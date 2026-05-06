Про це йдеться в повідомленні Міністерства з надзвичайних ситуацій Камчатського краю.

Що відомо про випробування в Росії?

Росія напередодні параду в Москві оголосила про проведення ракетних випробувань на полігоні Кура в Усть-Камчатському окрузі. За повідомленням регіонального управління МНС, у період із 6 по 10 травня там здійснюватимуть тестові удари ракетами, здатними нести ядерний заряд.

Російські воєнкори в соціальних мережах активно погрожують можливим ядерним ударом по ключових об'єктах в Україні, зокрема по Верховній Раді, Офісу Президента і Генштабу. Вони заявляють, що можуть нібито випустити кілька ракет "Орєшнік", близько п'ятдесяти крилатих і балістичних ракет усіх типів, а також близько п'ятисот дронів. Проте, реального підтвердження таким заявам росіян немає.

Варто зазначити, що заступник командувача Повітряних сил полковник Павло Єлізаров висловив думку про те, що зараз Росія не наважиться на застосування ядерної зброї. Водночас технологічний прорив України вже призвів до істерії в Росії. Незабаром Україна зможе використовувати балістику вітчизняного виробництва і саме це може стати тригером для окупантів, які будуть шукати можливості не втратити позиції у війні.