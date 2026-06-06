Об этом в интервью 24 Каналу отметил полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон, озвучив, что сейчас Украина на верном пути, нанося регулярные удары вглубь России.
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Завершение войны осенью: Трамп заинтересован поспособствовать
Своими ударами в частности по НПЗ России и ее портах Силы обороны Украины усиливают проблемы для российской экономики. Зато российская армия прибегает снова к тому, что терроризирует мирное украинское население, не имея возможности достичь успехов на поле боя.
Это, как обратил внимание полковник армии Великобритании в отставке, не отличается от режима сирийского диктатора Асада. Когда тот начал наносить удары только по гражданским целям, то, как заметил Бреттон-Гордон, довольно быстро его режим был свергнут.Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
Асад убил ориентировочно полмиллиона мирных жителей, а затем потерял власть. Путин видел, как все это происходило. Возможно, у него возникает ощущение дежавю. Путин также понимает, что у российских диктаторов редко бывает счастливая пенсия. Сейчас инициатива на стороне Украины. Если ситуация радикально не изменится, то завершение огня и справедливый мир до ноября представляются довольно реалистичными,
– считает Бреттон-Гордон.
Полное интервью с Хэмишем де Бреттон-Гордоном: смотрите видео
Полковник армии Великобритании в отставке подытожил, что осенью в США пройдут промежуточные выборы и они станут решающими для Трампа. Сейчас его политические рейтинги и популярность низкие.
Если ничего не изменится, то, как прогнозирует Бреттон-Гордон, его партию ожидает серьезный удар на выборах. Но Трамп понимает, что если ему удастся достичь справедливого окончания российско-украинской войны, все для него может измениться.
Мирные переговоры: Зеленский предлагает встречу Путину, тот отказался
- Зеленский обнародовал открытое письмо Путину, призвав его не бояться выйти из войны. Он предложил определить дату двусторонней встречи и назвал страны, которые готовы будут ее принять на своей территории. Президент отметил, что, что Россия постоянно переносит дедлайны по захвату Донетчины и в этом году снова их провалит, потому что не способна достичь такой цели. Он также отметил большие потери личного состава российской армии и напряжение внутри России, которое растет из-за регулярных атак украинских дронов по военным целям в глубине российской территории.
- Путин в ответ на письмо заявил, что не видит смысла встречаться с Зеленским. Он озвучил, что Киеву надо "остановить российское наступление", а Москве необходимы "договоренности". Глава Кремля также подчеркнул, что до того как такая встреча может состояться надо "найти решение по урегулированию войны".
- Президент США высказался о том, что украинская и российская стороны должны пойти на компромиссы и, по его мнению, они решатся на такой шаг. Трамп также заявил, что если бы Путин и Зеленский встретились, это было бы "прекрасно" и подчеркнул, что им необходимо сделать.