Про це повідомляє Yonhap і Bloomberg.

Що відомо про північнокорейські пуски ракет?

За даними агентства, це вже третє випробування балістичних ракет, проведене Пхеньяном від початку року. Запуски відбулися на тлі щорічних 11-денних навчань "Щит свободи", які цього тижня розпочали Південна Корея та Сполучені Штати.

Ракети були запущені з району Сунан поблизу Пхеньяна. Вони пролетіли приблизно 350 кілометрів і приземлилися у морі.

Пхеньян уже давно критикує спільні маневри союзників, називаючи їх підготовкою до вторгнення. Водночас у Сеулі та Вашингтоні наголошують, що навчання мають виключно оборонний характер.

Раніше цього тижня Кім Йо Чжон – сестра лідера КНДР Кім Чен Ина, яка має значний вплив у керівництві країни – різко розкритикувала ці навчання та застерегла про "надзвичайно серйозні наслідки".

Попередній запуск кількох балістичних ракет малої дальності у напрямку Східного моря Північна Корея провела 27 січня. У Пхеньяні тоді заявляли, що це було випробування модернізованої системи реактивного залпового вогню великого калібру.

