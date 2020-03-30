МАУ осуществили последний спецрейс по эвакуации украинцев: что известно

Авиакомпания МАУ завершила программу специальных полетов по эвакуации украинцев. Последним в Борисполь 29 марта прибыл рейс из Бангкока. После этого самолет традиционно продезинфицировали.

О завершении эвакуации украинцев из разных уголков мира сообщили в фейсбуке МАУ.

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На этом программу наших специальных полетов завершено. Мы, как всегда, провели глубокую и полную дезинфекцию самолета и припарковали его до восстановления летной деятельности,

– говорится в сообщении.

В МАУ отметили, что поддерживают позицию государства, что безопасность украинцев является приоритетом. И добавили, что после решения правительства полностью прекратить пассажирское сообщение, в период 26-28 марта выполнили ряд дополнительных эвакуационных рейсов. Ими вернули в Украину примерно 2 тысячи человек.

Последний спецрейс выполнили 29 марта. В аэропорт Борисполя прилетел самолет из Бангкока. На нем домой вернулись 274 пассажиров.

Важно! В целом Украина за время карантина эвакуировала из разных стран мира почти 145 тысяч своих граждан.

Коронавирус в Украине: основное

По состоянию на 30 марта в Украине зафиксировали 480 случаев заражения коронавирусом . Умерли 11 человек, выздоровели – 6.

. Умерли 11 человек, выздоровели – 6. Больше всего случаев зафиксировали в Киеве, а также в Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Киевской и Черкасской областях. Сейчас единственной областью, где нет зарегистрированных случаев болезни, остается Николаевская.

12 марта Украина ввела карантин , чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был длиться до 3 апреля, но правительство продолжило ограничение до 24 апреля.

, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был длиться до 3 апреля, но правительство продолжило ограничение до 24 апреля. 25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.



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