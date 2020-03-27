МАУ не будет возвращать деньги за отмененные рейсы
Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" пока не планируют возвращать деньги за билеты на рейсы, которые отменили из-за пандемии коронавируса. В компании предложили две альтернативы – ваучеры или бесплатно перенести перелет.
В МАУ предложили пассажирам обменять билеты на отмененные рейсы на электронные ваучеры на перелет в течение года или перенести перелет на другие даты. Об этом сказал президент МАУ Евгений Дыхне в интервью "Лига.Бизнес".
Важно Отмена рейсов из коронавируса: как вернуть деньги за билеты
Он добавил, что пассажиры могут получить электронный ваучер на сумму покупки неиспользованного билета с 25% бонусом от этой суммы, который следует предъявить для покупки билетов на рейс МАУ в течение года.
Возврат средств возможно в будущем периоде, но не в сегодняшней ситуации. Когда мы вернемся к мирной жизни, сможем обработать запросы и выполнить пожелания пассажиров, сможем предложить и такой вариант,
– отметил Дыхне.
Взаимоотношения авиакомпании с пассажирами Дыхне назвал нерелевантными. Он объяснил, что это связано с форс-мажорными обстоятельствами, "которые от нас не зависят".
В то же время МАУ продолжает выполнять спецрейсы, которыми украинцы возвращаются на родину.
Обратите внимание! На сайте МАУ появилась страница "Возвращайся домой", где постоянно обновляется расписание специальных рейсов, которыми можно вернуться в Украину во время карантина.
Карантин в Украине: главное
- 14 марта Кабмин принял решение о временном запрете въезда в Украину иностранцев и закрыл международное пассажирское сообщение.
- С 17 марта закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.
- С 18 марта в Украине временно остановлено все внутреннее пассажирское междугороднее сообщение: железнодорожное, автобусное и авиационное.
- Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" отменила все регулярные рейсы по 24 апреля включительно в связи с решением правительства о режиме чрезвычайной ситуации на территории Украины.
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