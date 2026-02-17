Росія продовжує використовувати Північну Корею для війни в Україні. Про це пише Reuters.
Що відомо про відкриття нового житла у КНДР для загиблих?
У Пхеньяні відкрили новий елітний житловий район для сімей військових КНДР, які не повернулися із так званих "закордонних операцій".
Під час церемонії Кім Чен Ин заявив, що нові будинки мають символізувати "дух і жертву" загиблих солдатів та дозволити їхнім родинам пишатися втратами. Водночас західні джерела зазначають, що йдеться про військових, яких Пхеньян відправляв на бік Росії у війні проти України.
За оцінками розвідок, до Росії могли направити близько 14 тисяч північнокорейських військових, з яких понад 6 тисяч уже загинули. Натомість режим Кіма отримує фінансові транші та технології, які використовують, зокрема, для показових проєктів у столиці.
У ЗМІ зазначають, що відкриття району є частиною масштабної пропагандистської кампанії напередодні дев'ятого з'їзду Трудової партії Кореї. Таким чином влада КНДР намагається продемонструвати внутрішній "успіх" стратегічного партнерства з Москвою, приховуючи реальну ціну цього союзу.
Що відомо про співпрацю КНДР та Росії?
Росія залучає контингент армії КНДР для артилерійських ударів, застосування безпілотників та аеророзвідки в Україні. Північнокорейські солдати отримують досвід сучасної війни, який згодом передають армії КНДР, ставши військовими інструкторами.
Росія не тільки використовує КНДР, як військового союзника. Окупанти також примусово вивозять українських дітей до таборів "перевиховання", зокрема у Північній Кореї. У таборах дітей русифікують, мілітаризують та навчають знищувати японських військових, порушуючи міжнародне гуманітарне право.
Близько 10 тисяч північнокорейських військових перебувають поблизу російсько-українського кордону та допомагають з розмінуванням території. Значна роль Північної Кореї в російських операціях із розмінування свідчить про прагнення обох сторін ще тісніше розвивати військову співпрацю.