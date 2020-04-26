ЗМІ у США повідомили про смерть Кім Чен Ина

У китайській соціальній мережі Weibo з’явилося повідомлення про смерть очільника Північної Кореї Кім Чен Ина. Згодом інформацію про це оприлюднило американське видання The New York Post. За даними журналістів, Кім Чен Ин помер після операції на серці, яку він нещодавно переніс. Натомість у КНДР переконують, що з їхнім лідером все – гаразд.

Смерть Кім Чен Ина: що відомо

Чутки про смерть лідера КНДР розповсюдилися після повідомлення віцедиректора Гонконзького телебачення HKSTV у китайській соціальній мережі Weibo. Та посилається на дуже авторитетне джерело. Зауважимо, що медіакерівниця має 15 мільйонів підписників.

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Інформацію про це оприлюднило і американське видання The New York Post. У матеріалі з посиланням на непідтверджені джерела журналісти зазначають, що стан Кім Чен Ина погіршився після операції на серці. За їхньою інформацією, встановлення стенту пройшло неправильно через помилку хірурга. Нібито руки медика сильно тремтіли.

Що таке стент? Це циліндрична конструкція, яку розміщують у просвіті порожнистих органів з метою розширення ділянки, звуженої внаслідок патологічного процесу. Існує багато видів стентів різного призначення, від розширюваних коронарних, судинних та біліарних стентів до простих пластикових, що забезпечують проходження сечі від нирок до сечового міхура.

Водночас японські ЗМІ написали, що Кім Че Ин після операції перебуває у "вегетативному стані". Також японські журналісти передали розповідь китайського експерта, який нібито дізнався від північнокорейських медиків. За його словами, Кім Чен Ин раніше в квітні "схопився за груди та впав", перебуваючи за містом. У результаті йому потрібен був непрямий масаж серця.

Якими були передумови чуток про смерть Кім Чен Ина

Інформація про погіршення стану здоров'я Кім Чен Ина з'явилась після того, як він пропустив святкування дня народження свого діда Кім Ір Сена. Ці заходи відбулися 15 квітня. Щоправда, за чотири дні до цього політик був присутнім на урядовому засіданні. Опісля на людях він не з'являвся.

ЗМІ пояснювали публічну відсутність Кім Чен Ина тим, що йому нібито провели операцію через серцево-судинне захворювання. А стан його здоров’я погіршився через ожиріння, перевтому та куріння. Після операції він нібито проходив лікування на віллі в курортному повіті Хянсан за межами Пхеньяну.

Згодом телеканал CNN з посиланням на обізнаного чиновника повідомив, що США перевіряють інформацію про погане самопочуття північнокорейського лідера, зокрема, дані розвідки про те, що Кім Чен Ин перебуває в серйозній небезпеці після операції.

24 квітня з’явилися повідомлення, що Китай відправив до Північної Кореї медичних експертів для консультацій. Один із представників цієї делегації буцімто заявив, що затримка в простій процедурі призвела до серйозного захворювання північнокорейського вождя.

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Що кажуть про це у Кореї

У Південній Кореї не підтверджують хворобу Кім Че Ина. Тамтешня інформаційна агенція Yonhap переконувала, що політик може перебувати в місті Вонсан на сході країни, щоб уникнути зараження коронавірусом. Водночас офіційний Сеул запевняв, що лідер Північної Кореї продовжує займатися державними справами.

"Нам нічого підтвердити, і в Північній Кореї не було виявлено жодної незвичайної активності", – мовилося у повідомленні для ЗМІ Кан Мін Сока, прессекретаря адміністрації південнокорейського президента Мун Чже Іна.

Після сповіщень про смерть диктатора керівник Корейської асоціації дружби, дипломат Алехандро Као де Бенос, запевне у коментарі виданню Bloomberg, що політик – живий.

Інформація про важкий стан здоров'я нашого маршала Кім Чен Ина є помилковою та зловмисною,

– наголосив північнокорейський чиновник.

До слова, раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що інформація про погіршення стану здоров’я лідера КНДР Кім Чен Ина є брехливою. Він підкреслював, що ЗМІ, які поширили подібні новини, могли використовувати застарілу інформацію.

"Я думаю, що повідомлення про стан Кім Чен Ина – недостовірні. Повідомлення, що з’явилися в мережі, – недостовірні. Я отримав дані про те, що ці відомості – недостовірні", – заявляв господар Білого дому.

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Цікаві факти

Кім Чен Ин вже зникав з поля зору громадськості більш ніж на місяць в 2014 році. Опісля він з'явився з тростиною. Південнокорейська розвідка тоді повідомила, що йому видалили кісту з щиколотки.

Схожа ситуація була і зйого батьком Кім Чен Іром. Після відсутності у 2008 році під час відзначення 60-річчя КНДР почали поширюватися чутки про погіршення стану тодішнього північнокорейського лідера. Пізніше стало відомим, у Кім Чен Іра був інсульт, і його здоров'я постійно погіршувалося аж до самої смерті у 2011 році.