Про це повідомляє Yonhap і Bloomberg.
Що відомо про північнокорейські пуски ракет?
За даними агентства, це вже третє випробування балістичних ракет, проведене Пхеньяном від початку року. Запуски відбулися на тлі щорічних 11-денних навчань "Щит свободи", які цього тижня розпочали Південна Корея та Сполучені Штати.
Ракети були запущені з району Сунан поблизу Пхеньяна. Вони пролетіли приблизно 350 кілометрів і приземлилися у морі.
Пхеньян уже давно критикує спільні маневри союзників, називаючи їх підготовкою до вторгнення. Водночас у Сеулі та Вашингтоні наголошують, що навчання мають виключно оборонний характер.
Раніше цього тижня Кім Йо Чжон – сестра лідера КНДР Кім Чен Ина, яка має значний вплив у керівництві країни – різко розкритикувала ці навчання та застерегла про "надзвичайно серйозні наслідки".
Попередній запуск кількох балістичних ракет малої дальності у напрямку Східного моря Північна Корея провела 27 січня. У Пхеньяні тоді заявляли, що це було випробування модернізованої системи реактивного залпового вогню великого калібру.
Кім Чен Ин призначив свою 13-річну доньку керувати ядерним арсеналом
Кім Чен Ин призначив свою 13-річну доньку, Кім Джу Е, відповідальною за контроль над ядерним арсеналом Північної Кореї. Її посада керівнику ракетного управління.
Це посилило припущення, що її готують до ролі спадкоємиці. Такий сценарій означав би нетиповий крок для династії Кімів, де раніше влада передавалася виключно чоловікам.