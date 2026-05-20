Проте подібні дії можуть свідчити про спроби країни-агресорки відволікти увагу від невдач на фронті. Відповідні дані навели аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у щоденному звіті.

Що стоїть за ядерними навчаннями?

Міністерство оборони Росії заявило, що з 19 по 21 травня відпрацьовуються дії із підготовки та застосування ядерних сил у відповідь на нібито загрозу агресії.

У навчання залучено стратегічні ракетні війська, Північний і Тихоокеанський флот, дальню авіацію, а також частини Ленінградського і Центрального військових округів.

За даними російської сторони, під час маневрів плануються пуски балістичних і крилатих ракет на території самої Росії. Загалом задіяно понад 64 000 військовослужбовців та понад 7 800 одиниць військової техніки, включаючи понад 200 ракетних пускових установок, понад 140 літаків, 73 надводні кораблі та 13 підводних човнів, зокрема вісім стратегічних ракетних підводних човнів.

Також зазначається, що частина сценаріїв передбачає спільні дії з Білоруссю, зокрема з використанням ядерної зброї, розміщеної на її території. Білоруська сторона підтвердила участь у відповідних навчаннях.

Аналітики звертають увагу, що ці маневри не були анонсовані заздалегідь і проводяться раніше, ніж традиційні щорічні стратегічні навчання, які зазвичай відбувалися восени.

На їхню думку, подібні дії Росія вже використовувала як інструмент політичного тиску на Захід і для впливу на рішення НАТО щодо підтримки України.

До речі, російська зовнішня розвідка заявила про можливі удари по "центрах ухвалення рішень" у Латвії, звинувативши країну у нібито сприянні українським атакам дронами. У Ризі ці твердження відкинули, назвавши їх брехнею.

Паралельно посадовці країни-агресорки повторюють погрози Кремля на адресу НАТО. Зокрема, заступник міністра ворожого МЗС Сергій Рябков 19 травня заявив, що ризик прямого військового зіткнення між Росією та НАТО нібито зростає й може мати "катастрофічні наслідки".

За його словами, російське військове планування враховуватиме розвиток ядерних спроможностей НАТО, а західні держави, на думку Рябкова, не створили умов для змістовного діалогу щодо контролю над озброєннями.

Чи є загроза для України?

Заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса в ексклюзивному коментарі 24 Каналу не виключив можливих нових загроз із боку Білорусі, нагадавши, що на початку повномасштабного вторгнення вона вже надала підтримку Росії.

Він підкреслив, що Україна й надалі розглядатиме Білорусь як потенційне джерело небезпеки, поки Мінськ залишається політично залежним від режиму Володимира Путіна.

Зі свого боку військовий експерт Павло Нарожний у розмові з 24 Каналом зазначив, що спільні військові навчання Росії та Білорусі вже відбувалися неодноразово з початку війни, однак цього разу ситуація має додаткові ризики.

На його думку, потенційне застосування ядерної зброї різко посилює міжнародну ізоляцію обох режимів, роблячи їх "токсичними" для світу. Він зауважив, що навіть країни, які досі продовжують купувати російські енергоресурси, опиняться під сильнішим політичним тиском і втратять аргументи для збереження такої співпраці.