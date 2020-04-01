МВД не даст больше разрешения ни на один чартерный рейс, – Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков отреагировал на недавние скандалы, связанные с эвакуацией украинцев. Речь идет в частности о рейсах с Бали и Катара, пассажиры которых не хотели идти на обсервацию.

Ради безопасности миллионов украинцев МВД больше не разрешит чартерные рейсы, хоть это и приведет к неудобствам для тысяч других. Об этом Арсен Аваков написал в своем Фейсбуке.

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МВД не даст больше согласия ни на один авиационный чартер. Пассажирское авиасообщение – закрыто. Исключения будут редкими и только отдельным решением – со 100% обсервацией под контролем санитарных врачей с последующим тестом ПЦР. Точка,

– написал министр МВД.

Так, министр МВД в частности отметил, что каждый третий, вернувшийся этим скандальным рейсом вылетел из Украины на Бали 13 – 15 марта. То есть когда уже действовал общенациональный карантин и МИД всячески предостерегал от поездок.

Те, кто бежал из автобусов и уклонился от обсервации, сейчас уже получили административные протоколы или будут подвергнуты санкциям: штраф до 17 тысяч гривен.

Важно! В целом Украина за время карантина эвакуировали из разных стран мира почти 145 тысячи своих граждан.

Коротко о скандале со спецрейсом "Доха - Киев":

30 марта, в Украину прибыли два рейса из Катара. На рейсах находились около 350 человек. Часть из них направилась в места обсервации.

Примерно 50 человек еще находились в самолетах категорически отказались от обсервации.

еще находились в самолетах от обсервации. Пассажиры заявляли, что решение Кабмина о обсервации приняли, когда их самолет уже был в небе. В обоих рейсах все были изначально согласны и на двухнедельную самоизоляцию, и на анализы прямо в аэропорту. Однако против обсервации в гостиницах за свой счет.

Подробнее об условиях одной из гостиниц, где находятся украинцы, читайте по ссылке.

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