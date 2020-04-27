Ким Чен Ын не появляется на людях: государственные СМИ распространяют письма от его имени

Недавно американские СМИ сообщили о якобы смерти Ким Чен Ына. Ситуацию обостряет и тот факт, что лидер КНДР уже длительное время не появляется на публике. Между тем государственные СМИ распространили послание от имени Ким Чен Ына.

В послании Ким объясняет, почему поезд лидера КНДР стоит именно в Вонсане, сообщает Yonhap News Agency.

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Ким Чен Ын выражает благодарность строителям туристической зоны на восточном побережье курортного города Вонсан. Там раньше заметили его личный состав.

Верховный лидер Ким Чен Ын выражает свою благодарность работникам, посвятившим себя строительству туристической зоны Вонсан-Калма,

– говорится в послании Кима.

Впоследствии обнародовали еще одно послание. На этот раз уже к Южной Африке по случаю Дня независимости. Ким Чен Ын поздравил президента страны с праздником и выразил надежду, что отношения между странами будут устойчивыми и крепкими.

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