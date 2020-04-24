Трамп відреагував на інформацію про хворобу лідера КНДР Кім Чен Ина

Президент США Дональд Трамп вважає, що інформація про погіршення стану здоров’я лідера КНДР Кім Чен Ина не відповідає дійсності.

Заяву Трампа опублікувала інформаційна агенція Bloomberg. Зокрема, господар Білого дому підкреслив, що ЗМІ, які поширили подібні новини, могли використовувати застарілу інформацію.

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Я думаю, що повідомлення про стан Кім Чен Ина – недостовірні. Повідомлення, що з’явилися в мережі, – недостовірні. Я отримав дані про те, що ці відомості – недостовірні,

– переконує американський президент.

Трамп додав, що має добрі взаємини з КНДР, зокрема з Кім Чен Ином.

"Думаю, це брехливі повідомлення, випущені CNN", – підсумував він.

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Що відомо погіршення стану здоров'я Кім Чен Ина