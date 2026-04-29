Ідеться про іще приблизно 20 одиниць. Про це інформує видання Bloomberg.

Яке озброєння КНДР є найстрашнішим для США та чому?

Система протиповітряної оборони США, розгорнута на Алясці та в Каліфорнії, обмежена кількістю перехоплювачів. Наразі налічується 44 ракети-перехоплювачі, а розширення можливе ще на 20 одиниць. Однак для знищення однієї ворожої ракети необхідно запускати щонайменше два перехоплювачі.

Медіа пише, що масований одночасний запуск близько 20 міжконтинентальних балістичних ракет може перенавантажити американську систему ПРО. Тоді запасу перехоплювачів США може не вистачити для відбиття атаки.

Найстрашнішими для американської системи ПРО є північнокорейські ракети серії "Хвасон", оскільки разом із наявними ядерними боєголовками можуть перенавантажувати ППО. Водночас Пхеньян продовжує модернізацію свого озброєння, розробляючи твердопаливні ракети, які швидше запускаються. Окрім того, виявити такі складніше.

Цьогоріч КНДР провела випробування ракет із касетними боєприпасами та хибними цілями. Країна намагається підвищити здатність своїх ракет долати системи ППО та ПРО США та Південної Кореї.

Чи вдалось Трампу стримати плани Кім Чен Ина?

Bloomberg констатує, що президенту Трампу таки не вдалось стримати програму Кім Чен Ина, оскільки тривалий час його турбували важливіші питання – війна в Ірані.

Перетворення Північної Кореї з "держави-ізгоя" на повноправного члена "клубу ядерних держав" означає, що вона може не лише погрожувати ядерною війною, а й, можливо, вже здатна її вести,

– йдеться у матеріалі.

Аналітики переконані, що влада КНДР дедалі більше покладається на ядерну зброю як ключовий інструмент власної безпеки та збереження чинного режиму.

На тлі дій США щодо Ірану та Венесуели у Пхеньяні ще сильніше переконались у важливості ядерного стримування для захисту країни.

Довідка! Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що головним ворогом для його країни є Південна Корея, тож він докладе усіх зусиль, аби відповісти на будь-які провокації ворога. Лідер КНДР наголосив на продовженні розвитку наявного ядерного озброєння для реакції на "стратегічні загрози".

Яке озброєння нещодавно випробували в КНДР?

Близько 6:10 19 квітня КНДР запустила балістичну ракету у бік Японського моря. Сеул, Вашингтон і Токіо підвищили рівень готовності до бойового. Цілі нібито впали біля східного узбережжя Корейського півострова. Загрози для Японії не було, однак такі дії вчергове показують зухвальство та небезпеку з боку Північної Кореї.