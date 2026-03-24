Північна Корея обговорювала зміну конституції, але невідомо, чи закріплять там статус Південної Кореї саме як "ворожої держави". Про це повідомили в Yonhap News.
Про які провокації та погрози розповів Кім?
Глава КНДР офіційно назвав Південну Корею "головним ворогом країни". Він також пообіцяв докласти зусиль для "боротьби з ворожими силами" проти Пхеньяна.
Вона (Південна Корея – 24 Канал) заплатить за будь-яку провокацію
– пригрозив Кім.
Північнокорейський диктатор також звинуватив США у нібито проведенні терористичних атак і вторгненні до різних регіонів світу. Ймовірно, Кім натякнув на ситуацію на Близькому Сході.
Він також заявив про готовність й надалі розвивати ядерне озброєння та забезпечувати "швидку й точну" боєздатність своїх ядерних сил до реагування на "стратегічні загрози".
Що відомо про ядерну зброю в КНДР?
Ескалація війни на Близькому Сході зміцнила переконання КНДР у необхідності розвитку ядерної програми як засобу виживання режиму.
Країна має близько 50 ядерних боєголовок і достатньо матеріалу для створення ще 40, незважаючи на міжнародні санкції та дипломатичні зусилля щодо денуклеаризації.
Також Кім Чен Ин призначив свою 13-річну доньку, Кім Джу Е, відповідальною за контроль над ядерним арсеналом Північної Кореї. Джерела в розвідці стверджують, що її готують до майбутнього командування Корейською народною армією, і вона вже бере участь у брифінгах.