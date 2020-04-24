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      Трамп відреагував на інформацію про хворобу лідера КНДР Кім Чен Ина

      - Читать новость на русском
      Дональд Трамп і Кім Чен Ин / Getty Images

      Президент США Дональд Трамп вважає, що інформація про погіршення стану здоров’я лідера КНДР Кім Чен Ина не відповідає дійсності.

      Заяву Трампа опублікувала інформаційна агенція Bloomberg. Зокрема, господар Білого дому підкреслив, що ЗМІ, які поширили подібні новини, могли використовувати застарілу інформацію.

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      Я думаю, що повідомлення про стан Кім Чен Ина – недостовірні. Повідомлення, що з’явилися в мережі, – недостовірні. Я отримав дані про те, що ці відомості – недостовірні,
      – переконує американський президент.

      Трамп додав, що має добрі взаємини з КНДР, зокрема з Кім Чен Ином.

      "Думаю, це брехливі повідомлення, випущені CNN", – підсумував він.

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      Що відомо погіршення  стану здоров'я Кім Чен Ина

      • Про проблеми зі здоров'ям лідера Північної Кореї повідомило видання CNN з посиланням на американського чиновника.
      • За їхніми даними, Кім Чен Ин пропустив державні святкування з нагоди дня народження свого дідуся Кім Ір Сена 15 квітня.
      • Причиною того, що лідер КНДР не відвідав свято, буцімто, є погіршення стану його здоров'я.
      • 12 квітня йому провели операцію через серцево-судинне захворювання.
      • Зараз він нібито відновлюється на своїй віллі.
      • Здоров'я північнокорейського лідера погіршилося начебто через ожиріння, перевтому та куріння.
      • У Піденній Кореї не підтвердили хворобу Кім Чен Ина після проведеної операції.
      • Офіційний Сеул каже, що лідер Північної Кореї займається державними справами. 
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини політики КНДР Новини США Кім Чен Ин Дональд Трамп
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