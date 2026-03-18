У Північній Кореї відбулися чергові "вибори" до Верховних народних зборів, які вкотре продемонстрували відсутність реальної політичної конкуренції. Про це пише The Sunday Guardian.

Дивіться також Путін платить мільярди: чому КНДР вигідно брати участь у війні проти України

Що відомо про вибори в КНДР?

Голосування пройшло 15 березня – обирали депутатів 15-го скликання парламенту.

Правляча Трудова партія Кореї та її союзники отримали 99,93% голосів, вигравши всі 687 місць у Верховних народних зборах.

Як повідомляє Yonhap News Agency, новообраний парламент незабаром збереться у Пхеньяні для затвердження ключових кадрових рішень і можливих змін до конституції. Очікується, що Кім Чен Ин знову обійме посаду голови Комісії з державних справ.

У виданні зазначили, що ці вибори відзначилися масштабними внутрішніми перестановками. У новому складі понад 70% депутатів – нові обличчя. Експерти вважають, що це може свідчити про спробу Кім Чен Ина посилити контроль над політичною системою та замінити старі еліти на більш лояльних.

Серед можливих ключових фігур називають Чо Йон Вона, тоді як досвідчений функціонер Чхве Рьон Хе не потрапив до парламенту. Також мандати отримали Кім Йо Чжон і Чхве Сон Хуї.

Аналітики наголошують, що політична система КНДР фактично виключає будь-яку конкуренцію: кандидати висуваються під повним контролем влади, а в округах зазвичай є лише один кандидат. Формально виборці можуть проголосувати "проти", однак ця процедура не є таємною.

Очікується, що новий парламент може розглянути зміни до конституції. Зокрема, припускають, що КНДР може офіційно оголосити Південну ворожою державою, що стане значним поворотом у політиці.

Водночас самі "вибори" традиційно залишаються лише інструментом легітимізації рішень керівництва країни, а не реальним демократичним процесом.

Що відомо про політику Кім Чен Ина?