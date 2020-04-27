Ким Чен Ын не появляется на людях: государственные СМИ распространяют письма от его имени
Недавно американские СМИ сообщили о якобы смерти Ким Чен Ына. Ситуацию обостряет и тот факт, что лидер КНДР уже длительное время не появляется на публике. Между тем государственные СМИ распространили послание от имени Ким Чен Ына.
В послании Ким объясняет, почему поезд лидера КНДР стоит именно в Вонсане, сообщает Yonhap News Agency.
К теме Слухи о смерти Ким Чен Ына: в КНДР заявили об активной деятельности лидера страны
Ким Чен Ын выражает благодарность строителям туристической зоны на восточном побережье курортного города Вонсан. Там раньше заметили его личный состав.
Верховный лидер Ким Чен Ын выражает свою благодарность работникам, посвятившим себя строительству туристической зоны Вонсан-Калма,
– говорится в послании Кима.
Впоследствии обнародовали еще одно послание. На этот раз уже к Южной Африке по случаю Дня независимости. Ким Чен Ын поздравил президента страны с праздником и выразил надежду, что отношения между странами будут устойчивыми и крепкими.
Актуально Поезд "пропавшего" Ким Чен Ына заметили в курортном городке КНДР: фото
Состояние здоровья Ким Чен Ына: все, что известно
- Издание CNN со ссылкой на американского чиновника сообщило о проблемах со здоровьем лидера Северной Кореи. По их данным, Ким Чен Ын пропустил государственные торжества по случаю дня рождения своего дедушки Ким Ир Сена 15 апреля. Причиной этого якобы, является ухудшение состояния его здоровья.
- 12 апреля ему провели операцию из-за сердечно-сосудистого заболевания, сейчас он якобы восстанавливается на своей вилле. Здоровье северокорейского лидера ухудшилось якобы из-за ожирения, переутомления и курения.
- В Южной Корее не подтвердили болезнь Ким Чен Ына после проведенной операции. Официальный Сеул говорит, что лидер Северной Кореи занимается государственными делами.
- Интересно, что подобная ситуация уже была с отцом Ына – Ким Чен Иром. После его отсутствия в 2008 году к 60-летию КНДР тоже начали распространяться слухи об ухудшении состояния его здоровья. Как стало известно позже, у Ким Чен Ира был инсульт, и его здоровье постоянно ухудшалось вплоть до самой смерти в 2011 году.
- В соседней Южной Корее говорят, что северокорейский диктатор не умер и чувствует себя хорошо.