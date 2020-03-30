МАУ осуществили последний спецрейс по эвакуации украинцев: что известно
Авиакомпания МАУ завершила программу специальных полетов по эвакуации украинцев. Последним в Борисполь 29 марта прибыл рейс из Бангкока. После этого самолет традиционно продезинфицировали.
О завершении эвакуации украинцев из разных уголков мира сообщили в фейсбуке МАУ.
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На этом программу наших специальных полетов завершено. Мы, как всегда, провели глубокую и полную дезинфекцию самолета и припарковали его до восстановления летной деятельности,
– говорится в сообщении.
В МАУ отметили, что поддерживают позицию государства, что безопасность украинцев является приоритетом. И добавили, что после решения правительства полностью прекратить пассажирское сообщение, в период 26-28 марта выполнили ряд дополнительных эвакуационных рейсов. Ими вернули в Украину примерно 2 тысячи человек.
Последний спецрейс выполнили 29 марта. В аэропорт Борисполя прилетел самолет из Бангкока. На нем домой вернулись 274 пассажиров.
Важно! В целом Украина за время карантина эвакуировала из разных стран мира почти 145 тысяч своих граждан.
Коронавирус в Украине: основное
- По состоянию на 30 марта в Украине зафиксировали 480 случаев заражения коронавирусом. Умерли 11 человек, выздоровели – 6.
- Больше всего случаев зафиксировали в Киеве, а также в Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Киевской и Черкасской областях. Сейчас единственной областью, где нет зарегистрированных случаев болезни, остается Николаевская.
- 12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был длиться до 3 апреля, но правительство продолжило ограничение до 24 апреля.
- 25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.
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