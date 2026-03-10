Об этом говорится в материале The Guardian.
Какую стратегию выбрала КНДР?
Для Ким Чен Ына и династии, управляющей Северной Кореей с момента ее основания в 1948 году, ядерная программа является прежде всего вопросом выживания режима.
КНДР уже несколько лет активно развивает ядерную программу, несмотря на санкции ООН и попытки администрации Трампа через дипломатию добиться денуклеаризации Корейского полуострова.
Первое ядерное испытание Пхеньян провел еще в 2006 году, а последнее – в 2017-м. В то же время до сих пор остаются сомнения относительно точного размера арсенала страны и ее способности "совместить" миниатюрную ядерную боеголовку с межконтинентальной ракетой, которая могла бы достичь территории США.
По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира за 2025 год, Северная Корея имеет около 50 ядерных боеголовок и достаточно материала, чтобы создать еще примерно 40.
В то же время решение Кима сделать ядерное сдерживание приоритетом и формирование неформального партнерства с Россией и Китаем, по мнению аналитиков, помогло ему избежать судьбы бывших лидеров Ирака и Ливии, а теперь – потенциально и Ирана.
Реакция МИД КНДР на войну в Иране также была сдержанной: ведомство осудило удары США и Израиля как "незаконный акт агрессии", что якобы демонстрирует "гегемонистские" намерения Вашингтона, однако не упомянуло Трампа лично.
Это оставляет пространство для возможного возобновления переговоров по ядерной программе – при условии, что США откажутся от требования полной денуклеаризации и признают Северную Корею ядерным государством,
– говорится в материале The Guardian.
Сейчас аналитики не до конца уверены, откроет ли война США и Израиля с Ираном новые возможности для переговоров Вашингтона с КНДР, или же заставит северокорейский режим еще больше "закрыться в себе".
Китай также проводит ядерные испытания
6 февраля заместитель госсекретаря США по вопросам контроля над вооружениями Томас ДиНанно выступил в Женеве и заявил, что "Китай проводил ядерные испытания с заявленной мощностью в сотни тонн". По его словам, Китай пытался скрыть эти пуски, маскируя ядерные взрывы.
По словам журналистов, в течение лет Китай отвергал возможность присоединения к любым договорам о контроле над вооружениями. Более того, сейчас есть признаки того, что Пекин может создавать ядерный арсенал не только для сдерживания, но и для ведения ядерной войны.
Как отметили в WT, тот факт, что Китай, вероятно, проводит секретные ядерные испытания и отрицает это, должен насторожить весь мир, но особенно Соединенные Штаты.