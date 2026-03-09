Об этом говорится в материале The Washington Post.

К чему сейчас готовится Китай?

В прошлом году президент США Дональд Трамп удивил многих, когда поручил правительству возобновить ядерные испытания "на равных условиях" с Китаем и Россией. Его заявление намекало на то, что соперники США якобы активно тестируют ядерное оружие, хотя сам Вашингтон не проводил ядерных испытаний с 1992 года.

Слова Трампа широко раскритиковали: некоторые даже утверждали, что Китай и Россия вообще не проводят таких тестов, а возобновление испытаний США лишь спровоцирует их соперников сделать то же самое.

Китай со своей стороны отрицал любые ядерные испытания и призвал Вашингтон отказаться от этого плана.

Однако уже через несколько дней после заявления Трампа сенатор Том Коттон, председатель Комитета Сената по вопросам разведки, заявил, что "ЦРУ оценивает, что и Россия, и Китай проводили сверхкритические испытания ядерного оружия".

6 февраля заместитель госсекретаря США по вопросам контроля над вооружениями Томас ДиНанно выступил в Женеве и заявил, что "Китай проводил ядерные испытания с заявленной мощностью в сотни тонн". По его словам, Китай пытался скрыть эти пуски, маскируя ядерные взрывы.

Китай продолжает отрицать проведение таких тестов, но до сих пор не пригласил международных наблюдателей на полигон Лоб-Нор, чтобы проверить обоснованность американских утверждений,

– говорится в материале WT.

По словам журналистов, в течение лет Китай отвергал возможность присоединения к любым договорам о контроле над вооружениями. Более того, сейчас есть признаки того, что Пекин может создавать ядерный арсенал не только для сдерживания, но и для ведения ядерной войны.

Китай уже не удовлетворяется несколькими сотнями ядерных боеголовок, предназначенных только для сдерживания нападения на свою территорию, как это было во время Холодной войны. Вместо этого он быстро наращивает ядерный арсенал, строит шахты для межконтинентальных баллистических ракет – так, что их количество уже превышает аналогичные объекты в США – и формирует силы, способные наносить удары по целям от Японии до Гуама и Австралии,

– добавляют авторы материала.

Как отметили в WT, тот факт, что Китай, вероятно, проводит секретные ядерные испытания и отрицает это, должен насторожить весь мир, но особенно Соединенные Штаты.

Сейчас Китай, похоже, готовится к ядерной войне и потенциальной победе.

Какова ситуация с ядерным оружием в мире?