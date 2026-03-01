Иран угрожает Штатам и их союзникам грозной расправой, взрывы в регионе продолжаются второй день. Специально для 24 Канала эксперты разобрали, что сейчас происходит на Ближнем Востоке, каких последствий ожидают регион и весь мир и удастся ли в конце концов свергнуть режим в Иране.

Сколько еще может длиться война на Ближнем Востоке и что будет дальше?

С началом обстрелов США и Израиля, Иран прибегнул к привычной для себя тактике. Они вбрасывают информацию, что все их военные объекты уничтожили, а ядерной программы больше не существует. Мол, все уже нужно заканчивать, ведь Соединенные Штаты достигли всех целей, объяснил востоковед из Германии Михаил Якубович.

Зато их внутренний месседж идет на полную мобилизацию общества. Пока в других странах граждан призывают находиться в безопасных местах из-за обстрелов, в Иране наоборот – выгоняют людей на улицы. Все для того, чтобы показать уровень "поддержки режима". Но в целом ответ Ирана на атаки довольно ограничен. И все из-за нехватки ресурсов.

Если война продержится 3-4 недели, как говорят израильские эксперты, то уже на четвертую неделю Ирану нечем будет отвечать. Интенсивность американских и израильских ударов также снизится, у них не безграничные запасы, но в такой войне Иран не сможет противостоять долго,

– отметил Якубович.

Сейчас Иран хочет приберечь запасы своих ракет, чтобы растянуть свой ответ для США и их союзников. В то время через, например, Оман, Иран будет просить о переговорах, говорит эксперт. И после многодневных массированных обстрелов позиция Тегерана, очевидно, смягчится.

"На это рассчитывает американо-израильская сторона – разнести абсолютно все, а тогда договариваться о передаче обогащенного урана из Ирана. Сейчас тактика такая, но она может измениться через день или два", – добавил востоковед.

Справка. Еще в июне 2025 года Соединенные Штаты уже пытались уничтожить ядерные объекты Ирана. Хотя тогда Трамп сообщил, что всех целей удалось достичь, и на самом деле результаты атаки оказались сомнительными. В конце концов, в 2026 году США пытались дипломатически договориться с Ираном о сокращении их ядерной программы, в частности отказ от обогащения урана. Однако отказ Ирана и привел к новой атаке.

И в конце концов, новая операция США дает понять, что режиму аятолл в Иране приходит конец.

"Не обязательно это произойдет в этом месяце или даже в этом году. Может произойти транзит власти, придут более умеренные силы этого же режима и они еще какое-то время протянут. Но это дает шанс низам сбросить эту власть" – подытожил Якубович.

При каком условии режим аятолл может пасть?

Политолог Артем Бронжуков заметил, что даже убийство аятоллы Али Хаменеи, которое уже официально подтвердили, не обязательно будет означать развал иранского режима. Дело в том, что Корпус стражей Исламской революции (КСИР) является довольно структурированным и разветвленным, поэтому найти замену аятолле – не будет сложной задачей.

Собственно, 1 марта уже стало известно, что Иран назначил временного верховного лидера вместо Али Хаменеи. Им стал Алиреза Арафи. По мнению политолога, убийство Хаменеи может не иметь больших последствий, как распад государства или начало гражданской войны. Даже протесты, к которым призвал Дональд Трамп, могут не всколыхнуть с новой силой, как это было несколькими месяцами ранее.

В то же время Иран пригрозил США невиданным ответом на обстрелы и убийство военно-политического руководства страны.

На самом деле у Ирана немного вариантов жесткого ответа. У них просто не хватает ресурсов. Они даже не смогли нанести массированный удар "Шахедами", лишь обстреливали старыми баллистическими ракетами,

– отметил Бронжуков.

Не могут помочь Ирану и немногочисленные союзники. Например, Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ирана из-за гибели Хаменеи, однако ничто не указывает на то, что Россия готова поддержать Тегеран военно. На примере падения режима Башара Асада в Сирии и Николаса Мадуро в Венесуэле стало четко понятно, что у Кремля просто не хватает ресурсов для поддержки своих друзей по миру.

Среди союзников Ирана есть также Китай, для которого Тегеран является одним из крупнейших поставщиков нефти.

"Можно было бы ожидать хотя бы политических сигналов из Китая, но они не будут готовы "включиться", чтобы помочь Ирану. А военный потенциал Ирана является ограниченным. Поэтому вряд ли уровень эскалации мог бы вырасти до уровня, чтобы нанести серьезный ущерб США или их союзникам", – убежден политолог.

Несмотря на это без наземной операции США и союзников не стоит рассчитывать на скорейшее падение режима в Иране. Если Иран не откажется от своей ядерной программы, тогда США действительно могли бы пойти на такой радикальный шаг.

Может ли сейчас начаться Третья мировая война?

Политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко отметил, что США не рассчитывают, что обострение на Ближнем Востоке будет длительным. Однако в большей степени это будет зависеть от того, какие стороны будут вовлечены в конфликт.

Иран перекрыл Ормузский пролив. Это, очевидно, недвусмысленный намек Китаю для того, чтобы он вступил в игру. Если это произойдет, мы подойдем к ситуации, когда это может стать реальным началом третьей мировой войны. Если нет и конфликт будет долговременным, то это будет иметь серьезные последствия на рынке нефти. Цена пойдет вверх. Для нас это плохо, потому что будет больше финансирования для России на войну против Украины,

– отметил политолог.

Сейчас Китай не подает сигналов, что планирует каким-то образом втягиваться в конфликт. Поэтому сейчас можно утверждать, что война на Ближнем Востоке останется локальной, а эксалация в конце концов спадет.

В то же время важным в этой истории является и дальнейшие действия иранского народа.

"Интересно, выйдут ли иранцы все же на улицы. Здесь ситуация неоднозначная, потому что пыл протестов, когда все ждали американцев, был нивелирован режимом. Более 30 тысяч участников протестов могли убить. Поэтому часть иранцев может просто бояться выходить на улицы", – отметил Чаленко.

Политолог также соглашается с мнением, что быстрого свержения власти в Иране не стоит ждать. Страна может оказаться в стадии затяжной гражданской войны, ведь есть те, кто поддерживает нынешний режим. Вероятно, решающими для развития событий станут ближайшие несколько дней.

Какие последствия могут ждать весь мир?

Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус обратил внимание на то, что операция США и Израиля началась утром субботы. И это не случайность.

"В понедельник (2 марта, – 24 Канал) откроются биржи. Прежде всего мы посмотрим, что будет с ценой на нефть. Прогнозируют, что может быть взлет до 100 долларов за баррель. Еще в вечер пятницы биржи закрылись с ценой 73 доллара за баррель. Сейчас главной задачей является деблокада Ормузского пролива", – отметил Ус.

Обратите внимание! Ормузский пролив, расположенный между Оманом и Ираном, является одним из ключевых мировых энергетических коридоров. Через него транспортируют почти пятую часть глобального потребления нефти. Ежедневно через пролив перевозят в среднем от 16,5 до 17 миллионов баррелей сырой нефти.

Последствия для мирового рынка могут на самом деле быть довольно серьезными и всколыхнуть все страны. Однако напряжения можно ожидать не только в экономике.

Одним из крупнейших предостережений этого года является то, что опция использования военной силы не является под табу. Впечатление, что все говорят забыть о дипломатии, а решать все военным путем. Есть риск, что, например, и Китай может прибегнуть к агрессии против Тайваня,

– подчеркнул аналитик.

Для США и их союзников важно проговорить, что атаки на Иран были обусловлена тем, что Тегеран через свои прокси атаковал многие страны в регионе. Дестабилизировать ситуацию пытались не только в Израиле, но и в Саудовской Аравии и ОАЭ.

И угроза войны между Китаем и Тайванем не является единственной. Эскалация произошла и между Афганистаном и Пакистаном.

"Началась, к сожалению, эпоха войн. Подобные настроения нужно унять, ведь мир может погрузиться в настроения, которые точно копируют то, что было перед началом Второй мировой войны", – подытожил Ус.

Что происходит на Ближнем Востоке: главное