотношения авиакомпании с пассажирами Дыхне назвал нерелевантными. Он объяснил, что это связано с форс-мажорными обстоятельствами, "которые от нас не зависят".

В то же время МАУ продолжает выполнять спецрейсы, которыми украинцы возвращаются на родину.

Обратите внимание! На сайте МАУ появилась страница "Возвращайся домой", где постоянно обновляется расписание специальных рейсов, которыми можно вернуться в Украину во время карантина.

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