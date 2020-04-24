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      Трамп отреагировал на информацию о болезни лидера КНДР Ким Чен Ына

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      Дональд Трамп и Ким Чен Ын / Getty Images

      Президент США Дональд Трамп считает, что информация об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына не соответствует действительности.

      Заявление Трампа опубликовало информационное агентство Bloomberg. В частности, хозяин Белого дома подчеркнул, что СМИ, которые распространили подобные новости, могли использовать устаревшую информацию.

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      Я думаю, что сообщения о состоянии Ким Чен Ына – недостоверны. Собщения, появившиеся в сети, – недостоверны. Я получил данные о том, что эти сведения – недостоверны,
      – убеждает американский президент.

      Трамп добавил, что в хороших отношениях с КНДР, в частности с Ким Чен Ыном.

      "Думаю, это лживые сообщения, выпущенные CNN", – подытожил он.

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      Что известно об ухудшении состояния здоровья Ким Чен Ына

      • О проблемах со здоровьем лидера Северной Кореи сообщило издание CNN со ссылкой на американского чиновника.
      • По их данным, Ким Чен Ын пропустил государственные торжества по случаю дня рождения своего дедушки Ким Ир Сена 15 апреля.
      • Причиной того, что лидер КНДР не посетил праздник, якобы является ухудшение состояния его здоровья.
      • 12 апреля ему провели операцию из-за сердечно-сосудистого заболевания.
      • Сейчас он якобы восстанавливается на своей вилле.
      • Здоровье северокорейского лидера ухудшилось якобы из-за ожирения, переутомления и курения.
      • В южно Кореи не подтвердили болезнь Ким Чен Ына после проведенной операции.
      • Официальный Сеул говорит, что лидер Северной Кореи занимается государственными делами.
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости политики КНДР Новости США Ким Чен Ын Дональд Трамп
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