Про це повідомляє BBC. Водночас розвідники дивуються, навіщо це Ину, адже він ще відносно молодий і здоровий.

Хто стане спадкоємцем Кім Чен Ина

На думку розвідників, диктатор Північної Кореї уже визначився з тим, що країною після нього керуватиме жінка. А саме його донька Кім Чжу Е.

Вона єдина з дітей Ина, про яку говорять офіційно. Є ще нібито старший син, але публічно про нього ніколи не згадували.

Хоча такі високі посади в КНДР ніколи не обіймала жінка і це може видатися дивним, проте є приклад молодшої сестри Ина – Кім Йо Чжон.

Зверніть увагу! Кім Йо Чжон дуже жорстока та впливова. Вона членкиня політбюро, заступниця завідувача відділу пропаганди та агітації Трудової партії Кореї. Саме з її уст постійно лунають погрози в бік Південної Кореї. Також Чжон критикувала Україну – ніби наша держава має манію величі та несе світові ядерну катастрофу.

Якщо Кім Чжу Е стане на чолі Північної Кореї, це буде нетиповим для патріархальної країни. Тривалий час перебіжчики з КНДР узагалі відкидали думку, що Кім може призначити жінку своїм наступником.

Зараз дівчині 13 років, і на фото її показують поруч із батьком, а не позаду. Вона може стати четвертою правителькою з династії Кімів після батька, а також Кім Чен Іра та Кім Ір Сена.

Про те, що Кім Чжу Е можуть готувати на очільницю держави, стало відомо ще кілька років тому. Зараз розвідка вважає, що диктатор перейшов від етапу виховання спадкоємиці до етапу призначення її такою. Все залежить від того, чи з'явиться Кім Чжу Е на з'їзді Трудової партії Кореї наприкінці лютого і в якому статусі.

Оскільки Кім Чжу Е була присутня на різних заходах і є ознаки того, що вона висловлювала думку щодо певних державних питань, розвідка вважає, що вона вступила до стадії призначення наступницею,

– розповіли журналістам.

З'їзд партії важливий, бо це головна політична подія у Північній Кореї. Такі заходи проводять раз на п'ять років, на них оголошують про плани на найближчі роки.

Цікаво, що Чжу Е часто з'являється в кадрі з довгим розпущеним волоссям і в дорогому дизайнерському одязі. Розпускати коси заборонено її простим одноліткам, а дорогий одяг недоступний більшості північних корейців.

"Депутат парламенту Південної Кореї Пак Сон Вон після зустрічі з представниками розвідки сказав, що, за їхньою оцінкою, характер появи Чжу Е на публіці свідчить про те, що вона вже бере участь у прийнятті рішень і до неї ставляться як до фактичної другої особи в державі", – мовиться в статті.

