Про це президент України Зеленський заявив у відеозверненні 30 березня.

Які підсумки візиту на Близький Схід?

Президент Зеленський повідомив, що його візит до країн Перської затоки Близького Сходу був "дуже корисним". За його словами, у регіоні є загальне бачення щодо співпраці з Україною та досвідом її експертів з захисту.

Безпека та відновлення стабільності – це перший пріоритет для всіх. І кожен із народів заслуговує жити в мирі. Зараз уже є домовленості, це історичні домовленості,

– додав лідер України.

Йдеться про домовленості з Саудівською Аравією, ОАЕ та Катаром. Також триває робота з Йорданією та Кувейтом. Окремо Україна отримала запити від Бахрейну та Оману, додав Зеленський.

Крім того, у регіоні досі веде перемовини секретар РНБО Рустем Умєров.