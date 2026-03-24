Северная Корея обсуждала изменение конституции, но неизвестно, закрепят ли там статус Южной Кореи именно как "враждебного государства". Об этом сообщили в Yonhap News.

О каких провокациях и угрозах рассказал Ким?

Глава КНДР официально назвал Южную Корею "главным врагом страны". Он также пообещал приложить усилия для "борьбы с враждебными силами" против Пхеньяна.

Она (Южная Корея – 24 Канал) заплатит за любую провокацию

– пригрозил Ким.

Северокорейский диктатор также обвинил США в якобы проведении террористических атак и вторжении в различные регионы мира. Вероятно, Ким намекнул на ситуацию на Ближнем Востоке.

Он также заявил о готовности и в дальнейшем развивать ядерное вооружение и обеспечивать "быструю и точную" боеспособность своих ядерных сил к реагированию на "стратегические угрозы".

