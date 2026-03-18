В Северной Корее состоялись очередные "выборы" в Верховное народное собрание, которые в очередной раз продемонстрировали отсутствие реальной политической конкуренции. Об этом пишет The Sunday Guardian.
Что известно о выборах в КНДР?
Голосование прошло 15 марта – выбирали депутатов 15-го созыва парламента.
Правящая Трудовая партия Кореи и ее союзники получили 99,93% голосов, выиграв все 687 мест в Верховном народном собрании.
Как сообщает Yonhap News Agency, новоизбранный парламент вскоре соберется в Пхеньяне для утверждения ключевых кадровых решений и возможных изменений в конституцию. Ожидается, что Ким Чен Ын снова займет должность председателя Комиссии по государственным делам.
В издании отметили, что эти выборы отметились масштабными внутренними перестановками. В новом составе более 70% депутатов – новые лица. Эксперты считают, что это может свидетельствовать о попытке Ким Чен Ына усилить контроль над политической системой и заменить старые элиты на более лояльных.
Среди возможных ключевых фигур называют Чо Йон Вона, тогда как опытный функционер Чхве Рен Хэ не попал в парламент. Также мандаты получили Ким Ё Чжон и Чхве Сон Хуи.
Аналитики отмечают, что политическая система КНДР фактически исключает любую конкуренцию: кандидаты выдвигаются под полным контролем власти, а в округах обычно есть только один кандидат. Формально избиратели могут проголосовать "против", однако эта процедура не является тайной.
Ожидается, что новый парламент может рассмотреть изменения в конституцию. В частности, предполагают, что КНДР может официально объявить Южную враждебным государством, что станет значительным поворотом в политике.
В то же время сами "выборы" традиционно остаются лишь инструментом легитимизации решений руководства страны, а не реальным демократическим процессом.
Что известно о политике Ким Чен Ына?
Эскалация войны на Ближнем Востоке и угроза иранскому режиму, вероятно, только укрепили убеждение Ким Чен Ына в необходимости развивать ядерный арсенал Северной Кореи как гарантию выживания власти. Несмотря на санкции, Пхеньян продолжает наращивать потенциал, имея, по оценкам, около 50 боеголовок и материалы для новых.
Лидер Северная Корея Ким Чен Ын, по данным медиа, поручил своей дочери Ким Джу Е одну из ключевых ролей в ракетной программе. Фактически привлекая ее к контролю над ядерным арсеналом страны. Девушка, которой около 13 лет, все чаще появляется рядом с отцом на военных мероприятиях, получает брифинги от генералов и, вероятно, готовится к будущей роли наследницы.
В Пхеньяне открыли новый жилой район для семей погибших военных, которых Ким Чен Ын подал как героев "зарубежных операций". Хотя, по данным западных источников, речь идет о солдатах, отправленных воевать на стороне России против Украины. По оценкам, из около 14 тысяч направленных военных более 6 тысяч погибли.