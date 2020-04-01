МВД не даст больше разрешения ни на один чартерный рейс, – Аваков
Министр внутренних дел Арсен Аваков отреагировал на недавние скандалы, связанные с эвакуацией украинцев. Речь идет в частности о рейсах с Бали и Катара, пассажиры которых не хотели идти на обсервацию.
Ради безопасности миллионов украинцев МВД больше не разрешит чартерные рейсы, хоть это и приведет к неудобствам для тысяч других. Об этом Арсен Аваков написал в своем Фейсбуке.
Ранее МАУ осуществила последний спецрейс для эвакуации украинцев: что известно
МВД не даст больше согласия ни на один авиационный чартер. Пассажирское авиасообщение – закрыто. Исключения будут редкими и только отдельным решением – со 100% обсервацией под контролем санитарных врачей с последующим тестом ПЦР. Точка,
– написал министр МВД.
Так, министр МВД в частности отметил, что каждый третий, вернувшийся этим скандальным рейсом вылетел из Украины на Бали 13 – 15 марта. То есть когда уже действовал общенациональный карантин и МИД всячески предостерегал от поездок.
Те, кто бежал из автобусов и уклонился от обсервации, сейчас уже получили административные протоколы или будут подвергнуты санкциям: штраф до 17 тысяч гривен.
Важно! В целом Украина за время карантина эвакуировали из разных стран мира почти 145 тысячи своих граждан.
Коротко о скандале со спецрейсом "Доха - Киев":
- 30 марта, в Украину прибыли два рейса из Катара. На рейсах находились около 350 человек. Часть из них направилась в места обсервации.
- Примерно 50 человек еще находились в самолетах категорически отказались от обсервации.
- Пассажиры заявляли, что решение Кабмина о обсервации приняли, когда их самолет уже был в небе. В обоих рейсах все были изначально согласны и на двухнедельную самоизоляцию, и на анализы прямо в аэропорту. Однако против обсервации в гостиницах за свой счет.
Подробнее об условиях одной из гостиниц, где находятся украинцы, читайте по ссылке.
Ответственность за нарушение карантина / Инфографика 24 канала
Читайте также
-
Курс валют на 1 апреля: доллар и евро упали в ценесегодня , 08:30
-
Боевики продолжают атаки на Донбассе: один военный погиб, есть раненыесегодня , 07:52
-
Коронавирус – крупнейший мировой кризис со времен Второй мировой войны, – ООНсегодня , 08:09
-
От COVID-19 в США могут умереть до 240 тысяч человек, – Белый домсегодня , 08:34
-
Антикризисный закон: суд по видео, проверки бизнеса и соцпомощьсегодня , 07:01
-
Картинки с Днем смеха: потешная подборкасегодня , 08:03