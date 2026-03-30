Про це президент України Зеленський заявив у відеозверненні 30 березня.
Які підсумки візиту на Близький Схід?
Президент Зеленський повідомив, що його візит до країн Перської затоки Близького Сходу був "дуже корисним". За його словами, у регіоні є загальне бачення щодо співпраці з Україною та досвідом її експертів з захисту.
Безпека та відновлення стабільності – це перший пріоритет для всіх. І кожен із народів заслуговує жити в мирі. Зараз уже є домовленості, це історичні домовленості,
– додав лідер України.
Йдеться про домовленості з Саудівською Аравією, ОАЕ та Катаром. Також триває робота з Йорданією та Кувейтом. Окремо Україна отримала запити від Бахрейну та Оману, додав Зеленський.
Крім того, у регіоні досі веде перемовини секретар РНБО Рустем Умєров.