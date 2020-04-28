Тайна Ким Чен Ына: как умер отец лидера и чего ждать сейчас

Причиной смерти стал острый запущенный инфаркт миокарда на фоне сердечной шока. Даже разведка Южной Кореи не знала правды, а миру новость сообщили через двое суток.

Внезапная смерть лидера



Статуи Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, центр Пхеньяна / Фото Википедия

Сайт 24 канала начинает серию материалов о КНДР. И в первом из них расскажет как диктатура прощалась с Ким Чен Иром и как возникли слухи о болезни и смерти Кима Третьего.

"Для северных корейцев, Ким был живым богом. А потом им сказали, что их бог умер", – сказал эксперт Майкл Мадден в фильме "Ким Ир Сен". И он был прав. Ким Чен Ир, второй лидер КНДР или Северной Кореи, скончался 17 декабря 2011 года. Правда, об этом миру сообщили только через двое суток, 19 декабря. В течение этих двух дней государственные медиа работали как всегда, ничего экстраординарного замечено не было. Рабочие на индустриальном комплексе Кэсон (тогда он еще работал) вернулись к работе, все было "неожиданно тихо". Кое-где только спустили государственные флаги. Именно поэтому сообщение о смерти стало шоком для многих.

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Даже разведка Южной Кореи не знала ничего и оставила администрацию президентва Ли Мён Бака "в темноте". Чтобы описать шок, можно вспомнить, что объявление поступило, когда министр обороны Южной Кореи делал обычный брифинг! Армия КНДР тоже не делала никаких неожиданных активностей, кроме горевания по лидеру.

Где именно умер Ким Чен ИрО месте смерти данные разнятся. Одна версия говорит о смерти в поезде во время поездки по стране. Другая – о смерти дома в Пхеньяне. Причиной стал острый запущенный инфаркт миокарда на фоне сердечной шока. В 2012 году СМИ выдвинули еще одну догадку: якобы Ким Второй не выдержал собственной злости из-за перебоев в работе одной из важных электростанций КНДР.

Известный пристрастием к алкоголю и вечеринкам Ким Чен Ир имел слабое сердце. Так, в 2008 году он исчез из поля зрения (прямо как его сын сейчас) на несколько месяцев. Тогда он пропустил важный военный парад. Официально КНДР опровергла новости о болезни своего руководителя. Действительно, он прожил еще три года.



Массовая истерика после объявления о смерти второго лидера КНДР / Фото The Atlantic

Люди в Пхеньяне и по всей стране открыто рыдали и плакали, падали на землю и находились в истерии. Плакал и сам преемник Ким Чен Ын. Ходят легенды, что тех, кто недостаточно активно хлопал в ладоши и выражал свою печаль, потом наказали.

Тогдашний президент Президиума "карманного" парламента Ким Ен Нам заявил: "Большое сердце товарища Ким Чен Ира перестало биться. Такой неожиданный и ранний уход от нас... Наибольшая потеря для нашей партии и революции". Другие спрашивали: "Как он мог так поступить с нами? Что нам делать?". Это отражает крайнюю степень патернализма в КНДР и отношение к вождю как к "отцу нации".



Похоронная процессия Ким Чен Ира, Ким Чен Ын на первом плане / Фото The Times



Самая известная диктор страны Ли Чун Ги объявляет о смерти Ким Чен Ира / Фото Comtourist

Интересно, что она же сообщила нации в 1994 году о смерти ее основателя. Погребальный комитет возглавил внук – Ким Чен Ын. Несмотря на то, что он был самым молодым среди трех братьев, именно его Ким Чен Ир приготовил к власти после пережитых сердечных приступов. Проблема была в том, что ему тогда было всего лишь 29 лет.



Бальзамированное тело Ким Чен Ира после погребения / Фото The Straits Times

Теперь Ким Чен Ир должен был присоединиться к отцу Ким Ир Сену во Дворце Солнца Кумсусан. Его жизнь была намного короче, чем ожидалось. Хоронили Ким Чен Ира 28-29 декабря, в последние дни 2011 года. После проезда процессии длиной в 25 км по центру столицы, бальзамированное тело Ким Чен Ира покрыли красным флагом и оставили в стеклянном гробу. Рядом стояли названые в его честь красные цветы – кимченирия.

Как отреагировал мир Реакция соцсетей на "смерть Ким Чен Ына"

Как СМИ и соцсети "хоронили" Ким Чен Ына



Фото с "умершим" Ким Чен Ыном вместо отца – лишь один фейк из многих / фото Metro

Ким Чен Ын, нинишний лидер КНДР, последний раз был на публике 11 апреля и пропустил День Солнца 15 апреля – праздник чествования его деда Ким Ир Сена. Скорее всего, это было сделано из-за опасений пандемии коронавируса, который есть и в КНДР (хотя официально государство этого не признает).

С тех пор не было опубликовано ни одного фото или видео с ним, что породило волну спекуляий о болезни, неудачной операции и даже смерти молодого вождя. КНДР не сообщает о его местонахождении или состоянии здоровья.

Зафиксировали якобы поезд Ким Чен Ына в восточном куроротно-ракетном городе Вонсан. Возможно, Ким там был или есть сейчас. Мы же посмотрим, как СМИ и соцсети уже несколько раз "похоронили" Ким Чен Ына. Началось все с издания Daily NK.

Письма, но не фото Ким Чен Ын не появляется на людях: государственные СМИ распространяют письма от его имени

Оно находится в Южной Корее, но пишет и о Северной, имея там свои "источники". Так вот, 21 апреля Daily NK сообщило, что Киму сделали операцию на сердце. При этом после нее большинство врачей вернулись в Пхеньян, поскольку состояние лидера якобы стабилизировалось. Конец истории? Нет, только начало!

Что у Кима медицинские проблемы не должно вызывать удивления. Несмотря на его фигуру и образ жизни – неконтролируемое употребление пищи, алкоголя, курение сигарет, но и избыточный вес и стресс. После этого историю подхватили Reuters, а СNN выдало сенсационный заголовок, Ким Чен Ын может быть "в большой опасности" после операции и едва не умирает.



Пока последняя фотография Ким Чен Ына на публике / Фото The Sun

А дальше в соцсетях, преимущественно китайских, писали, что он все-таки "умер". Все это базировалось на анонимных источниках, информацию нельзя было независимо проверить. Обычно такая чувствительная информация не передается окружением Ким Чен Ына во внешний мир, Северная Корея слишком закрыта для такого.

Недостаток подтвержденных новостей с закрытой республики – вот главная причина слухов и рассуждений о судьбе лидера КНДР. От его имени направляются письма, но действительно ли он их видел, читал, подписывал? Мы не знаем, потому что нет этому подтверждения.

Поэтому в соцсетях публиковались якобы скриншоты переписки "китайских врачей", которые якобы были отправлены в КНДР, но не успели спасти Ким Чен Ына и он "умер" 22 апреля. Или же, если верить той же Daily NK, 25-го апреля во время рабочей поездки. Видео с таким объявлением вирусно распространяется даже в самой КНДР, утверждает издание.

Даже были публикации, что операция прошла плохо и Ким находится "в вегетативном состоянии" или в коме. На этом фоне совершенно невозможные слухи продолжали распространяться.

Писали и о том, что его дядя, экс-посол Ким Пьон Ир, захватил власть (и арестовал сестру Ина Ким Ин Чжон!), когда французские врачи не смогли разбудить Ким Чен Ына. В этом упускается, что Пьон Ир 40 лет не был дома и не имеет столь большой власти и связей, чтобы организовать переворот. Если бы он этого даже реально хотел.

Есть смысл верить американской и южнокорейской власти, которые в последнее время пытаются успокоить мир и говорят. Но, как показано выше, смерть Ким Чен Ира тоже стала полным сорпризом! Сейчас никто не может сказать, что именно происходит с молодым лидером Севера.

Впрочем, дальнейшее отсутствие лидера КНДР на людях может спровоцировать уже серьезную озабоченность, жив ли он и действительно ли с ним все хорошо, а также разговоры о том, кто руководит страной и ее ядерным арсеналом.