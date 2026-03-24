Северная Корея обсуждала изменение конституции, но неизвестно, закрепят ли там статус Южной Кореи именно как "враждебного государства". Об этом сообщили в Yonhap News.
О каких провокациях и угрозах рассказал Ким?
Глава КНДР официально назвал Южную Корею "главным врагом страны". Он также пообещал приложить усилия для "борьбы с враждебными силами" против Пхеньяна.
Она (Южная Корея – 24 Канал) заплатит за любую провокацию
– пригрозил Ким.
Северокорейский диктатор также обвинил США в якобы проведении террористических атак и вторжении в различные регионы мира. Вероятно, Ким намекнул на ситуацию на Ближнем Востоке.
Он также заявил о готовности и в дальнейшем развивать ядерное вооружение и обеспечивать "быструю и точную" боеспособность своих ядерных сил к реагированию на "стратегические угрозы".
Что известно о ядерном оружии в КНДР?
Эскалация войны на Ближнем Востоке укрепила убеждение КНДР в необходимости развития ядерной программы как средства выживания режима.
Страна имеет около 50 ядерных боеголовок и достаточно материала для создания еще 40, несмотря на международные санкции и дипломатические усилия по денуклеаризации.
Также Ким Чен Ын назначил свою 13-летнюю дочь, Ким Джу Е, ответственной за контроль над ядерным арсеналом Северной Кореи. Источники в разведке утверждают, что ее готовят к будущему командования Корейской народной армией, и она уже участвует в брифингах.