Трамп отреагировал на информацию о болезни лидера КНДР Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп считает, что информация об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына не соответствует действительности.

Заявление Трампа опубликовало информационное агентство Bloomberg. В частности, хозяин Белого дома подчеркнул, что СМИ, которые распространили подобные новости, могли использовать устаревшую информацию.

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Я думаю, что сообщения о состоянии Ким Чен Ына – недостоверны. Собщения, появившиеся в сети, – недостоверны. Я получил данные о том, что эти сведения – недостоверны,

– убеждает американский президент.

Трамп добавил, что в хороших отношениях с КНДР, в частности с Ким Чен Ыном.

"Думаю, это лживые сообщения, выпущенные CNN", – подытожил он.

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