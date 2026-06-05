Об этом пишет Bloomberg.

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Что известно об усилении ядерных мощностей КНДР?

Ким 3 июня посетил, как утверждают северокорейские СМИ, новый завод по производству ядерных материалов. Его местоположение скрывают.

Аналитики заявили, что он может быть частью комплекса Йонбен – ключевого элемента ядерной программы КНДР.

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На фотографиях, опубликованных Центральным информационным агентством Кореи, Ким осматривает, вероятно, установку по обогащению урана.

Как пишет Bloomberg, это сообщение появилось на фоне попыток администрации Трампа продолжить мирные переговоры с Тегераном, даже несмотря на то, что США и Иран обменялись ударами в течение последних нескольких дней.

Напряженность на Ближнем Востоке побудила США перебросить некоторые военные ресурсы в этот регион из Азиатско-Тихоокеанского региона за последние месяцы.

Также о новом ядерном заводе заговорили на фоне спекуляций о том, что президент Китая Си Цзиньпин может посетить Пхеньян.

Когда Си в последний раз посещал Северную Корею в 2019 году, президент Китая сказал Киму, что мир хочет, чтобы он достиг прогресса в ядерных переговорах с США.

Сам Ким встречался с Трампом трижды в течение первого срока американского президента, но последнему так и не удалось убедить северокорейского лидера сократить свою ядерную программу.

А теперь, согласно сообщению Центрального агентства национальных новостей, Ким заявил, что производственные мощности Северной Кореи по производству ядерных материалов оружейного класса выросли более чем вдвое за последние 5 лет.

В МАГАТЭ ранее в этом году уже предупреждали, что КНДР значительно увеличила свои возможности по производству ядерного оружия и активизировала деятельность на ключевых объектах.

Поскольку ядерные амбиции Ирана фактически ограничиваются, Северная Корея, похоже, настроена подчеркнуть, что она уже фактически является ядерной державой,

– заметил Ян Му Джин, профессор Университета северокорейских исследований в Сеуле.

К слову, на фоне постоянных угроз Южная Корея планирует строительство своего первой атомной подводной лодки.

Правда, она не будет иметь ядерного оружия. Просто ядерные силовые установки имеет преимущества над обычными дизель-электрическими.