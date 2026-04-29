Речь идет о еще примерно 20 единицах. Об этом информирует издание Bloomberg.

Какое вооружение КНДР является самым страшным для США и почему?

Система противовоздушной обороны США, развернута на Аляске и в Калифорнии, ограничена количеством перехватчиков. Сейчас насчитывается 44 ракеты-перехватчики, а расширение возможно еще на 20 единиц. Однако для уничтожения одной вражеской ракеты необходимо запускать минимум два перехватчика.

Медиа пишет, что массированный одновременный запуск около 20 межконтинентальных баллистических ракет может перегрузить американскую систему ПРО. Тогда запаса перехватчиков США может не хватить для отражения атаки.

Самыми страшными для американской системы ПРО являются северокорейские ракеты серии "Хвасон", поскольку вместе с имеющимися ядерными боеголовками могут перегружать ПВО. В то же время Пхеньян продолжает модернизацию своего вооружения, разрабатывая твердотопливные ракеты, которые быстрее запускаются. Кроме того, обнаружить такие сложнее.

В этом году КНДР провела испытания ракет с кассетными боеприпасами и ложными целями. Страна пытается повысить способность своих ракет преодолевать системы ПВО и ПРО США и Южной Кореи.

Удалось ли Трампу сдержать планы Ким Чен Ына?

Bloomberg констатирует, что президенту Трампу таки не удалось сдержать программу Ким Чен Ына, поскольку длительное время его беспокоили более важные вопросы – война в Иране.

Превращение Северной Кореи из "государства-изгоя" на полноправного члена "клуба ядерных держав" означает, что она может не только угрожать ядерной войной, но и, возможно, уже способна ее вести,

– говорится в материале.

Аналитики убеждены, что власти КНДР все больше полагается на ядерное оружие как ключевой инструмент собственной безопасности и сохранения действующего режима.

На фоне действий США в отношении Ирана и Венесуэлы в Пхеньяне еще сильнее убедились в важности ядерного сдерживания для защиты страны.

Справка! Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что главным врагом для его страны является Южная Корея, поэтому он приложит все усилия, чтобы ответить на любые провокации врага. Лидер КНДР отметил продолжение развития имеющегося ядерного вооружения для реакции на "стратегические угрозы".

Какое вооружение недавно испытали в КНДР?

Около 6:10 19 апреля КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Сеул, Вашингтон и Токио повысили уровень готовности до боевого. Цели якобы упали у восточного побережья Корейского полуострова. Угрозы для Японии не было, однако такие действия в очередной раз показывают дерзость и опасность со стороны Северной Кореи.