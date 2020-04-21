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      У Ким Чен Ына ухудшилось состояние здоровья, ему проводили операцию, – СМИ

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      Ким Чен Ын перенес операцию из-за сердечно-сосудистого заболевания / geopolitica.info

      Лидер КНДР Ким Чен Ын пропустил государственные торжества по случаю дня рождения своего дедушки основателя страны Ким Ир Сена. Это вызвало слухи о том, что у диктатора якобы ухудшилось состояние здоровья и после проведенной операции ему угрожает опасность.

      О проведенной операции и поблемах со здоровьем лидера Северной Кореи сообщает издание CNN со ссылкой на американского чиновника.

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      Как известно, Ким Чен Ын пропустил празднование дня рождения своего дедушки 15 апреля. В КНДР эту дату отмечают на государственном уровне.

      Причиной того, что Ын пропустил этот праздник, будто является ухудшение состояния его здоровья. Как сообщает чиновник, 12 апреля ему провели операцию из-за сердечно-сосудистого заболевания.

      Сейчас северокорейский диктатор восстанавливается на своей вилле. Причиной ухудшения состояния его здоровья якобы стали ожирение, переутомление и курение.

      Что следует знать об этой ситуации?
      Дело в том, что в режиме диктатуры правдивой информации о состоянии здоровья Ким Чен Ына очень мало. В самой КНДР ее почти нет, а для разведки США эта страна очень закрыта.

      Впрочем, похожая ситуация уже была с отцом Ына – Ким Чен Иром. После его отсутствии в 2008 году к 60-летию КНДР тоже начали распространяться слухи об ухудшении состояния его здоровья.

      Как стало известно позже, у Ким Чен Ира был инсульт, и его здоровье постоянно ухудшалось вплоть до самой смерти в 2011 году.

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Ким Чен Ын КНДР
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