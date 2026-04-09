Пока внимание мирового сообщества приковано к войне на Ближнем Востоке, соответствующие испытания контролировал генерал Ким Чен Сик. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Смотрите также Со спецзаданием от Путина: зачем на самом деле Лукашенко ездил в КНДР

Какие испытания провела КНДР?

Издание, ссылаясь на отчет KCNA, сообщает, что диктатор Ким Чен Ын назвал эти разработки "особыми средствами стратегического характера", которые следует сочетать и применять к военным средствам" в различных сферах.

Согласно обнародованной информации, углеродные волокнистые бомбы, также известные как "блэкаут-бомбы", используют для замыкания электросетей, что может приводить к отключению света на больших территориях.

Зато электромагнитное оружие, которое также испытывала КНДР, действует иначе. Оно выводит из строя микросхемы и системы связи. Северокорейский диктатор требует сочетать эти средства вместе с другими видами вооружений.

В отчете отмечается, что также помимо вышеупомянутого, в стране провели испытания мобильного ЗРК малой дальности, и даже протестировали эффективность и мощность кассетных боевых частей тактической баллистической ракет.

Испытания оружия происходят в период повышенной геополитической неопределенности, поскольку боевые действия на Ближнем Востоке продолжаются, выводя американские военные ресурсы из Азии, тогда как Пхеньян продолжает углублять свои связи с Москвой и развивать существующие связи с Пекином,

– говорится в статье.

Последние испытания, запрещенные ограничениями ООН, подтвердили, что тактические баллистические ракеты класса "земля – земля", оснащены кассетными боеголовками, способны "уничтожить любую цель площадью 6,5 – 7 гектаров".

Что известно о действиях КНДР?