В торжественной церемонии открытия мемориального музея примет участие российская делегация во главе со спикером Госдумы России Вячеславом Володиным. Об этом пишет Yonhap.

Что известно об открытии музея оккупантов в КНДР?

По данным росСМИ, Володин также проведет встречи с представителями парламента Северной Кореи.

По прибытии в страну его встретил председатель Верховного народного собрания КНДР Чо Йон Вон.

Заметим, что это первый в Северной Корее музей, посвященный военным, погибших за пределами страны.

Строительство мемориала началось еще в октябре прошлого года. Он должен стать местом чествования молодых военных КНДР, погибших во время участия в войне России против Украины.

Среди представленных работ – масштабные скульптуры с изображением боевых сцен и солдат в полном снаряжении. Некоторые из них в два-три раза превышают человеческий рост.

Напомним, что в июне 2024 года Ким Чен Ын и Владимир Путин подписали договор о стратегическом партнерстве.

В том же году осенью Северная Корея направила около 15 тысяч военных в Курскую область для отражения украинского контрнаступления.

26 апреля 2025 года Россия заявила, что вернула под свой контроль Курскую область.

КНДР помогает России убивать украинцев

Россия уже неоднократно использовала северокорейские ракеты для ударов по Украине.

По данным экспертов, одна из ракет, которая упала в Харькове 2 января 2024 года, по своим характеристикам полностью совпадала с чертежами северокорейских ракет из открытых научных источников Южной Кореи.

Специалисты отмечают, что ракеты КНДР имеют характерную форму. Например, модель KN-23 имеет более широкий корпус в задней части и более узкий спереди – такая конструкция почти не встречается в других странах.

Также обломки сравнили с фото северокорейских ракетных заводов и нашли много одинаковых деталей.

В Минобороны подчеркнули, что ракеты KN-23 и KN-24 не являются точной копией российского "Искандера". В то же время есть признаки, что Северная Корея могла использовать ранние разработки этой ракеты и доработать их самостоятельно.

Также эксперты обнаружили, что северокорейские ракеты используют более слабое топливо, поэтому их двигатели больше российских аналогов. Кроме этого, при производстве применяются старые технологии, а качество отдельных элементов напоминает уровень несколько десятилетней давности. В системах управления ракетами нашли электронные детали гражданского назначения от известных мировых брендов. Вероятно, Пхеньян получает их в обход международных санкций.