Трамп отреагировал на информацию о болезни лидера КНДР Ким Чен Ына
Президент США Дональд Трамп считает, что информация об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына не соответствует действительности.
Заявление Трампа опубликовало информационное агентство Bloomberg. В частности, хозяин Белого дома подчеркнул, что СМИ, которые распространили подобные новости, могли использовать устаревшую информацию.
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Я думаю, что сообщения о состоянии Ким Чен Ына – недостоверны. Собщения, появившиеся в сети, – недостоверны. Я получил данные о том, что эти сведения – недостоверны,
– убеждает американский президент.
Трамп добавил, что в хороших отношениях с КНДР, в частности с Ким Чен Ыном.
"Думаю, это лживые сообщения, выпущенные CNN", – подытожил он.
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Что известно об ухудшении состояния здоровья Ким Чен Ына
- О проблемах со здоровьем лидера Северной Кореи сообщило издание CNN со ссылкой на американского чиновника.
- По их данным, Ким Чен Ын пропустил государственные торжества по случаю дня рождения своего дедушки Ким Ир Сена 15 апреля.
- Причиной того, что лидер КНДР не посетил праздник, якобы является ухудшение состояния его здоровья.
- 12 апреля ему провели операцию из-за сердечно-сосудистого заболевания.
- Сейчас он якобы восстанавливается на своей вилле.
- Здоровье северокорейского лидера ухудшилось якобы из-за ожирения, переутомления и курения.
- В южно Кореи не подтвердили болезнь Ким Чен Ына после проведенной операции.
- Официальный Сеул говорит, что лидер Северной Кореи занимается государственными делами.
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