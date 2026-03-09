Про це йдеться в матеріалі The Washington Post.

До чого зараз готується Китай?

Торік президент США Дональд Трамп здивував багатьох, коли доручив уряду відновити ядерні випробування "на рівних умовах" із Китаєм і Росією. Його заява натякала на те, що суперники США нібито активно тестують ядерну зброю, хоча сам Вашингтон не проводив ядерних випробувань із 1992 року.

Слова Трампа широко розкритикували: дехто навіть стверджував, що Китай і Росія взагалі не проводять таких тестів, а відновлення випробувань США лише спровокує їхніх суперників зробити те саме.

Китай зі свого боку заперечив будь-які ядерні випробування та закликав Вашингтон відмовитися від цього плану.

Однак уже за кілька днів після заяви Трампа сенатор Том Коттон, голова Комітету Сенату з питань розвідки, заявив, що "ЦРУ оцінює, що і Росія, і Китай проводили надкритичні випробування ядерної зброї".

6 лютого заступник держсекретаря США з питань контролю над озброєннями Томас ДіНанно виступив у Женеві та заявив, що "Китай проводив ядерні випробування із заявленою потужністю в сотні тонн". За його словами, Китай намагався приховати ці пуски, маскуючи ядерні вибухи.

Китай продовжує заперечувати проведення таких тестів, але досі не запросив міжнародних спостерігачів на полігон Лоб-Нор, щоб перевірити обґрунтованість американських тверджень,

– йдеться в матеріалі WT.

За словами журналістів, протягом років Китай відкидав можливість приєднання до будь-яких договорів про контроль над озброєннями. Більше того, наразі є ознаки того, що Пекін може створювати ядерний арсенал не лише для стримування, а й для ведення ядерної війни.

Китай уже не задовольняється кількома сотнями ядерних боєголовок, призначених лише для стримування нападу на свою територію, як це було під час Холодної війни. Натомість він швидко нарощує ядерний арсенал, будує шахти для міжконтинентальних балістичних ракет – так, що їхня кількість уже перевищує аналогічні об'єкти у США – і формує сили, здатні завдавати ударів по цілях від Японії до Гуаму та Австралії,

– додають автори матеріалу.

Як зазначили у WT, той факт, що Китай, ймовірно, проводить секретні ядерні випробування і заперечує це, має насторожити весь світ, але особливо Сполучені Штати.

Наразі Китай, схоже, готується до ядерної війни та потенційної перемоги.

Яка ситуація з ядерною зброєю у світі?